9 cărți deschise întru lumină

1. Sfântul Constantin - Chiril Filosoful

Autor: Arhimandrit Serafim Alexiev

Editura: Sophia, 2024

Traducere și note: Gheorghiță Ciocioi

„Creștinismul, după ce a pierdut teren în faţa cuceririlor musulmane, a început să-și croiască drum în pământurile khazare încă din veacul al VIII-lea, concurând acolo cu islamismul şi mai ales cu iudaismul. În Apus, păgânii moravi primesc creștinismul apusean sub dictatul teoriei celor trei limbi aşa-zis sacre - greaca, latina și ebraica. Sfântul Constantin Filosoful, născut la Tesalonic, va fi trimis la popoarele și semințiile din jurul Imperiului Bizantin, lămurind pe mai-marii acestora, în aprige dispute, cum poate Dumnezeu să Se pogoare în pântecele unei Fecioare, întrupându-Se astfel Fiul, ori de ce înscrisul batjocoritor de pe Crucea Mântuitorului nu poate constitui un temei pentru a accepta în cult numai trei limbi, câtă vreme Cincizecimea - Pogorârea Duhului Sfânt - e cea care ne arată limpede calea propovăduirii Adevărului.

Arhimandritul Serafim Alexiev prezintă în cartea de faţă disputele dintre marele filosof creștin de la Bizanţ - care va primi numele monahal de Chiril cu puțin înainte de trecerea sa la cele veșnice - cu păgânii și khazarii iudaizanţi, cu musulmanii și cu «trilingviștii» apuseni. O carte pe cât de profundă teologic, pe atât de folositoare duhovnicește”. - Mihaela Voicu

2. Inima curată a poveștilor

Autor: Vigen Guroian

Ilustrația copertei: Ioana Pârvan

Editura: Frontiera, 2023

Traducere: Monica Manolachi

Ce unește toate poveștile lumii? Care este inima lor comună?

Răspunsul profesorului universitar Vigen Guroian, specialist în textele clasice, ne îndreaptă atenția spre felul în care poveștile trezesc imaginația morală a copiilor. Lupta dintre bine și rău se află în miezul tuturor istorioarelor clasice. Inima curată a poveștilor analizează această confruntare, felul în care binele se arată superior, precum și delicatețea cu care poveștile cultivă dorul pentru virtuți în inima copiilor.

Dacă doriți ca lecțiile de viață și de spiritualitate din marile povești ale lumii să ajungă mai ușor la inima copiilor de astăzi, începeți încrezători de aici.

3. Istoria românilor de la origini și până astăzi, vol. I

Autor: Ovidiu Pecican

Editura: Cuantic, 2023

Volumul de față include prima parte dintr-o istorie românească urmărită pe o diversitate de planuri, recuperând cele mai variate aspecte, unele lăsate în trecut deoparte; de la obiceiuri populare la schimbări de mentalitate, de la eșecuri și erori la aspirații și izbânzi. O istorie cu domnitori, bătălii și succese diplomatice, dar și una atentă la modificările structurale dintr-o societate policentrică, trăind în mai multe state. Este o istorie a civilizației și culturii românești, din care nu lipsesc nici femeile, nici obiceiurile locului.

O poveste scrisă de un istoric neînregimentat politic, unul dintre puținii autori de sinteze aparținând generației ’80, cea care a făcut Revoluția Română.

4. Prin piețele lumii

Autoare: Maria Bahareva

Ilustratoare: Anna Desnițkaia

Editura: Frontiera, 2023

Traducere: Vasile Ernu

Piețele lumii sunt pline de culoare și arome! Poftiți într-o călătorie gastronomică și istorică prin 24 de piețe din 12 țări, inclusiv România!

Fiecare lună a anului corespunde unei țări, și fiecărei țări îi corespund două piețe, plus o planșă în care vă puteți juca, găsind elementele grafice ascunse în ilustrație. Israel, China, Etiopia, Franța, Chile – iată numai câteva dintre țările alese să fie reprezentate în acest ghid colorat și plin de informații interesante deopotrivă pentru copii și adulți. Surpriza ediției românești este că dedică luna august României, prezentă prin două piețe din țară: Obor (București) și Dacia (Brașov).

Piața este locul unde oamenii se întâlnesc, mănâncă, vorbesc, se târguiesc, gustă arome noi și fac schimb de rețete. În paginile acestui ghid ilustrat despre piețele lumii, veți descoperi rețete autentice din bucătăriile locale. Veți afla mici secrete împărtășite de copii. Veți învăța câteva cuvinte de bază pentru o conversație la piață. Veți descoperi că o simplă vizită la piața din apropiere poate fi o adevărată călătorie în inima omenirii!

