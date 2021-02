Găsiți cei mai iubiți autori francezi la Grupul Editorial TREI!

Cei mai citiți autori francezi au fost publicați în ultimii ani de Grupul Editorial Trei. La finalul anului 2020, presa franceză a publicat top 10 cele mai vândute romane, clasament în care se regăsesc opt scriitori publicați sau în curs de publicare la Grupul Editorial Trei.



Prima poziție este ocupată de cartea L'Énigme de la chambre 622, de Joël Dicker, care va apărea în luna aprilie în limba română. Anul trecut în Franța L'Énigme de la chambre 622 s-a vândut în aproape 500.000 de exemplare. Cu precizia unui maestru ceasornicar elvețian, Joël Dicker ne duce în sfârșit în inima orașului său natal prin acest roman diabolic și uluitor, care are pe fundal un triunghi amoros, jocuri de putere, lovituri mici, trădări și gelozii.



Pe a doua poziție se află Hervé Le Tellier, al cărui volum Anomalia, recompensat cu Premiul Goucourt 2020, îl vom putea citi în română luna viitoare, în colecția Anansi. World Fiction. Pentru prima dată în istoria celui mai vechi și celebru premiu literar din Franța, câștigătorul din anul 2020 a fost anunțat online, din cauza restricțiilor impuse de autorități pentru limitarea infectării cu coronavirus. Acțiunea cărții lui Le Tellier are loc în anul 2021, într-un avion care zboară de la Paris la New York. Romanul Anomalia este povestit de 11 pasageri, între care un asasin plătit și un pop star nigerian. Publicația Le Monde a scris că romanul „cochetează cu thrillerul și science fiction-ul și își câștigă cititorii printr-o orchestrare foarte eficientă a suspansului”.





Guillaume Musso și cea mai recentă carte a sa, publicată anul trecut în colecția Fiction Connection – Viața e un roman – a fost cumpărată de aproape 400.000 de francezi, ocupând astfel a treia poziție în clasament. Romanul începe ca un thriller de Stephen King, dar este o reflecție intensă și profundă asupra vieții de scriitor. Este un joc de-a v-ați ascunselea între viața reală și cea imaginară, asemeni statutului de scriitor, care se plasează între cele două. Guillaume Musso a declarat că „ideea inițială a acestei cărți mi-a venit pentru că de 15 ani, de când mă tot întâlnesc cu cititori, întrebările pe care mi le tot pun ei sunt «În ce vă găsiți inspirația? Ce ritual de scris aveți? Cum arată ziua unui scriitor?». Cititorii îți pun întrebări despre personaje, ce s-a întâmplat cu ele, așa că mi-am dorit să le dau puțin acces la cutia neagră a scrisului, să le arăt cititorilor fața nevăzută a procesului de scriere a unui roman, cu tot cu entuziasmul pe care ți-l poate da și cu chinul la care te supune uneori”. Musso este cel mai apreciat autor francez al anului 2020, volumele Viața secretă a scriitorilor și Viața e un roman înregistrând vânzări cumulate de peste 1,5 milioane de exemplare.





Clasamentul celor mai vândute romane este continuat, pe poziția a patra, de Pierre Lemaitre și volumul Miroir de nos peines, apoi de Leïla Slimani și cea mai recentă carte a sa, Le pays des autres, care va fi publicată în Anansi. World Fiction, în luna iunie 2021.



Miroir de nos peines încheie trilogia Copiii dezastrului, din care mai fac parte La revedere acolo sus (Premiul Gouncourt 2013) și Culorile incendiului, cu un mozaic de secrete de familie, personaje fabuloase, răsturnări de situație, burlesc și tragedie.



Toate personajele din Le pays des autres de Leïla Slimani trăiesc în „țara altora”: coloniști și băștinași, soldați și țărani sau exilați. Femeile, mai presus de toate, trăiesc în țara bărbaților și trebuie să lupte constant pentru emancipare. După două romane clinice și tăioase – Cântec lin și În grădina căpcăunului –, Leïla Slimani creează o frescă impresionantă, în care readuce la viață o epocă și actorii săi cu umanitate, acuratețe și un simț foarte subtil al narațiunii.



Mark Levy și C'est arrivé la nuit se află pe poziția a șaptea. Cartea va fi publicată în colecția Fiction Connection în această vară. Presa din Franța apreciază noul volum scris de acest fabulos povestitor, spunând “a reușit un roman care nu poate fi lăsat din mână. O combinație între seria Millennium și James Bond, cu un ritm extrem de alert și o scriere eclectică”.





Pe poziția a opta se află Bernard Minier cu La Vallée. Este al șaselea roman din seria Martin Servaz, din care Editura Trei a publicat primele două volume – Înghețat și Cercul – și are în pregătire N'éteins pas la lumière. „Întotdeauna mi-a plăcut să-mi izolez personajele. Totul este infinit mai puternic, mai tensionat și mai periculos, când personajele sunt blocate și singure. În La Vallée, locul în care are loc acțiunea este izolat din cauza unei secțiuni de munte care se prăbușește pe singurul drum de acces. Deoarece nu inventez aproape niciodată de la zero, l-am bazat pe un fapt real: în 2019, șoseaua care leagă Franța de Andorra a fost blocată de o alunecare de teren similară. Drumul către valea mea este infinit mai puțin frecventat, iar comunitatea care trăiește în acest mic oraș din inima Pirineilor va descoperi că este izolată de lume împreună cu un teribil criminal. M-a interesat să văd cum va reacționa toată lumea în astfel de circumstanțe. De atunci, însă, știrile m-au prins din urmă și suntem din ce în ce mai izolați. Am scris cartea înainte de pandemie, dar ca în viața noastră reală din aceste zile, și în La Vallée adulții nu mai pot merge la muncă, copiii nu mai pot merge la școală”, a declarat Bernard Minier.





Un alt autor care a cucerit atenția cititorilor francezi anul trecut și a fost prezent și pe „lista scurtă” Gouncourt va reveni în toamna acestui an la Editura Trei. Este vorba despre Emmanuel Carrère și Yoga. O carte care ar fi putut să fie „amuzantă și subtilă”, scrisă de un autor care practică yoga de 35 de ani... Însă, Emmanuel Carrère este remarcabil când scrie despre el însuși, făcându-ne, în același timp, să reflectăm la propriile întrebări despre fundamentele vieții. Durerea este puternic prezentă în descrierile despre depresie ca boală mintală și luptele interioare pe care le duce Emmanuel Carrère. Dar autorul ne oferă și multe momente de relaxare și amuzament, atunci când povestește sesiunile de meditație. Mai presus de toate, Carrère pare să ne ghideze în a aprecia mai mult momentele de bucurie pură care ne însoțesc viața.