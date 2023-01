Rețete pentru o minte-brici și un corp de gazelă. ​​​​​​​Cărțile-dietă ale anului 2023

1. Dieta PlantPlus: Soluția pentru o nutriție personalizată

Cartea lui Joan Borysenko (psiholog, doctor în biologie celulară la Harvard) îți va reaminti o dată în plus că nu există o rețetă universală și că fiecare dintre noi avem nevoie de o dietă personalizată pentru a ne simți bine, pentru a fi sănătoși sau pentru a slăbi. Și pentru că autoarea înțelege minusul major al celor mai multe diete - și anume că după ce încetează regimul, kilogramele încep să se așeze la loc -, acest studiu nu vizează un regim alimentar pe termen scurt, ci un stil de viață pe care să îl adopți și să îl păstrezi pentru tot restul vieții, mâncând sănătos și delicios în același timp. Potrivit lui Joan Borysenko, la baza unei diete personalizate trebuie să stea trei genomuri: cel pe care îl moștenim de la părinți, propriul nostru microbiom (flora intestinală și genele ei) și epigenomul (panoul de control al agenților de schimbare din mediu care ne activează și ne dezactivează genele). Asadar, în funcție de acești trei genomi vei putea alege între dieta Atkins, dieta mediteraneană ori o dietă tradițională săracă în grăsimi/bogată în carbohidrați. Însă chiar și după ce te-ai hotărât pentru un anumit tip de dietă este foarte important - consideră autoarea - să-ți urmărești reacțiile la alimente, dispoziția, starea de bine și rezultatele analizelor, pentru a vedea ce tipuri de alimente îți fac de fapt bine și care nu ți se potrivesc deloc. O carte de bun-simț!

Autor: Joan Borysenko

Traducere: Beatrice Popescu

Editura: Act și Politon

Preț: 48 de lei

Număr de pagini: 448

2. Mănâncă gras, fii suplu! De ce grăsimile sunt secretul pentru scăderea în greutate și o sănătate de fier

Cartea doctorului Mark Hyman te va ajuta să înveți cum să pierzi în greutate, să te simți mai bine, să previi bolile cardiovasculare, diabetul, demența și cancerul și chiar să trăiești mai mult, schimbându-ți fundamental principiile după care îți alegi alimentele pe care le consumi. Autorul cărții este o autoritate recunoscută la nivel internațional în medicina funcțională, fiind în paralel medic de familie. Medicina funcțională se ocupă cu optimizarea stării de sănătate a indivizilor prin intermediul nutriției.

Facem loc (succint) și revelației lui Mark Hyman: „Nu mâncam junk-food; nu beam niciodată sucuri și nici nu mâncam alimente procesate. Aveam o dietă alcătuită din alimente integrale, bogată în cereale, fasole, fructe și legume, și nu exageram cu zahărul. Mâncam puține grăsimi. Dar corpul continua să devină din ce în ce mai flasc. […] Apoi, pe parcursul ultimilor zece ani, am început să-mi schimb atât propriile obiceiuri alimentare, cât și recomandările pe care le făceam pacienților mei. Am văzut oameni care au slăbit 45 kg sau mai mult și care au oprit astfel evoluția diabetului de tip Am văzut pacienți care au renunțat la insulină, optimizându-și așa toți indicatorii de colesterol, pentru că au consumat mai multe, nu mai puține grăsimi”.

Autor: Dr. Mark Hyman

Traducere: Romica Lixandru

Editura: Act și Politon

Preț: 49 de lei

Număr de pagini: 512

3. Dieta Bulletproof - din interior spre exterior

Volumul lui Dave Asprey îți va fi util dacă ți-ai propus nu doar să slăbești, ci să-ți și schimbi radical și definitiv modul de viață, să trăiești mai intens, să ai mai multă energie și vitalitate. „Dieta Bulletproof - susține autorul - nu înseamnă doar să pierzi în greutate rapid sau să te simți fantastic, ci este o hartă pentru a-ți îmbunătăți corpul și mintea din interior spre exterior, eliminând simultan angoasa și vina care apar adesea odată cu stresul, așteptările prea mari și standardul de performanță împins prea sus”.

Autor: Dave Asprey

Traducere: Cristina Stan

Editura: Act și Politon

Preț: 48 de lei

Număr de pagini: 448

4. Metoda Wim Hof: Activează-ți întregul potențial uman

Olandezul Wim Hof îți propune o cale naturală pentru a ajunge la starea optimă a corpului și a minții tale. Pentru că Metoda Wim Hof este despre cum să ai mai multă energie, să fii mai puțin stresat și să te bucuri de un sistem imunitar mai puternic, dar și despre cum să dormi mai bine, să-ți îmbunătățești performanțele sportive și cognitive, să-ți ridici moralul, să slăbești și să scapi de anxietate în doar zece zile, cu puterea minții. Pilonii acestei metode sunt: expunerea la frig, respirația conștientă și puterea de concentrare.

