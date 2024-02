Întâlnire online cu îndrăgitul scriitor german Daniel Kehlmann

Daniel Kehlmann este unul dintre scriitorii invitați la ediția din acest an a Festivalului Internațional de la Odesa, un eveniment de tradiție care, din cauza războiului, a devenit itinerant, iar ediția din acest an are loc la București. Evenimentul va avea loc în limba engleză, iar accesul publicului este gratuit. Cel care va dialoga cu Daniel Kehlmann este jurnalistul cultural Matei Martin, redactor-șef adjunct al revistei Observator cultural și co-realizatorul emisiunii Timpul prezent de la Radio România Cultural.

Romanul Tyll, nominalizat la International Booker Prize în 2020, este în curs de ecranizare pentru un viitor serial Netflix. Dincolo de succesul comercial, interesul lumii cinematografice pentru roman și sutele de cronici apărute în publicații din întreaga lume, Tyll este o carte care a cucerit și numele mari ale literaturii contemporane de astăzi precum Ian McEwan, care o consideră „o operă plină de măiestrie artistică”, sau Salman Rushdie: „Sclipitor! Prin figura legendarului bufon Tyll Ulenspiegel, Kehlmann și-a găsit avatarul perfect”.

Cealaltă carte a lui Daniel Kehlmann publicată în colecția Anansi. World Fiction este ediția a doua a romanului Măsurarea lumii, cea mai bine vândută carte de limbă germană din istorie, după Parfumul lui Patrick Süskind.

Daniel Kehlmann (n. 1975) este fiul regizorului Michael Kehlmann și al actriței Dagmar Mettler. Cărțile sale au fost recompensate cu numeroase premii, naționale și internaționale (WELTLiteraturpreis, Thomas-Mann-Preis).

Toate romanele sale au ajuns pe primul loc pe lista de bestselleruri Spiegel din Germania și au fost traduse în limba engleză. A colaborat cu Jonathan Franzen și Paul Reitter la cartea lui Franzen din 2013, The Kraus Project. Piesa de teatru a lui Kehlmann, The Mentor, tradusă de Christopher Hampton, a avut premiera la Theatre Royal, Bath, în aprilie 2017, cu F. Murray Abraham în rolul principal și a fost transferată la London West End în iulie 2017. În octombrie 2017, piesa sa Christmas Eve, tradusă tot de Christopher Hampton, a avut premiera la Theatre Royal, iar piesa de teatru Die Reise der Verlorenen a fost adaptată pentru BBC de Tom Stoppard sub titlul The Voyage of the St. Louis. Nuvela sa You Should Have Have Left (2016) a fost adaptată într-un film cu Kevin Bacon și Amanda Seyfried.

Din 2015, Kehlmann deține Catedra Eberhard Berent la Universitatea din New York. Este membru al Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung.

Kehlmann lucrează, de asemenea, ca scenarist și a scris scenariul pentru filmul de televiziune Das letzte Problem. El este cel care a adaptat romanul Mărturisirile escrocului Felix Krull al lui Thomas Mann pentru un viitor film.