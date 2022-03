Aproape OK - o poveste impresionantă despre întâlniri hotărâtoare și speranța regăsită

„O lectură extrem de agreabilă, cu o eroină pe care o îndrăgești din prima clipă.” – Booklist

Într-o seară ploioasă de octombrie, Tallie Clark, o psihoterapeută recent divorțată, aflându-se în drum spre casă, zărește un bărbat care pare că vrea să sară de pe un pod. Fără să stea pe gânduri, oprește mașina și iese în ploaie, convingându-l să bea o cafea împreună. În cele din urmă, acesta acceptă să meargă acasă la ea, unde își va dezvălui numele: Emmett. În weekendul plin de trăiri intense care urmează, simțind că amândoi au nevoie de vindecare, Tallie își propune să-i ofere un spațiu sigur acestui străin ciudat, deși ezită să-i destăinuie cu ce se ocupă. Treptat, descoperă împreună ce l-a adus pe Emmett pe marginea podului, precum și cu ce adevăruri dureroase se luptă Tallie de când căsnicia ei s-a sfârșit.

„Îmbinând gravitatea cu umorul, Aproape OK spune povestea unei legături profunde ce se naște între doi oameni pe care viața i-a încercat din greu.” – Publishers Weekly

După perioada dificilă prin care a trecut întreaga lume în timpul pandemiei de covid, cartea scrisă de Leesa Cross-Smith ne reamintește cât de important este să lupți. Pe măsură ce Tallie și Emmett se împacă cu trecutul lor, Cross-Smith ilustrează două personaje complexe care își împărtășesc vulnerabilitățile, visele, durerea și, în cele din urmă, compasiunea unul pentru celălalt.

„Aproape OK ne convinge că vindecarea noastră emoțională nu se poate face decât printr-o legătură foarte strânsă cu cei de lângă noi.” – Oprah Daily

Această carte evidențiază că adesea dificultățile durerii, depresiei și anxietății sunt diferite pentru fiecare persoană în parte și nu dispar în mod magic după o sesiune de terapie cathartică.

„Un roman tulburător. Asigurați-vă că aveți la îndemână un pachet de șervețele.” – Cosmopolitan

Leesa Cross-Smith este autoarea mai multor cărți de succes, printre care So We Can Glow, Whiskey & Ribbons, Every Kiss A War și romanul aflat în pregătire, Half-Blown Rose. În 2021, So We Can Glow a fost nominalizată la Joyce Carol Oates Prize. Whiskey & Ribbons a câștigat Medalia de Aur pentru ficțiune la Independent Publisher Book Awards (IPPY). Every Kiss A War a fost nominalizată la PEN Open Book Award și a fost finalistă la Flannery O’Connor Award for Short Fiction. În 2021, Aproape OK a fost alegerea clubului de lectură Marie Claire și Good Housekeeping.