5. Nichita și Securitatea

Autor: Fabian Anton

Editura: Cuantic, 2023

„Cu toate că Nichita nu și-a manifestat niciodată în mod public nemulţumirea sau ostilitatea la adresa regimului comunist, afirmându-se chiar printr-o serie de gesturi de curtoazie faţă de acesta, atât în opera sa, cât și în viaţa personală, Securitatea îi va deschide un prim dosar în 1970 („an al agravării iremediabile a unei lungi și sfâşietoare crize existenţiale“, după cum avea să declare prietenul său, Alexandru Condeescu), îi va instala în locuinţă un sistem de ascultare (T.O.) şi îi va rezerva un amplu Dosar Documentar (nr. 10966 [2]), ce are nu mai puţin de 4 volume. Cercetarea documentelor aflate în aceste dosare ne face să afirmăm cu certitudine că, în ele, nu există niciun document de colaborare a poetului cu Securitatea şi nicio dovadă că acesta ar fi avut vreun contact instituţional cu organele de represiune.” - Fabian Anton

6. Prietenul armean

Roman distins cu Prix des Romancières (2021)

Autor: Andrerï Makine

Editura: Polirom, 2023

Traducere: Alexandra Cozmolici

Naratorul romanului, în vârstă de 13 ani, trăieşte într-un orfelinat din Siberia la apusul URSS. În curtea şcolii, îi ia apărarea lui Vardan, un adolescent ale cărui maturitate şi fragilitate îl transformă în victima sigură a bătăuşilor. Naratorul îşi conduce prietenul acasă, în zona cunoscută drept „Fundătura Diavolului”. Aici este întâmpinat de o comunitate mică de familii armene, venite să aline vieţile celor apropiaţi care au fost transferaţi sau întemniţaţi în acest loc. Personaje extraordinare se revelează din aceste întâlniri. Prietenul armean este un magistral roman al formării, ce reconstituie un episod de neuitat din tinereţe, când, într-o lume de o incredibilă brutalitate, naratorul descoperă valoarea inegalabilă a umanităţii şi prieteniei.

7. Pauză de om

Autor: Dan Breaz

Editura: Școala Ardeleană, 2023

„Rod al unor îndelungi și migăloase decantări, poezia din Un an crescut la loc, cartea de debut, avea deja o patină foarte personală, includerea în clase, subclase, direcții poetice, fiind, de aceea, oarecum dificilă. Descopăr în cartea de acum aceeași dorință de autonomie, cu respect pentru cuvinte și pentru geometria spațială a scripturalului, precum și știința de a „sub-prinde”, dincolo de suprafața lucrurilor, esențe și motive sub imperativul unei urgențe existențiale. Poezia sa a câștigat în siguranță și în profunzime. În plus, o extraordinară picturalitate – versurile îți stârnesc în minte ilustrații, poemele au corporalitate, închipuind neașteptate racursiuri. Pauză de om e proiectul umanității depline, gata de arhitecturi viitoare.” – Irina Petraș

8. Transfer

Autor: Andrei Mocuța

Editura: Humanitas, 2023

„Romanul lui Andrei Mocuța pornește de la o întâmplare reală din viața de profesor în sistemul de învățământ autohton, bântuit încă de metehne de tristă amintire. Pe cât de evident, pe atât de îngrijorător. Totuși, nu satira cu accente critice domină această scriere prin definiție postmodernă, construită în straturi ce aduc laolaltă, într-un puzzle intens personalizat, jurnalul de traumă profesională, însemnările de călătorie culturală, întâlnirile de suflet și spirit între confrați într-ale scrisului și filozofării, analizele aplicate de discurs literar și cinematografic. Cartea, caleidoscop de imagini și situații, pornește de la un moment-pretext, ce declanșează o serie de incursiuni în culisele memoriei, gândirii critice, analizei și speculației. Rezultă o colecție de episoade ce stau mărturie versatilității unui autor care nu se sfiește să exploreze și să combine diverse tipuri de narațiune, pentru o examinare plurifațetată a subiectivității proiectate în context contemporan.“ – Cristina Chevereșan

9. Mâine în bătălie să te gândești la mine

Autor: Javier Marias

Editura: Litera, 2023

Traducere: Diana Moțoc

Marta l-a cunoscut recent pe Víctor când îl invită la cină în apartamentul ei din Madrid, în timp ce soțul este plecat cu afaceri. După ce fiul ei de doi ani adoarme în sfârșit, Marta și Victor se retrag în dormitor. În timp ce se dezbracă, Marta se simte brusc rău și, în mod inexplicabil, moare în brațele lui. Ce ar trebui să facă Víctor? Să scoată caseta compromițătoare din robotul telefonic? Să lase mâncare copilului pentru micul-dejun? Intră în panică și părăsește casa. Însă familia Martei își dă seama că ea nu a fost singură când a murit, iar Deán, soțul văduv, este hotărât să afle cine a împărțit patul cu ea în noaptea aceea. Víctor, obișnuit cu o viață de prefăcătorie, constată că nu poate trăi în umbră pentru totdeauna. Iar Javier Marías, maestrul european al secretelor, a ceea ce minciunile dezvăluie și adevărul poate ascunde, se află pe un teren sigur în acest roman profund, ciudat și minunat.

