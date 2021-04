Dialoguri despre literatură și război inspirate de romane traduse în colecția ANANSI

Editura Pandora M inițiază o nouă serie de evenimente pornind de la romane traduse în colecția ANANSI. World Fiction, cel mai recent proiect de traduceri din literatura universală de pe piața de carte din România. „Dialoguri ANANSI” își propune să așeze față în față două personalități ale lumii culturale autohtone care vor dialoga pe o temă de interes pentru cititori, strâns legată de una dintre cărțile publicate în traducere în cadrul colecției. Dialoguri vii, ce încearcă să exploreze felul cum marile romane contemporane pot sau nu deveni chei care să ne ajute să descifrăm tensiunile socio-politice.

Tema primelor două evenimente din această serie, desfășurate sub motto-ul „Scrisori de pe front”, o reprezintă războiul – o încercare de a analiza modul în care evenimente dramatice precum conflictele armate din istoria contemporană și recentă pot deveni scena unor povești literare de o fragilitate și o frumusețe aparte, dar și purtătoare ale unor mesaje puternice.

„Scrisori de pe front 1”, cel dintâi eveniment din această serie, plănuit pentru data 8 aprilie, începând cu ora 18.00, online, pe paginile de Facebook #Anansi și #Cărturești, are ca punct de plecare romanul Fata care nu se putea opri din mers al scriitoarei siriene Samar Yazbek (traducere de Laura Sitaru). Despre felul în care evenimentele recente din războiul sirian pot da naștere unui proiect ficțional descris de la L’Express drept „un roman atins de har” vor vorbi doi intelectuali apreciați, cunoscuți în egală măsură și pentru preocupările lor civice susținute: scriitoarea și criticul literar Luminița Corneanu, alături de poetul, prozatorul și eseistul Radu Vancu.

La publicarea ediției în limba franceză a cărții lui Samar Yazbek, criticii de la Livres Hebdo remarcau puterea acestui roman este de „a face cuvintele să danseze pe foaia albă de hârtie”, iar în Suedia, criticii de la radioul național, Sveriges Radio, numeau cartea lui Samar Yazbek „un roman radical și vizionar”.

Cel de-al doilea eveniment din această serie, „Scrisori de pe front 2”, plănuit pentru data de 15 aprilie, de la ora 18.00, pe paginile de Facebook #Anansi și #LaDouăBufnițe, îi aduce față în față pe scriitorii Vasile Ernu și Bogdan-Alexandru Stănescu, protagoniștii unor dialoguri despre literatură care au fermecat în trecut sute de cititori. Pretextul întâlnirii îl constituie ediția în limba română a unuia dintre cele mai puternice romane semnate de Martin Amis. Este vorba despre Zona de interes (traducere de Mihaela Ghiță), o carte năucitoare, tăioasă, asemenea unei oglinzi ce pare a realiza imposibilul: să pună în scenă o poveste autentică de dragoste ce se desfășoară într-un lagăr nazist, un triunghi amoros care-și trăiește micile drame pe fundalul unei „banalități a răului” cutremurătoare.

Imediat după publicare, romanul lui Martin Amis a stârnit reacții atât ale scriitorilor, cât și ale criticilor de la cele mai importante publicații de limbă engleză: „un tur de forță al virtuozității verbale, uluitor” (Richard Ford), „elegant și subtil, un efort sofisticat de a înțelege cultura cotidiană a genocidului” (Los Angeles Times).

Seria de evenimente reunite sub motto-ul „Dialoguri ANANSI” va continua cu două manifestări care își propun să așeze sub lupă două societăți contemporane extrem de diferite și problematicile socio-politice care pot ajunge la noi în cheie ficțională: America din romanul lui Ben Lerner, Școala din Topeka, și India din cartea Deepei Anappara, Patrula djinnilor.

În 2021, în colecția ANANSI. World Fiction vor apărea în jur de 40 de cărți, lista incluzând majoritatea titlurilor recompensate cu cele mai importante premii literare ale anului trecut. Opera poetei Louise Glück, laureata Nobelului literar, va fi tradusă și publicată începând cu acest an, alături de romanul The Discomfort of Evening semnat de scriitoarea olandeză Marieke Lucas Rijneveld, premiat cu The International Booker Prize, precum și de romanul Shuggie Bain de Douglas Stuart, recompensat cu The Booker Prize 2020.



ANANSI. World Fiction este cea mai recentă colecție dedicată traducerilor din literatura universală de pe piața de carte din România. Noul proiect editorial, coordonat de scriitorul și editorul Bogdan-Alexandru Stănescu, a fost lansat la finalul lunii septembrie 2020. Așezată sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, colecția ANANSI. World Fiction include cinci serii: Anansi. Contemporan – dedicată literaturii actuale, Anansi. Clasic – un spațiu al clasicilor secolului XX, Anansi. Mentor – ce reunește eseuri literare, Anansi. Ego – seria dedicată memorialisticii și Anansi. Blues – seria poeziei.