Wim Hof, supranumit Iceman, deține mai multe recorduri mondiale pentru anduranță și expunere la frig. Printre performanțele sale: escaladarea Muntelui Everest echipat doar în pantaloni scurți și bocanci, alergarea desculț la un semimaraton la Cercul Arctic, alergarea la un maraton în deșert fără să bea apă și petrecerea a mai mult de 112 minute într-un container plin cu gheață. Secretul performanțelor sale ieșite din comun constă într-un antrenament care îi permite să-și controleze respirația, ritmul cardiac și circulația sângelui - aspecte despre care povestește în această carte.

Autor: Wim Hof

Traducere: Cătălina Pătrașcu

Editura: Act și Politon

Preț: 48 de lei

Număr de pagini: 288

5. Gata cu grăsimea încăpățânată!

Lucrarea lui Jorge Cruise e exact instrumentul de care ai nevoie pentru a reuși în încercarea ambițioasă de a scăpa de cele câteva kilograme în plus. Asta pentru că Jorge Cruise a scris mai mult decât o carte despre nutriție în care vei găsi un program foarte bine pus la punct de alimentație și mișcare, organizat pe săptămâni și zile, ci el a exploatat prin intermediul acestei cărți o descoperire științifică. De aceea, urmărește prin programul lui să schimbe, dincolo de obiceiurile alimentare, modul de gândire și stilul de viață al indivizilor.

Autor: Jorge Cruise

Traducere: Bianca-Alexandra Cobori

Editura: Act și Politon

Preț: 68 de lei

Număr de pagini: 296

6. 4 ore - Corpul

Cercetarea lui Tim Ferriss, cel supranumit „The Oprah of audio” (datorită succesului enorm de care s-a bucurat podcastul care a inspirat cartea Instrumentele titanilor - The Tim Ferriss Show -, fiind descărcat din mediul online de mai bine de 400.000.000 de ori!), a intuit golul imens din sufletele „gulerelor albe”, ale angajaților care își petrec nenumărate ore închiși în birouri anoste, simțindu-se profund neîmpliniți. Tim Ferriss a venit cu o soluție simplă, perfect adaptată secolului XXI, pentru toți cei care se simt nefericiți muncind standard, de la 9 la 17. Care este soluția? Descoperiți-o singuri, e la un click distanță!

Autor: Tim Ferriss

Traducere: Ana Mănescu

Editura: Act și Politon

Preț: 89 de lei

Număr de pagini: 584

7. Vizualizare pentru scădere în greutate. Ghidul Metodei Gabriel de folosire a minții pentru transformarea totală a corpului tău

Metoda prezentată de Jon Gabriel reprezintă o schimbare completă de paradigmă care furnizează rezultate bune fără să trebuiască să lupți sau să-ți privezi corpul în vreun fel. Poți deprinde, citind atent această carte, o abordare holistică minte-corp care va face ca pierderea kilogramelor în plus să fie ușoară și durabilă.

Autor: Jon Gabriel

Traducere: Lucia Comănescu

Editura: Act și Politon

Preț: 44 de lei

Număr de pagini: 288

8. Soluția Zonelor Albastre

Cartea lui Dan Buettner reprezintă un nou periplu prin cele 5 Zone albastre ale lumii, evidențiind obiceiurile care îi diferențiază pe cei mai longevivi și mai sănătoși oameni de restul lumii. Autorul ne oferă în plus, de această dată, soluții practice pentru a introduce aceste obiceiuri în viețile noastre, fie la nivel individual, fie la nivel de comunitate, precizând totodată că a urma metoda zonelor albastre, înseamnă a face schimbări atât în stilul de viață, cât și în mediu, nu doar în meniul zilnic. La finalul cărții te așteaptă 77 de rețete delicioase și sănătoase pe care să le gătești pentru tine și familia ta astfel încât să-ți transformi propria viață într-o… zonă albastră.

Autor: Dan Buettner

Traducere: Cristina Stan

Editura: Act și Politon

Preț: 48 de lei

Număr de pagini: 416

9. Curs de pierdere în greutate

„Curs de pierdere în greutate” vă va purta într-o călătorie revelatoare. Marianne Williamson a alcătuit 21 de lecții spirituale pentru a scăpa de kilogramele în plus, unde abordează slăbitul dintr-o perspectivă holistică, integrând elemente de natură spirituală, emoțională și psihologică, scopul fiind ceea ce autoarea numește „procesul de pierdere conștientă în greutate”.

Autor: Marianne Williamson

Traducere: Cătălina Ștefan

Editura: Act și Politon

Preț: 48 de lei

Număr de pagini: 352

10. Meditații pentru pierderea în greutate

Volumul semnat de Marianne Williamson este de fapt un ghid pentru oamenii care nu au o relație foarte sănătoasă cu alimentația, se hrănesc compulsiv sau consideră că mâncarea le este inamic. „Meditațiile” Mariannei îi va sprijini să aleagă o altă cale, una care să-i încurajeze să renunțe la sentimentele negative (vina, teama de eșec, regretul etc.).

Autor: Marianne Williamson

Editura: Act și Politon

Preț: 28 de lei

Durată: 72 de minute