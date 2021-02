Cărți rupte din viață în noua serie Memoir a Editurii Trei

Editura Trei inaugurează o subcolecție în Fiction Connection sub eticheta Memoir, în care va publica o serie de cărți minunat scrise, remarcabile, captivante și irezistibile, care se citesc ca un roman, dar sunt inspirate de viața reală a autorilor.

Două dintre cele mai apreciate volume de publicul din întreaga lume pot fi citite acum și în limba română. Este vorba despre Acesta e numele meu, de Chanel Miller și Neortodox. Scandalul pe care l-am provocat renunțând la rădăcinile mele hasidice, de Deborah Feldman.

Acesta este numele meu, de Chanel Miller



Traducere de Mihaela Apetrei



„Într-o lume perfectă, Acesta este numele meu ar fi lectură obligatorie pentru fiecare ofițer de poliție, detectiv, procuror și judecător care se ocupă de victimele agresiunilor sexuale”, a scris LA Times despre memoriile lui Chanel Miller. Cartea împletește durerea, reziliența și umorul, iar prin intermediul ei Chanel Miller își revendică identitatea și spune o poveste despre traumă, transcendență și forța cuvintelor. Autoarea dezvăluie lupta cu izolarea și rușinea, după atac și în timpul procesului, și transformă modul în care vedem agresiunea sexuală, punându-ne sub semnul întrebării convingerile despre ce este acceptabil și vorbind răspicat despre realitatea tumultuoasă a vindecării.

În urmă cu 6 ani, cazul Stanford sau Emily Doe, cele două nume sub care a fost cunoscut procesul în care Brock Allen Turner a fost acuzat de agresiune sexuală asupra lui Chanel Miller, a revoltat Statele Unite ale Americii, a demis un judecător și a schimbat legislația cu privire la pedeapsa pentru agresiune sexuală.



Mai întâi a fost Emily Doe, când a șocat întreaga lume cu o scrisoare, după ce studentul care o agresase sexual a fost condamnat la doar șase luni de închisoare. Declarația victimei a fost publicată pe BuzzFeed, unde a devenit imediat virală — vizualizată de 11 milioane de persoane în numai patru zile, a fost tradusă în toată lumea și citită în Congresul american.

„Miller este o povestitoare talentată, care-și impune autoritatea adunând detalii, pregătind scena. Acesta este numele ei, aceasta este vocea ei.“ – The New Yorker



Chanel Miller este scriitoare și artist plastic, cu o licență în literatură de la Universitatea din California, Santa Barbara. A fost inclusă în lista 100 Next a revistei Time, iar revista Glamour a desemnat-o Femeia anului în 2016, sub pseudonimul Emily Doe. Cartea sa – Acesta este numele meu – a fost desemnată Cea mai bună cartea anului 2019 de The New York Times Book Review, The Washington Post, TIME, Elle, Glamour, Parade, Chicago Tribune, Baltimore Sun, Book Riot și laureată Dayton Literary Peace Prize 2020.

Neortodox. Scandalul pe care l-am provocat renunțând la rădăcinile mele hasidice, de Deborah Feldman



Traducere de Vali Florescu



„O poveste de maturizare sensibilă și memorabilă.” – Pittsburgh Post-Gazette



Deborah Feldman s-a născut și a crescut în comunitatea hasidică din Williamsburg, Brooklyn. S-a străduit să înțeleagă și să respecte restricțiile inflexibile care-i dictau viața de zi cu zi. De la ce putea citi până la oamenii cu care avea voie să vorbească, practic toate aspectele identității ei erau controlate strict. Măritată la 17 ani cu un bărbat pe care-l văzuse doar jumătate de oră și lipsită de o educație tradițională, nu a reușit să întrețină relații fizice cu soțul ei timp de un an.



În memoriile sale despre cum a crescut într-o comunitate rigidă, Deborah Feldman dezvăluie cum arată viața când ești prins în capcana unui grup ultrareligios care pune mai mult preț pe tăcere și suferință decât pe libertățile individuale.

Cu o scriitură excepțională, Deborah Feldman își amintește cum clipele în care citea pe furiș despre personajele literare pline de forță create de Jane Austen și Louisa May Alcott au ajutat-o să caute un alt mod de viață — unul de care a știut că trebuie să profite atunci când, la vârsta de 19 ani, a născut un fiu și și-a dat seama că nu doar viitorul ei e în joc, ci și al lui.

La 25 de ani, a publicat memoriile Neortodox. Scandalul pe care l-am provocat renunțând la rădăcinile mele hasidice, adaptate ulterior într-un scenariu pentru o miniserie Netflix difuzată în martie 2020. Serialul a fost nominalizat la opt categorii ale premiilor Emmy și a câștigat premiul pentru cea mai bună regie, iar cartea a fost tradusă în 25 de limbi.



„Satu Mare, sau Satmar în idiș, e un oraș aflat la granița dintre Ungaria și România. Vă întrebați cum a fost posibil ca o sectă a hasidismului să poarte un

nume inspirat de cel al unui oraș din Transilvania?” – Deborah Feldman, Neortodox



„Imposibil de lăsat din mână, Neortodox este o poveste unică despre maturizare, reușind să se adreseze direct oricui s-a simțit vreodată outsider în propria viață.” – School Library Journal