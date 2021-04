Invitație la lectură

Romanul recompensat cu Prix Goncourt 2020, Anomalia, de Hervé Le Tellier, tradus în limba română în colecția ANANSI

„O superbă parabolă filozofică destinată să ne oblige la multe întrebări.” (Matei Vișniec)

Zilele acestea, a plecat către librăriile din întreaga țară ediția în limba română a mult-așteptatului roman Anomalia, de Hervé Le Tellier, distins în noiembrie cu Prix Goncourt 2020, apărută la Editura Pandora M, în colecția ANANSI. World Fiction, în traducerea Mădălinei Ghiu.

Publicată de prestigioasa editură franceză Gallimard, cartea lui Hervé Le Tellier nu doar că a primit anul trecut cea mai importantă distincție literară din Hexagon, ci a reușit să stabilească și noi recorduri privind vânzările. Astfel, în doar câteva săptămâni de la lansare, romanul Anomalia a fost vândut în Franța în peste 600.000 de exemplare, reușind să urce pe locul al doilea în clasamentul celor mai bine vândute cărți recompensate de-a lungul anilor cu premiul Goncourt.

„O carte pe care nu o mai lași din mână, un inevitabil bestseller, dar și o lucrare experimentală, ultraliterară, un exercițiu de stil comparabil cu Viața – mod de întrebuințare de Georges Perec”, scria îndrăgitul scriitor francez Frédéric Beigbeder imediat după apariția cărții, o reacție aproape la unison cu presa de limba franceză: „O carte strălucitoare, extrem de inventivă. Un fel de scenariu formidabil, un blockbuster american scris de un francez care se distrează” (Olivia de Lamberterie, France 2), „Un roman 2.0, amețitor și jucăuș, în care Hervé Le Tellier este în cea mai bună formă” (Jérôme Garcin, L’Obs).

Și Matei Vișniec, cunoscutul scriitor, dramaturg și jurnalist român stabilit la Paris a scris despre cartea lui Hervé Le Tellier, numind-o „o superbă parabolă filozofică destinată să ne oblige la multe întrebări, una foarte subtil sugerată fiind şi aceasta: oare de câte anomalii mai avem nevoie ca să înţelegem că undeva cineva ne testează, probabil pentru a-şi da seama dacă are sau nu sens să mai creadă în noi?”.

Romanul lui Hervé Le Tellier este conceput pe structura unui serial de televiziune de înaltă clasă, care creează dependență și, în același timp, concentrează stilurile și tramele a numeroase romane contemporane de succes: roman noir, thriller, roman de campus, de dragoste, de familie, biografic. Toate se petrec sub cupola unui cer SF unde a avut loc, în timpul unui zbor Paris-New York, un fenomen supranatural și sub semnul unei întrebări nebunești: oare lumea în care trăim este o uriașă simulare pe computer, iar ființele umane sunt programe mai mult sau mai puțin inteligente, cu destinul hotărât din afară?

Președinte al celebrului Atelier de Literatură Potențială, OuLiPo, Le Tellier aduce prin conceperea acestui roman fabulos un omagiu Exercițiilor de stil ale lui Queneau, scrierii sub constrângere practicate de Georges Perec și întregului manifest oulipian.

„Rareori am întâlnit o scriitură mai ingenioasă, o imaginație mai prolixă, un spirit ludic mai rafinat, care toate la un loc fac din traducerea cărții o provocare, la care am încercat să răspund cu speranța că voi reuși să ies cu bine din labirintul construit de autor în spirit oulipian.

Dacă un cititor de azi, copleșit de un vizual fără limite ale fanteziei, exclamă într-un moment de sațietate: Nimic nou sub soare!, iată că vine acest roman fabulos, care întrece orice închipuire, vine această anomalie care, ca un joc de lego complicat ale cărui piese se îmbucă perfect, te lasă perplex în fața construcției finale”, mărturisea Mădălina Ghiu, traducătoarea cărții.

HERVÉ LE TELLIER s-a născut pe 21 aprilie 1957. În 1992 a fost cooptat în OuLiPo (Atelierul de Literatură Potențială), al cărui președinte este din 2019; despre această grupare a publicat o lucrare de referință: Esthétique de l'Oulipo (Estetica Oulipo). De formație matematician, apoi jurnalist – absolvent al Centrului de Instruire a Jurnaliștilor din Paris (promoția 1983), este autor de romane, nuvele, poezii, teatru.

Corespondența imaginară dintre autor și președintele Franței, Moi et François Mitterrand (Eu și François Mitterrand), dramatizată, se joacă din 2016, la Théâtre du Rond-Point din Paris. În 2013, volumul de proză scurta Contes liquides (Povestiri lichide, semnat Jaime Montestrela, un scriitor portughez inventat) a primit Marele Premiu pentru umor negru Xavier Forneret.

NEVER, noul roman al lui Ken Follet

După zece ani în care a scris thrillere și după ce a revoluționat romanul istoric, Ken Follet revine cu o surpriză palpitantă pentru milioanele sale de cititori. Noul roman intitulat Never marchează o abatere de la romanele istorice, de un mare succes, ale acestuia.

