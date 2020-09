„Faraonul“, de Wilbur Smith, „Labirintul albastru“ de Preston &Child şi „Aurul Diavolului“, de Andreas Eschbach: trei noi apariţii

Povestea aduce în prim-planul prezentului o ipostază istorică uimitoare: faraonul Tamose este rănit mortal, iar orașul Luxor este înconjurat de hicsoși într-un asediu fără precedent. Toate par pierdute în acest moment crucial pentru Egipt, iar Taita, generalul oștirilor lui Tamose, se pregătește pentru înfrângerea finală. Însă, odată cu apariția unui vechi aliat, șansele se întorc de partea armatei egiptene, iar inamicul se retrage. În ciuda victoriei, la întoarcerea în Luxor, Taita este arestat, căci o nouă epocă tocmai a început: noul faraon este Utteric, un tânăr slab și crud, care se simte amenințat de influența lui Taita în interiorul palatului – în special de prietenia acestuia cu fratele său mai mic, Ramses. Ce este de făcut pentru eliberarea Egiptului de sub tirania lui Utteric și pentru eliberarea lui Taita? Ramses nu stă pe gânduri, căci nu pare să aibă de ales.

„O poveste grandioasă, abundând de intrigă, decepție, iubire adevărată și exil...“ Denver Post

„Un roman despre dragoste, moarte și uneltiri în Valea Regilor, o scriere bogat documentată și excelent dozată...“ Weekend Telegraph

WILBUR SMITH s-a născut în Rhodesia de Nord (actualmente Zambia), la 9 ianuarie 1933. După studii strălucite în Africa de Sud, a devenit om de afaceri, apoi, după publicarea în 1964 a romanului Festinul leilor, s-a dedicat exclusiv scrisului, devenind un autor de succes. Cărţile sale, traduse în 27 de limbi, sunt bestselleruri internaţionale, toate având o documentare meticuloasă din numeroasele sale expediţii în întreaga lume.

„Labirintul albastru are o acțiune rapidă, sofisticată și plină de surprize. Dacă sunteți gata să vă predați imaginației diabolice a lui Preston și Child, veți devora cartea la fel cum devorează copiii dulciurile de Halloween“. – The Washington Post

„Preston și Child reușesc să îmbine thrillerul contemporan cu o doză de atmosferă dickensiană. Dacă adăugăm un răufăcător, o vendetă ce durează de generații și niște personaje pe care cititorii le vor găsi mulțumitoare, rezultatul este încă un bestseller pentru cei doi autori.“ – Associated Press

„Preston și Child îl readuc la viață pe Pendergast într-un carusel de senzații tari, acțiune ce îți face inima să bată puternic și o intrigă încâlcită care pune față în față un asasin răzbunător cu (încă) cel mai interesant personaj de ficțiune.“ – Suspense Magazine

Volumul, care face parte din seria Pendergast, ne introduce în povestea agentului special FBI Aloysus Pendergast, care a avut mulți adversari de-a lungul timpului, unul dintre cei mai mari fiind chiar fiul său, Alban. Când acesta este lăsat mort în fața casei agentului, Pendergast știe că nu are de ales și trebuie să descopere asasinul. Un turcoaz rar descoperit în stomacul lui Alban îl trimite pe agent într-o mină părăsită din California, unde însă îl așteaptă o capcană întinsă cu grijă de un geniu care vrea să se răzbune pe întreaga familie Pendergast pentru o fărădelege comisă de unul dintre strămoși. O altă crimă este comisă în Muzeul de Istorie Naturală, iar cele două sunt legate. Și așa începe devoalarea unei conspirații ce debutează cu patentarea unui medicament și se încheie cu lupte bizare care implică acid triflic și săgeți otrăvite.

DOUGLAS PRESTON a absolvit colegiul Pomona din Claremont, California, și a lucrat, timp de mai mulți ani, la Muzeul American de Istorie Naturală din New York. În afara colaborărilor cu Lincoln Child, Preston a scris, pe lângă romane, și câteva lucrări de nonficțiune, având în principal ca subiect istoria sud-vestului american. De asemenea, publică în revistele The Atlantic Monthly, The New Yorker Magazine și Smithsonian. LINCOLN CHILD a lucrat inițial ca redactor de carte la St. Martin’s Press și a publicat numeroase antologii de serie neagră și horror, printre care se numără Dark Company (Compania neagră) și Dark Banquet (Ospăț Întunecat).

„Aurul diavolului este o combinație explozivă de thriller modern și ficțiune istorică.“ Bastei Lübbe

„Andreas Eschbach este maestru în combinarea genurilor, oferind și prin această carte o experiență de lectură unică.“ Bastei Lübbe

„Aurul diavolului are potențialul unui viitor thriller-fenomen.“ Buchmedia Magazin, 2016

„Aurul diavolului este o carte care nu se adresează doar fanilor literaturii de acțiune.“ Lübecker Nachrichten, 2016

După încheierea cruciadelor apare pentru prima dată piatra filosofală, cu care se poate face aur – aur periculos, aur radioactiv. Cavalerii teutoni consideră că este sarcina lor să îl găsească și să îl păstreze în siguranță pentru eternitate. În vremurile noastre, doi frați descoperă misterul pietrei. Este oare aceasta o cheie care ne-ar putea schimba viața în bine? Sau una ce deschide porțile iadului? Volumul, care se va constitui într-o lectură fascinantă pentru iubitorii de literatură de acţiune cu fundal istoric, ridică o întrebare sensibilă: cine sunt, de fapt, alchimiștii zilelor noastre?

ANDREAS ESCHBACH (n. 1959, Ulm, Germania) a început să scrie de la vârsta de 12 ani, dar înainte de a deveni unul dintre cei mai importanți autori europeni de science-fiction, a studiat inginerie aerospațială la Universitatea din Stuttgart și a fondat o companie de consultanță în domeniul IT. Multe dintre bestsellerurile sale au fost distinse cu Deutscher Science Fiction Preis și Kurd-Laßwitz-Preis, prestigioase premii pentru literatură SF din Germania.