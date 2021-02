Cărți fascinante pentru toate vârstele

Paradisul lui Queenie Malone, de Ruth Hogan

Uneori, oamenii buni fac lucruri îngrozitoare pentru motivul corect, mai ales dacă acesta este dragostea.

„Absolut magnifică. Așteptați-vă la răsturnări de situație, lacrimi, zâmbete și personaje minunat de excentrice.“

Dave Cowdry, Wilde Reads blog

„Această carte strălucește cu adevărat, te face să râzi în hohote.“

Stylist

Paradisul lui Queenie Malone este o poveste surprinzătoare și emoționantă despre relațiile complicate dintre mame și fiice și magia pe care ți-o aduce o familie pe care ți-o alegi.

Tilly era o fetiță căreia îi plăceau fantomele, băuturile acidulate și bisericile catolice, însă cel mai mult să locuiască în Brighton, în magnificul Hotel Paradis al lui Queenie Malone, cu familia sa inadaptată, dar plină de iubire. Copilăria fericită i-a fost spulberată când mama ei a trimis-o departe de singura casă pe care o iubise vreodată, fără explicații și fără niciun avertisment. Peste ani, când mama ei moare, Tilda se întoarce la Brighton și, cu ajutorul lui Queenie, pornește să descopere misterul exilului ei de la Hotelul Paradis, doar pentru a afla că mama ei nu este femeia pe care credea că o cunoaște...

RUTH HOGAN a crescut într-o casă plină de cărți, unde a deprins pasiunea pentru scris și citit. Adora câinii și poneii, falezele de pe țărmul mării, globurile

de sticlă și cimitirele. Când era mică și-a dorit pe rând să devină veterinar, jocheu, eschimos, gropar și, pentru scurt timp, călugăriță. Locuiește într-o casă haotică în stil victorian, cu soțul ei răbdător și câțiva câini adoptați de la adăpost. Se descrie pe sine ca fiind o colecționară; tot timpul strânge comori (sau „gunoaie“, depinde de perspectivă) și e o admiratoare a lui John Betjeman. Încă iubește falezele de pe țărmul mării, mai ales Palace Pier din Brighton, și și-ar dori foarte mult să aibă un carusel mare cu căluți în grădina din spatele casei.

Cu ochii în stele, de Jenn Bennet

„Un roman de dragoste despre doi foarte buni prieteni, a căror relație de prietenie se transformă într-o suavă și surprinzătoare poveste de iubire.“

Kirkus, STARRED REVIEW

„Intrigile pasionale și personajele fermecătoare fac din cartea Cu ochii în stele un roman imposibil de lăsat din mână.“

School Library

Zorie – fascinată de tot ce are legătură cu astronomia. Chiar dacă s-a înstrăinat de vechile ei prietene, acceptă să meargă împreună cu ele într-o tabără la munte, întrezărind în această aventură oportunitatea de a fotografia stelele.

Lennon – tocilar și iubitor de drumeții. Deși nu plănuise nimic în acest sens, se hotărăște în ultimul moment să meargă în tabără, în ciuda faptului că, de mai bine de un an de zile, el și Zorie nu-și mai vorbeau.

Pe măsură ce se afundă tot mai mult în ținutul accidentat al Californiei de Nord, ies la suprafață secrete și sentimente profunde.

JENN BENNET (11 martie 1978, Germania) este o autoare de romane pentru adolescenți și adulți. Printre numeroasele sale scrieri, se remarcă: Alex, Aproximatelly; The Anatomical Shape of a Heart. Cărțile sale au primit aprecierile criticilor de specialitate.

Premii: RITA Award pentru Best Young Adult Romance.

Nominalizări: Award RITA pentru cel mai bun roman de dragoste paranormal

6 femei, 4 săptămâni, 1 casă...

Dragostea e un reality-show, de Helly Acton

Cine va fi Cea Păstrată?

