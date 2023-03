Celebrul scriitor Tim Ferriss vine în România: Editura ap! a publicat 5 titluri semnate de cunoscutul autor de bestsellere!

Autorul cărților „4 ore – Corpul”, „4 Ore ‒ Săptămâna de lucru”, „4 ore ‒ Chef”, „Instrumentele titanilor” și „Tribul Mentorilor” vine în România, la BRAND MINDS 2023! Tim Ferriss este antreprenor de succes, angel investor și autor de bestsellere New York Times. Volumele sale au fost traduse în peste 30 de limbi, iar podcastul său intitulat The Tim Ferriss Show a depășit 100.000.000 de descărcări.

The Observer l-a numit pe Tim „The Oprah of audio” datorită influenței podcastului The Tim Ferriss Show, care este primul podcast de afaceri care a depășit 100 de milioane de descărcări. Autorul are un CV impresionant, fiind totodată lector în cadrul Universității Princeton, primul american din istorie deținător al recordului mondial Guinness la tango, consultant pentru peste 30 de deținători de recorduri mondiale în sporturi de performanță și olimpice, precum și campion național la kickboxing chinezesc.

Iată o selecție de titluri de top din portofoliul Editurii ap! (ACT și Politon), semnate de Tim Ferriss, lecturi în care vei găsi îndrumarea și motivația pentru a „învăța orice și a duce o viață bună” în 2023.

Iată o selecție de titluri de top din portofoliul Editurii ap! (ACT și Politon), semnate de Tim Ferriss, lecturi în care vei găsi îndrumarea și motivația pentru a „învăța orice și a duce o viață bună" în 2023.

„Tribul Mentorilor: Scurte sfaturi de viață de la cei mai buni din lume/ Tribe of Mentors: Short Life Advice from the Best in the World” este o carte pe care autorul a scris-o dintr-o nevoie proprie: aceea de a culege sfaturi înțelepte de viață de la maeștrii lumii. În anul 2017, când a apărut cartea, Tim Ferriss a avut nevoie de ele întrucât traversa o perioadă dificilă în care mai mulți apropiați de-ai săi și-au pierdut viața la intervale scurte de timp.

„Instrumentele titanilor: tacticile, rutinele și obiceiurile miliardarilor, figurilor publice și artiștilor de talie mondială/ Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers” reprezintă o lectură excelentă pentru toți cei care sunt în căutare de altceva. O lectură adânc înrădăcinată în realitate, foarte actuală și cu o capacitate fantastică de a inspira. În ciuda dimensiunilor intimidante ale cărții, peste 700 de pagini, curiozitatea îți va fi menținută cu ușurință de numele mari care au avut bunăvoința să împărtășească cu Tim Ferriss o parte din secretele succesului lor: Paulo Coelho, Kevin Costner, Jamie Foxx, Bryan Johnson, Edward Norton, Tony Robbins, Arnold Schwarzenegger, Chris Young sau Andrew Zimmern, ca să amintim doar câteva.

„4 ore – Corpul/ The 4 – hour body” este mai degrabă un tratat, decât o simplă carte despre slăbit. Are și dimensiunile unui tratat: 574 de pagini, din care vei afla cum să slăbești rapid, cum să faci sex incredibil sau… cum să devii un supraom, îmbunătățindu-ți performanțele sportive. În plus, pentru a te mobiliza cu adevărat pe acest drum, autorul îți vorbește despre necesitatea unui Moment Harajuku (o motivație interioară puternică) și despre „dușul rece” pe care trebuie să îl faci la început de drum, în timpul căruia să conștientizezi cât de urât arată toată grăsimea și toate kilogramele în plus pe corpul tău.

„4 Ore – Săptămâna de lucru/ The 4 Hour Workweek” este un fenomen internațional care a schimbat viața multor oameni. Autorul îți oferă prin intermediul acestei cărți, devenită bestseller și ajunsă pe primul loc în topul New York Times, designul unui stil de viață ideal. Adică, o viață în care să ai timp liber suficient, să poți călători și face ceea ce îți place, dar, în care să și muncești și să câștigi mai mulți bani decât pe vremea când jobul constituia principala ta preocupare.

„4 ore – chef: Cea mai simplă cale spre a găti ca un profesionist, a învăța orice și a duce o viață bună/ The 4-Hour Chef: The Simple Path to Cooking Like a Pro, Learning Anything, and Living the Good Life” este o carte despre învățare, care folosește ca metodă gătitul. Din acest motiv, volumul de față nu se adresează doar pasionaților de gătit, ci tuturor celor care vor să învețe cum să învețe mai ușor orice sau aproape orice. Din cele peste 700 de pagini ale cărții, vei învăța să dobândești orice abilitate; să mănânci cu adevărat; să slăbești; să impresionezi prin prepararea unui fel de mâncare special; să îți găsești mai ușor un partener, dar și să te distrezi. Pentru că... da, cartea oferă nenumărate anecdote cu tâlc, pline de haz, culese de prin bucătăriile lumii. Așadar, dacă vrei să înveți cum să înveți, sau să înveți să gătești, află că mai distractiv decât prin metoda „4 ore – chef”… nu se poate!

