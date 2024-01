Alex Michaelides și Abdulrazak Gurnah vin în România. Ce alte blockbustere literare pregătește Editura Litera în 2024

Cărți eveniment, romane premiate și ecranizate, lecturi pentru pasionații de istorie, psihologie și dezvoltare personală – toate acestea sunt cadouri literare perfecte pentru cititorii care vor să fie la curent cu ce e mai nou și mai incitant în lumea editorială.

Și, pentru că literatura unește comunități și definește viața culturală a unei societăți educate, Editura Litera anunță cu entuziasm întâlnirea publicului cititor din România cu două personalități de marcă anul acesta.

În martie, ca urmare a succesului major pe care l-au avut romanele sale în țara noastră, Alex Michaelides va veni la București pentru a lansa noul său roman Furia. Cartea sa de debut, Pacienta tăcută, a făcut istorie în lumea editorială – a fost vândut într-un număr-record de țări (peste 50) și în peste 7,5 milioane de exemplare în doar câțiva ani.

De asemenea, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Abdulrazak Gurnah, va fi prezent în România pentru lansarea noului său roman, People of the House.

Printre cele mai importante titluri ale anului 2024 se regăsesc:

Portret de familie (Hello Beautiful) de Ann Napolitano, colecția Folio

Autoarea bestsellerului Un loc în cer lansează o nouă carte, o saga de familie complexă și profundă. Romanul va fi ecranizat pentru Netflix de compania de producție a soților Obama.

Legământul apei (The Covenant of Water) de Abraham Verghese, colecția Clasici Litera

Primul roman al autorului Abraham Verghese, Să tai în piatră vie, s-a bucurat de una dintre cele mai longevive prezențe în topul New York Times al celor mai bine vândute cărți, a fost publicat în peste 30 de țări și vândut în peste 1 milion de exemplare. Cel mai nou roman al său,The Covenant of Water, a fost primit excelent de publicul internațional și va fi ecranizat de Oprah Winfrey.

This Other Eden de Paul Harding, colecția Clasici Litera

Paul Harding, autor distins cu Premiul Pulitzer, revine cu un roman magistral, This Other Eden, descris de New York Times ca „un testament al iubirii… foarte autentic“. Volumul s-a aflat pe lista scurtă pentru Booker Prize 2023.

Ultimul vis (El último sueño / The Last Dream) de Pedro Almodóvar, colecția Folio

Cea mai personală carte a lui Pedro Almodóvar: un autoportret articulat în douăsprezece povești care dezvăluie pasiunea lui secretă pentru scris.

Castelul din orașul meu de Ioana Bâldea Constantinescu, colecția Folio

Primul roman românesc din colecția Folio e o poveste contemporană infuzată de basm, în care orașul e personaj și element seismic al traumei deopotrivă. Ioana Bâldea Constantinescu scrie despre ce se salvează atunci când lumea pe care o cunoști se fărâmițează în jurul tău și singura opțiune rămâne să îți construiești o Lume Nouă.

Inegalabila Kristin Hannah, revine cu o nouă carte, Femeile din umbră (The Women) în colecția New Moon. Autoarea cărții Privighetoarea, bestseller internațional publicat în peste 45 de țări și vândut în peste 25 de milioane de exemplare, ne aduce o nouă poveste despre puterea femeilor. Kristin Hannah este cea mai bine vândută autoare de romane istorice a momentului, cu peste 200 000 cărți achiziționate de cititorii români.

Sfârșitul poveștii (End of Story) de A.J. Finn, un thriller din colecția Buzz Books, de la autorul care a semnat bestsellerul Femeia de la fereastră, carte publicată în 40 de țări și ecranizată cu un succes sonor de Netflix. Excentricul autor revine cu o poveste incredibilă ce va ține cititorii cu sufletul la gură până la ultima pagină.

The Patients Secret de Loreth Anne White, colecția Buzz Books, un excepțional thriller psihologic, o carte-fenomen pe Amazon si Goodreads.

Oaspetele misterios de Nita Prose, colecția Buzz Books, un thriller inteligent, profund și palpitant, de la autoarea bestsellerului Camerista, publicat în 33 de țări.

Nu lipsesc nici cărțile aflate în trending pe TikTok:

Când ne vom reîntâlni (In the Likely Event) de Rebecca Yarros, colecția Blue Moon, o emoționantă poveste de dragoste semnată de autoarea care a cucerit inimile a milioane de fani cu bestsellerul Începuturi fără sfârșit.

Mile High de Liz Tomforde, colecția New Moon, prima carte din seria Windy City, care îmbină romantismul cu lumea sportului.

Magnolia Parks de Jessa Hastings, colecția New Moon, prima carte din seria romantică cu același nume, perfectă pentru fanii Gossip Girl, Colleen Hoover și Euphoria.

Din categoria nonficțiune:

Protocols. Science Based Tools for Everyday Life de Dr. Andrew Huberman, colecția Lifestyle & sănătate

O carte semnată de dr. Andrew Huberman, gazda celui mai ascultat podcast de sănătate din lume, care explorează modul în care știința ne poate ajuta să trăim o viață mai sănătoasă și mai împlinită.

Never Finished de David Goggins, colecția Introspectiv

David Goggins, autor cu peste 4 milioane de exemplare vândute, revine cu o nouă carte despre cum ne putem depăși limitele. Nu mă poți răni, de același autor, a devenit printre cele mai bine vândute cărți în România în 2023.

Inherited fate / Örökölt sors de Noémi Orvos-Tóth, colecția Introspectiv

Un cunoscut psiholog și psihoterapeut în Ungaria, Orvos-Tóth propune o cale transgenerațională de autocunoaștere, astfel încât cititorul să poată acționa în propria viață și să corecteze atitudinile emoționale negative și modelele de comportament moștenite din trecut.

Personality and Power: Builders and Destroyers of Modern Europe de Ian Kershaw, colecția Kronika

Unul dintre cei mai mari istorici ai timpurilor noastre se întreabă: cât poate schimba un singur lider cursul istoriei?

A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East de David Fromkin, colecția Kronika

Bestseller New York Times, o carte actuală, prin care putem înțelege Orientul Mijlociu

„Ambițioasă și splendidă... O poveste epică despre ruină și deziluzie... despre oameni mari, faptele lor mari și nebunii și mai mari.“ - Fouad Ajami, The Wall Street Journal

2024 aduce și noi colecții de Abonamente Litera, în premieră pe piața din România, colecții unice, de lux, bijuterii literare, precum Romane nemuritoare sau Descoperă neuroștiința.

Toate aceste volume vor fi disponibile treptat în librăriile din țară și pe Litera.ro, unde va fi activă și opțiunea de precomandă pentru cititorii care nu vor să rateze titlurile mult așteptate.