Hamnet. Cartea anului 2020, tradusă în română

Zilele acestea, a plecat către librăriile fizice și online din întreaga țară ediția în limba română a uneia dintre cele mai așteptate traduceri ale anului. Este vorba despre romanul Hamnet, semnat de prozatoarea britanică Maggie O’Farrell, apărut în traducere în colecția Anansi. World Fiction de la Editura Pandora M.

în Marea Britanie, romanul lui Maggie O’Farrell a fost tradus în peste 30 de limbi și inclus în 15 topuri internaționale ale celor mai bune cărți ale anului trecut. „Un roman curajos, frumos, sfâșietor” – așa îl descrie îndrăgita prozatoare Tracy Chevalier, „un excepțional roman istoric” – conform criticilor de la The New Yorker, „magnific și mistuitor” – potrivit The Boston, „miraculos și sclipitor” – în viziunea criticilor de la The Washington Post, romanul Hamnet a fost recompensat cu prestigiosul Women’s Prize for Fiction 2020. Cartea lui Maggie O’Farrell spune o poveste care îl are în centru pe unicul fiu al lui Shakespeare, un portret plin de lumină al căsniciei și o portretizare de neuitat a unui băiat care a fost uitat de toată lumea, dar al cărui nume a dat titlul celei mai celebre piese de teatru din toate vremurile.

Maggie O’Farrell (n. 1972) este autoarea a opt romane și a unui volum de memorii. În lista premiilor cu care au fost recompensate cărțile sale amintim prestigioasele Betty Trask Award (pentru romanul After You’d Gone), Somerset Maugham Award (pentru romanul The Distance Between Us) și Costa Book Award (pentru romanul The Hand that First Held Mine). Cărțile ei sunt traduse în mai bine de 30 de limbi. Trăiește la Edinburgh, alături de soțul ei, scriitorul William Sutcliffe, și de cei trei copii ai lor.

O carte-revelație chiar și pentru specialiștii în opera lui William Shakespeare

„În cei peste 40 de ani în care am studiat, predat, citit și urmărit operele lui Shakespeare, nu am întâlnit o altă carte care să îl umanizeze așa cum o face Hamnet. Descrierea suferinței lui Agnes surprinde frumos, dar sfâșietor durerea experienței de a pierde un copil. Mă bucur sincer că acest roman emoționant scris de Maggie O’Farrell, una dintre cele mai aclamate și populare scriitoare contemporane ale Marii Britanii, este acum mai aproape de cititorii români”, ne-a mărturisit Nigel Bellingham, directorul British Council România. Amplu dezbătută atât de cititorii, cât și de criticii din întreaga lume, cartea a fost extrem de așteptată și de cititorii autohtoni. „Am semnat contractul pentru ediția în limba română a romanului Hamnet încă dinainte de a începe «aventura» internațională a cărții. M-a bucurat fiecare succes al cărții și sunt bucuros că am reușit să o publicăm în limba română într-o ediție atât de frumoasă, cartonată, o carte-obiect”, a afirmat Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecției Anansi. World Fiction, director editorial Pandora M. „Este o carte tristă, dată fiind moartea unui copil, însă este și nemaipomenit de frumoasă, lirică și emoționantă. Citind-o, cred că veți înțelege de ce a câștigat unul dintre cele mai prestigioase premii și aprecierea, deopotrivă, a criticilor și cititorilor din întreaga lume”, a mărturisit Mihaela Buruiană, traducătoarea cărții.

În 2021, în colecția ANANSI. Wold Fiction vor apărea în jur de 40 de cărți, lista incluzând majoritatea titlurilor recompensate cu cele mai importante premii literare în 2020: opera poetică a poetei Louise Glück, laureata Nobelului literar, va fi tradusă și publicată începând cu acest an, romanul The Discomfort of Evening semnat de scriitoarea olandeză Marieke Lucas Rijneveld, premiat cu The International Booker Prize, precum și romanul Shuggie Bain, de Douglas Stuart, recompensat cu The Booker Prize 2020. ANANSI. World Fiction este cea mai recentă colecție dedicată traducerilor din literatura universală de pe piața de carte din România. Noul proiect editorial, coordonat de scriitorul și editorul Bogdan-Alexandru Stănescu, a fost lansat la finalul lunii septembrie 2020. Așezată sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, colecția ANANSI. World Fiction include cinci serii: Anansi. Contemporan – dedicată literaturii actuale, Anansi. Clasic – un spațiu al clasicilor secolului XX, Anansi. Mentor – ce reunește eseuri literare, Anansi. Ego – seria dedicată memorialisticii și Anansi. Blues – seria poeziei.