Acţiunea romanului Never are loc în prezent și spune povestea unei crize globale care amenință să ducă la izbucnirea unui al treilea război mondial.

Cititorul nu știe dacă războiul mondial se va întâmpla de fapt, până la ultima pagină. Mai mult decât un thriller, Never este bogat în detalii autentice, din inima dogoritoare a deșertului Sahara până în cele mai ascunse camere ale puterii din marile capitale ale lumii.

Ken Follet

Explicând geneza cărții, Ken spune: „Când făceam cercetarea pentru Căderea uriașilor, am fost șocat să-mi dau seama că Primul Război Mondial a fost un război pe care nimeni nu l-a dorit. Niciun lider european, de niciuna dintre părți, nu a intenționat să se întâmple acest lucru. Dar împărații și prim-miniștrii, unul câte unul, au luat decizii – decizii logice, moderate – și fiecare dintre ele ne-au dus cu un mic pas mai aproape de cel mai teribil conflict pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Am ajuns să cred că totul a fost un accident tragic. Și m-am întrebat: «s-ar putea întâmpla din nou?»“

Never va fi publicat în SUA și Marea Britanie pe 9 noiembrie, și în aceeași zi și în România, în cadrul Editurii Rao.

Un triunghi amoros și jocuri de putere într-o Elveție tenebroasă

Cu precizia unui maestru ceasornicar elvețian, Joël Dicker — autorul romanelor Adevărul despre cazul Harry Quebert, Cartea clanului din Baltimore și Dispariția lui Stephanie Mailer — ne duce în sfârșit în inima orașului său natal prin acest roman diabolic și uluitor, care are pe fundal un triunghi amoros, jocuri de putere, trădări și gelozii. Enigma camerei 622 (traducere de Doru Mareș) s-a dovedit a fi un succes încă de la apariție, căci a ocupat în 2020 prima poziție în clasamentul vânzărilor de carte din Franța, cu aproape 500.000 de exemplare.



Într-o noapte de decembrie, la Palace de Verbier, în Alpii elvețieni, are loc o crimă, iar anchetatorii nu reușesc să ajungă la nicio concluzie. După mulți ani, în vara lui 2018, un scriitor venit în vacanță se cazează la același hotel, fără să-și imagineze că va ajunge să se lase absorbit de acest caz. Ce s-a petrecut în camera 622 de la Palace de Verbier?

„Dicker dă dovadă de o plăcere profundă și intensă de a scrie, care înflorește peste tot. O malițiozitate subliminală aruncă sclipiri asupra întregului ansamblu și învăluie personajele.“ – Le Parisien



„Ca în toate romanele lui Joël Dicker, intriga te prinde încă de la primele rânduri. Pe parcursul anchetei bogate în lovituri de teatru, aștepți înfrigurat să afli identitatea victimei, numele ucigașului și, mai ales, motivele.“ – Cosmopolitan



„Capitolele defilează rapid, ca episoadele dintr-un serial, ritmate de dialoguri viguroase, scene vizuale clare sau difuze. Legături secrete, întâlniri ratate, lovituri de teatru, înșelătorii și vieți paralele… Melodrama se transformă în thriller. Cititorul este, pe rând, păcălit, hărțuit și captivat.“ – Figaro



Joël Dicker s-a născut la Geneva în 1985. Primul lui roman, Les Derniers Jours de nos pères, a primit Premiul scriitorilor din Geneva în 2010. În 2012, a publicat Adevărul despre cazul Harry Quebert, care a obținut numeroase premii, inclusiv Marele Premiu pentru roman al Academiei Franceze și Premiul Goncourt al liceenilor, și a stat la baza unui serial de televiziune, cu Patrick Dempsey în rol principal.



La Editura Trei au mai apărut Adevărul despre cazul Harry Quebert, Cartea clanului din Baltimore și Dispariția lui Stephanie Mailer.

Marele roman al matematicii. Din preistorie în zilele noastre, de Mickaël Launay

Dacă n-ai înţeles niciodată nimic din matematică, dacă ţi s-a întâmplat chiar s-o deteşti, ce-ai zice să-i dai o a doua şansă? Vei avea parte de o mare surpriză.

„Cu cât se știe mai mult despre un subiect, cu atât se extinde măsura necunoașterii noastre. Fiecare răspuns pe care îl aducem ridică zece noi alte întrebări. Acest joc fără sfârșit este totodată copleșitor și încântător. Trebuie să spunem că, dacă ar fi fost posibil să cunoaștem totul, bucuria care ar fi urmat ar fi fost imediat umbrită de imensa disperare de a nu mai avea nimic de descoperit. Dar să nu ne inducem frica! Din fericire, matematica pe care o mai avem de descoperit este fără nicio îndoială cu mult mai cuprinzătoare decât cea pe care o cunoaștem deja!” - Mickaël Launay



În timpurile străvechi, matematica a fost inventată pentru a fi utilă. Numerele erau folosite pentru a ţine socoteala turmelor, iar geometria ajuta la măsurarea câmpurilor şi la trasarea drumurilor. Povestea ar fi putut să se oprească aici, dar, de-a lungul secolelor, oamenii au continuat să exploreze cu uimire căile sinuoase ale acestei ştiinţe abstracte. Desigur, istoria matematicii a fost scrisă de genii, însă adevăratele personaje ale acestui „mare roman” sunt ideile. Acele idei care încolţesc într-o bună zi în mintea cuiva, după care se propagă din secol în secol, din continent în continent, cresc şi înfloresc, sfârşind prin a ne ajuta în viaţa de zi cu zi în moduri dintre cele mai surprinzătoare.

