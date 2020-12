Cărți seducatoare de pus sub brad

Chanel NO 5. Biografie neautorizată, de Marie-Dominique Lelièvre

Jurnalista Marie-Dominique Lelièvre porneşte într-o călătorie de descoperire a misterului creat în jurul legendarului parfum Chanel NO 5 şi a muzei acestuia, Coco Chanel. Nimic nu este simplu în

lumea celor celebri şi bogaţi, ne spune scriitoarea, conducându-ne prin labirintul evenimentelor şi al

personalităţilor epocii. Pe lângă detalii surprinzătoare despre originea parfumului, a compoziţiei acestuia, a mecanismelor de fabricare, vânzare şi publicitate a legendarului Chanel 5, cititorul este introdus în atmosfera efervescentă din perioada interbelică şi în cea tensionată şi complicată a celui de-al Doilea Război Mondial.

După război, graţie geniului comercial al fraţilor Wertheimer, parfumul Chanel NO 5 va cuceri inimile femeilor din Statele Unite şi din toate colţurile lumii. La un secol de la crearea parfumului, Chanel NO 5 îşi păstrează farmecul şi identitatea şi în zilele noastre.

Marie-Dominique Lelièvre este jurnalistă şi autoare de romane, dar şi de biografii precum cele ale lui Brigitte Bardot, Yves Saint Laurent, Françoise Sagan. În anul 2008 a primit Premiul Grand Prix de l’héroïne Madame Figaro de la biographie.

Din suflet, de Demi Moore

„O destăinuire sinceră a supraviețuirii câștigate cu greu.“

Kirkus Reviews

Celebra actriță americană Demi Moore, îndrăgită de public pentru filme ca Propunere indecentă și Fantoma mea iubită, se deschide cititorilor prin cartea sa plină de detalii intime și emoționante. Oare drumul său către success a fost unul simplu? Răspunsul îl aflăm cu toții chiar de la Demi Moore, care ne invită în lumea ei scandaloasă, traumatizantă, dar și plină de împliniri. Povestea actriței este un

adevărat roller coaster: de la o copilărie plină de nesiguranță și îndoieli, o relație tumultuoasă cu mama sa, la succes și faimă, iar de aici, la incertitudinea că este o mamă și o actriță bună.

Confesiunea aduce cu ea reflectări asupra imaginii de sine care este pusă adesea sub semnul criticii exterioare. Lumea efervescentă a Hollywoodului poate distorsiona într-o clipă realitatea, iar ceea ce înseamnă succes este adesea o luptă continuă pentru supraviețuire, după cum ne dezvăluie actrița.

Demi Moore, faimoasa actriță de la Hollywood, și‑a făcut debutul în film în 1981. Rolul ei principal în Fantoma mea iubită, filmul cu cele mai mari încasări din acel an, i‑a adus o nominalizare la Globul de Aur. În 1996, Moore a devenit cel mai bine plătită actriță din istoria filmului, când a primit un onorariu de 12,5 milioane de dolari pentru rolul din filmul Striptease. Viața ei personală a fost larg mediatizată, în special căsătoriile ei cu actorii Bruce Willis și Ashton Kutcher. Ea și Willis au trei fiice împreună: Rumer, Scout și Tallulah.

Manualul Marthei, de Martha Stewart

„Atrăgător din punct de vedere vizual și plin de idei care te inspiră și instrucțiuni clare, acest

manual încântător de util va fi un element de bază în biblioteca oricărui fan al Marthei Stewart.“

Publishers Weekly

„Cel mai recent compendiu oferă tot ceea ce vă puteți aștepta de la un manual Stewart – un

design curat și elegant, împreună cu instrucțiuni detaliate. Pentru toți cei cu experiențe similare de

bricolaj și pentru oricine dorește să înceapă.“

Meagan Storey, Library Journal

Cine nu a auzit de Martha Stewart? Una dintre cele mai cunoscute, dar și mai controversate femei de afaceri din Statele Unite ale Americii, guru al stilului de viață luxos, dar și al bunului gust, model de reușită în viață, autoare a peste 100 de cărți, despre gătit, amenajări interioare, sfaturi culinare și de grădinărit.

Manualul Marthei este o carte practică, plină de idei și instrucțiuni – cum să așezi masa, cum să îngrijești plantele din casă, cum să îți decorezi casa pentru fiecare ocazie și multe altele. Indiferent dacă organizezi, sărbătorești ceva, faci curățenie, decorezi, Martha Stewart a testat și a oferit soluții utile, însoțite de o mulțime de fotografii spectaculoase care te vor ajuta să faci – aproape – totul singur.

Martha Stewart a fost, pe rând, model, broker pe Wall Street, autoare și acum controlează un imperiu media. În ultimele două decenii, a deținut o poziție importantă în industria editorial americană, ca autor, redactor al unei reviste naționale de gospodărie, gazdă a două emisiuni populare de televiziune și purtător de cuvânt pentru K-Mart. În 2001, a fost numită a treia cea mai puternică femeie din America de către Ladies Home Journal.

