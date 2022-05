Filosoful Costică Brădățan le explică new-yorkezilor virtuțile neașteptate ale eșecului

Prolificul autor româno-american, a cărui carte de eseuri, intitulată In Praise of Failure (Laudă eșecului), se află în curs de apariție la Harvard University Press, va încerca, alături de ceilalți vorbitori, să formuleze un răspuns la una dintre întrebările cruciale ale timpului nostru: încotro se îndreaptă lumea? Alături de ICR New York, mai participă la acest proiect următorii membri ai clusterului new-yorkez al EUNIC: Centrul Cultural Ceh, Consulatul General al Estoniei, Goethe-Institut și Institutul Polonez.

Printre invitații ediției din 2022 a „Nopții ideilor” de la New York, care mai este organizată în alte 100 de țări sub coordonarea Institutului Francez, se mai numără: muziciana și poeta Patti Smith, romanciera Leïla Slimani, câștigătoare a premiului Goncourt, Yann LeCun, directorul pentru inteligență artificială al Meta (Facebook) și politoloaga Claire Sagan.

Costică Brădățan este profesor de științe umaniste la Texas Tech University și profesor onorific de filosofie la Universitatea din Queensland, Australia. A predat, de asemenea, la Universitatea Cornell, Universitatea din Miami, Universitatea Wisconsin-Madison, Universitatea Notre Dame și Universitatea de Stat din Arizona, precum și la mai multe universități din Europa și Asia. Brădățan este autorul și editorul a zece cărți, printre care: Dying for Ideas: The Dangerous Lives of the Philosophers (Bloomsbury, 2015) și In Praise of Failure. Eseurile și studiile sale au fost traduse în mai multe limbi, inclusiv română, olandeză, italiană, chineză, vietnameză și farsi. Articolele sale au apărut în The New York Times, Washington Post, Times Literary Supplement, Aeon, Dissent, The New Statesman și alte cunoscute publicații. Brădățan este editorul secțiunii religie/studii comparative a Los Angeles Review of Books și editor fondator al seriilor editoriale “Philosophical Filmmakers” de la Editura Bloomsbury și “No Limits” de la Columbia University Press.