„Inteligent, pozitiv… un roman numai bun de devorat.“

Woman & Home

Toate prietenele lui Amy s-au căsătorit, au făcut copii ori, în general, sunt așezate la casa lor (cel puțin asta îi spune Instagramul), iar Amy se simte de căruță. Când iubitul ei o anunță că are o surpriză pentru ea, Amy crede că a sosit și momentul ei. Dar visul se transform într-un coșmar atunci când descoperă că vacanța-surpriză este pe platourile de filmare ale unui reality-show, Raftul. Își va da Amy seama că sunt situații și mai serioase decât aceea de a fi părăsită?

HELLY ACTON trăiește în Londra și este jurnalistă, iar în trecut a locuit în Orientul Mijlociu, Africa și Australia. S-a născut în Zimbabwe și a emigrat împreună cu familia spre coasta de est a comitatului Sussex când avea cincisprezece ani. Aici a terminat școala, iar vacanțele și le-a petrecut în Arabia Saudită, unde lucra tatăl ei. A studiat Dreptul la King’s College London înainte să urmeze o carieră mai creativă în domeniul publicității. Helly s-a aruncat în adâncul nesfârșit al întâlnirilor on-line la vârsta de treizeci de ani, neștiind dacă vrea să se așeze la casa ei sau să se bucure în continuare de independență, ceea ce a reprezentat sursa de inspirație pentru poveștile sale.

Povestea iubirii noastre, de Catherine Isaac

„Plin de întorsături de situație și surprize.“

„O poveste care îți sfâșie inima și care explorează cât de departe ești dispus să mergi pentru cei la care ții.“

Cosmopolitan

În 1983, o scrisoare ajunge la Liverpool din Italia, iar în interiorul ei se ascund secrete nebănuite. Este găsită trei decenii mai târziu exact de persoana care nu trebuia să o vadă niciodată.

Atunci când Allie deschide un plic găsit acasă la bunica ei, viața i se schimbă, la fel ca și tot ce știa despre familia sa și despre ea însăși. Adevărul riscă să îi rănească pe cei la care ține Allie, așa că ea angajează un detectiv ca să afle ce s-a întâmplat în viața mamei sale, în vara dinainte ca Allie să se nască. După ce își ia concediu de la munca ei de cercetare, Allie pornește într-o călătorie inițiatică pe malurile mângâiate de soare ale lacului Garda, alături de cel mai bun prieten al ei, Ed. Dar secretele care ies la iveală îi depășesc așteptările și Allie trebuie să găsească tăria de a-și înfrunta trecutul...

CATHERINE ISAAC s-a născut în Liverpool și, înainte de a deveni scriitoare, a lucrat ca jurnalistă. Primul său roman, Bridesmaids, a fost scris sub pseudonimul Jane Costello, iar următoarele ei opt romane au ajuns toate în lista Sunday Times a bestsellerurilor. Aici, acum, mereu a fost primul roman pe care l-a publicat sub numele său real, Catherine Isaac. Drepturile de traducere au fost vândute în 20 de țări, iar compania Lionsgate are în vedere turnarea unui film după această carte. Actualmente, locuiește în Liverpool, împreună cu soțul ei, Mark, și cu cei trei fii ai lor.

Furia, de Bob Woodward

În ultimii ani, numele președintelui american s-a aflat pe toate buzele. Pe toate meridianele, există persoane vrăjite de cuvintele și de acțiunile lui, în timp ce mulți alții sunt uluiți, chiar șocați. Dorința de a afla cât mai multe despre el crește pe zi ce trece, iar această carte este în măsură să o îndeplinească.

Cele șaptesprezece interviuri luate președintelui Donald Trump sunt firul

roșu pe care autorul îl urmează cu persuasiune și cu ajutorul

căruia reușește dezvăluirea incredibilei și capricioasei personalități a celui

mai controversat, probabil, președinte american de până acum. Aceasta este o performanță greu de egalat. Niciun locatar de până acum al Casei Albe nu a acordat vreodată atât de multe interviuri unui singur autor.

Fiecare pagină înseamnă un nou pas în descifrarea caracterului inconsecvent, nestatornic, uneori răzbunător al omului Donald Trump. De la un capitol la altul, Bob Woodward surprinde prin ușurința de a se transforma din jurnalist

în istoric și invers, dacă narațiunea și contextul o cer. Această carte nu este un șir foarte lung de întrebări și răspunsuri, ci o lecție de istorie și, de ce nu, de viață.