Clubul Jane Austen, de Natalie Jenner

„Un debut încântător și memorabil, care ne amintește de limbajul universal al literaturii, precum și de puterea cărților de a uni și de a vindeca.“

Pam Jenoff, autoare de bestselleruri The New York Times

„Acest roman ne oferă o evadare dulce și extrem de inteligentă din cotidian…“

People

Cu o sută cincizeci de ani în urmă, orașul Chawton a fost căminul lui Jane Austen, una dintre cele mai cunoscute romanciere ale Angliei, în ultimii săi ani din viață. Acum, aceasta aparține câtorva rude îndepărtate, împreună cu o moșie aflată în mari dificultăți financiare. Cum ultimele rămășițe ale moștenirii lui Jane Austen par să fie amenințate de dispariție, un grup de persoane se unește în încercarea de a păstra atât casa, cât și moștenirea scriitoarei.

Un roman puternic și emoționant, care explorează tragediile și triumfurile vieții, atât la scară mică, cât și la nivel global, precum și generozitatea și compasiunea universală existente în noi toți, Clubul Jane Austen, al lui Natalie Jenner, este destinat să rezoneze cu cititorii din toate generațiile, atât prezente, cât și viitoare.

Natalie Jenner este autoarea bestsellerului internațional Clubul Jane Austen, o poveste despre înființarea, în anii ’40, a unei societăți literare în satul Chawton din Anglia, unde Jane Austen a locuit în ultima parte a vieții sale. Natalie Jenner s-a născut în Anglia, dar a emigrat în Canada în perioada copilăriei. A absolvit Universitatea din Toronto. Natalie a fondat librăria independentă Archetype Books în Oakville, Ontario, unde locuiește împreună cu familia sa și cei doi câini. Bestseller în Canada, în categoria cărților de ficțiune, volumul de debut al lui Natalie Jenner, Clubul Jane Austen, va fi publicat în peste cincisprezece limbi diferite.

Inima. O istorie completă, de Sandeep Jauhar

„Un document extraordinar, curajos și chiar șocant.“

The New York Times

„Această investigație captivantă reușește să ne comunice frumusețea, misterul și miracolul științific care se împletesc în inima umană.“

Library Journal

Este centrul existenței noastre. Ea ne menține în viață. În același timp, în jurul ei orbitează toate simțirile noastre – bucuria, tristețea, fericirea... Cinci litere care înseamnă totul pentru noi și despre care avem senzația că știm (aproape) totul: INIMA. Dar cât și ce anume știm, cu adevărat?

Cartea Inima. O istorie completă îi invită pe cititori într-o călătorie neașteptată. Pornind din vechime, cel care ne conduce, medicul cardiolog și cunoscutul scriitor Sandeep Jauhar, împletește cu măiestrie trecutul cu prezentul și, în același timp, mitologia cu știința. Pentru că inima, chiar și pentru un medic, nu înseamnă doar acel organ minuscul care bate neîncetat, ci și un diapazon al tuturor stărilor și gândurilor noastre. Și, de aceea, poveștile cu oameni și despre oameni năvălesc din paginile cărții, pentru ca totul să capete un contur clar și viu, iar semnificația complexă a inimii să nu mai scape niciunuia dintre noi.

Combinând experiențele înaintașilor săi, ale contemporanilor, dar și pe cele personale, Sandeep Jauhar creează în Inima. O istorie completă o imagine plină de învățăminte a lumii în care trebuie să supraviețuim.

Și subliniază că frumusețea trebuie să coexiste permanent în fiecare clipă petrecută de noi pe pământ.

Sandeep Jauhar este cardiolog practicant și în prezent scrie pentru The New York Times. El a apărut frecvent la National Public Radio, CNN și MSNBC pentru a discuta probleme legate de medicină, iar eseurile sale au fost publicate și în The Wall Street Journal, Time și Slate.

Iluzia optică. Un scandal în stilul secolului al XVIII-lea, de Rachel Halliburton.

„Halliburton construiește niveluri de înșelăciune, ambiție și scandal într‑un portret

strălucitor și complet texturat al Londrei georgiene, cu strălucirea, fascinația și corupția ei.“

Imogen Robertson

De la picturile rupestre până la Mona Lisa, oamenii au fost întotdeauna curioși să afle secretele artiștilor unor opere de succes. Tehnicile de pictură descoperite de pictorii italieni intră și ele în spectrul speculațiilor, ajungând să fie chiar subiect de invidie, comerț sau furt. Romanul de debut al lui Rachel Halliburton ne invită să trăim o istorie reală din această lume.

Acțiunea se plasează în anul 1797, când în Londra nimic nu mai este sigur: viitorul monarhiei este în discuție, orașul este plin de conspirații, iar francezii o puteau invada în orice zi. În această atmosferă febrilă, pictorul American Benjamin West este vizitat de un duo dubios, format dintr‐un tată ursuz și o fiică emoționată, familia Provise, care susține că are un secret ce i-a obsedat pe pictori de secole: tehnicile venețiene ale maestrului pictor Tițian.

Rachel Halliburton a studiat engleza și literatura clasică la Cambridge. În calitate de jurnalist și fost redactor-adjunct al Time Out, ea a intervievat persoane celebre precum Gorbaciov, Yoko Ono și Kissinger pentru publicații precum Times, Financial Times, New Statesman, Spectator, Evening Standard și Independent.