Cărți pentru Crăciun de la scriitoarele celebre ale momentului

Obiceiul de a da cadou o cărți, cu diverse ocazii, la onomastici, zile de naștere sau Crăciun, a reînviat în ultimii ani, după ce fusese uitat o perioadă. Iar reluarea bunului obicei al lecturii a determinat editurile să adapteze noile apariții la ocaziile speciale din timpul anului. Dacă este despre daruri este și despre femei talentate, scriitoare contemporane de succes. Printre cele mai noi apariții din luna cadourilor se numără „Când Moș Crăciun a căzut din cer”, un bestseller semnat Cornelia Funke, „Iluzia optică”, un roman de Rachel Halliburton, care ne poartă în minunata lume a artei, sau „Chanel NO 5 Biografie neautorizată”, de Marie-Dominique Lelièvre.

Pentru că decembrie este despre Moș Crăciun, aflăm și cum a căzut din cer, de la scriitoarea germană Cornelia Funke - una dintre cele mai cunoscute autoare de cărți pentru copii și tineri, din lume. Romanele sale au fost traduse în 37 de limbi și s-au vândut în peste 10 milioane de exemplare. Revista Time Magazine a inclus-o, în anul 2005, în topul 100 al celor mai influente personalități pe plan mondial. „Când Moș Crăciun a căzut din cer” este o istorie fantastică, îmbinată cu elemente ale cotidianului contemporan, în care n-a mai rămas decât un singur Moș Crăciun, după ce Marele Consiliu de Crăciun a preluat frâiele chestiunii cadourilor. Singurul Moș Crăciun autentic este Niklas Julebukk, care nu ar avea voie să profeseze, dar nu-i pasă. Împreună cu Stea Căzătoare, renul său, câțiva îngeri și cobolzi, el are grijă, deja de ceva ani, ca măcar unora dintre copii să le fie îndeplinite adevăratele dorințe, astfel că împarte cadouri care nu pot fi cumpărate cu bani.

Un scandal în stilul secolului al XVIII-lea

Scriitoarea și jurnalista britanică Rachel Halliburton ne poartă pe urmele secretelor marilor artiști ai lumii, în „Iluzia optică - Un scandal în stilul secolului al XVIII-lea”. De la picturile rupestre până la Mona Lisa, oamenii au fost întotdeauna curioși să afle secretele artiștilor unor opere de succes. Tehnicile de pictură descoperite de pictorii italieni intră și ele în spectrul speculațiilor, ajungând să fie chiar subiect de invidie, comerț sau furt. Romanul de debut al lui Rachel Halliburtonne invită să trăim o istorie reală din această lume. Acțiunea se plasează în anul 1797, când în Londra nimic numai era sigur: viitorul monarhiei era în discuție, orașul era plin de conspirații, iar francezii puteau invada în orice clipă. În această atmosferă febrilă, pictorul american Benjamin West este vizitat de un duo dubios, format dintr-un tată ursuz și o fiică emoționată, familia Provise, care susținea că are un secret care i-a obsedat pe pictori de secole: tehnicile venețiene ale maestrului Tițian. „Halliburton construiește niveluri de înșelăciune, ambiție și scandal într-un portret strălucitor și complet texturat al Londrei georgiene, cu strălucirea, fascinația și corupția ei”, spune scriitoarea Imogen Robertson, despre romanul de debut al colegei ei de breaslă. Rachel Halliburton a studiat engleza și literatura clasică la Cambridge. Ca jurnalist, a fost redactor-șef adjunct la „Time Out”, fiind cunoscută pentru interviuri cu celebrități ale lumii contemporane, precum Gorbaciov, Yoko Ono sau Kissinger, pentru publicații precum Times, Financial Times, New Statesman, Spectator, Evening Standard și The Independent.

Chanel NO 5 - Biografie neautorizată

O altă jurnalistă și scriitoare a zilelor noastre este Marie-Dominique Lelièvre, care ne invită într-o călătorie de descoperire a misterului creat în jurul legendarului parfum Chanel NO 5 și a muzei acestuia, Coco Chanel, în cartea „Chanel NO 5 - Biografie neautorizată”, lansată și în România, luna aceasta. Nimic nu este simplu în lumea celor celebri și bogaţi, ne spune scriitoarea, conducându-ne prin labirintul evenimentelor și al personalităţilor epocii. Pe lângă detalii surprinzătoare despre originea parfumului, a compoziţiei acestuia, a mecanismelor de fabricare, vânzare și publicitate a legendarului Chanel 5, cititorul este introdus în atmosfera efervescentă din perioada interbelică și în cea tensionată și complicată a celui de-al Doilea Război Mondial. Marie-Dominique Lelièvre este jurnalistă și autoare de romane, dar și de biografii ale unor personalități mondene, precum Brigitte Bardot, Yves Saint Lauren sau Françoise Sagan.