Mickaël Launay ne arată cât de frumoasă, poetică şi surprinzătoare este, de fapt, matematica, această disciplină aparent aridă, care ascunde comori nebănuite. Numărul π este de-a dreptul fascinant, iar şirul lui Fibonacci şi numărul de aur ne deschid perspective insolite asupra realităţii înconjurătoare. Ecuaţiile sunt adevărate provocări intelectuale, iar infinitul mic ne asaltează mintea cu nenumărate paradoxuri.



„Nu e nevoie de mare lucru pentru a face matematică, iar dacă veți avea poftă să continuați, atunci când ultima pagină a acestei cărți se va termina, veți descoperi cu mult mai multe decât ceea ce am putut să vă povestesc. Vă veți putea trasa propriul drum, vă veți forma propriile gusturi și vă veți urma propriile dorințe în matematică.” - Mickaël Launay



„O carte atât de fascinantă, încât, după ce o vei fi citit, îţi va fi greu să mai spui că nu-ţi place matematica. Mickaël Launay este profesorul de matematică pe care ţi l-ai dorit dintotdeauna.“ - Le Monde



„De neratat! Ambiţios şi foarte bine documentat, Marele roman al matematicii explorează toate faţetele acestei discipline, de la geometrie şi calculul probabilităţilor până la conceptul de infinit, chestiunile mai complicate fiind explicate cu ajutorul unor scheme şi ilustraţii ingenioase.“ - La Croix



„Deşi abordează o disciplină considerată foarte dificilă, Marele roman al matematicii este o carte pasionantă, care se citeşte aproape ca un thriller. Autorul povesteşte într-un stil viu şi accesibil naşterea probabilităţilor, apariţia coordonatelor carteziene şi inventarea computerelor, descriind contextul istoric mai larg în care au avut loc toate aceste descoperiri. O reuşită extraordinară!“ - www.lelitteraire.com



Mickaël Launay (n. 1984) este matematician şi scriitor francez. A absolvit Şcoala Normală Superioară din Paris, iar în 2012 şi-a obţinut doctoratul la Universitatea Aix-Marseille, cu o teză despre probabilitate. De peste 15 ani, organizează proiecte de popularizare a matematicii atât pentru copii, cât şi pentru publicul larg, iar în 2013 a creat, în acelaşi scop, canalul Micmaths pe YouTube. Este coautor a două cărţi, 52 semaines de defis mathematiques şi L'affaire Olympia: Les secrets mathematiques de T. Folifou, iar în 2018 a primit Premiul D’Alambert pentru întreaga sa contribuţie la popularizarea matematicii. Marele roman al matematicii (traducere de Pompiliu Alexandru) a obţinut în 2017 Premiul Tangente pentru cea mai bună carte de popularizare a matematicii.

Acțiune, umor negru și o intrigă explozivă: ”Sfârșitul partidei”, un nou roman de Daniel Cole!

Daniel Cole încheie remarcabil trilogia Ragdoll / Detectiv William Fawkes, împletind finalurile primelor două cărți, Ragdoll. Ultima ta zi și Călăul, într-un volum absolut halucinant, cu un ritm tulburător. În Sfârșitul partidei se reunesc toate personajele importante și se află răspunsurile la întrebările lăsate deschise până acum. Pentru a profita la maximum de acest ultim volum, ne vom întoarce la începutul aventurii cu autorul numeroaselor referințe la evenimentele anterioare și poveștile din spatele personajelor principale. Dacă vă place un thriller cu ritm rapid, complot bine construit și inventiv, cu personaje carismatice, imperfecte și fascinante, atunci nu ratați această trilogie. Daniel Cole ne oferă o lectură plină de acțiune, dar și de umor negru.



O cameră încuiată. Un cadavru. Un secret dus în mormânt.

Când Finlay Shaw, un ofițer de poliție ieșit la pensie, este găsit mort într-o cameră ferecată, se crede că e vorba de sinucidere. Dar controversatul detectiv William Fawkes, zis Lupul, nu e atât de sigur. Împreună cu fosta sa parteneră, inspectorul-șef Emily Baxter și detectivul particular Edmunds, Lupul începe să facă săpături în trecut, legate de primele zile ale lui Shaw în poliție. A fost colegul său atât de nevinovat pe cât părea? Sau există lucruri despre trecutul lui pe care nu le-a dezvăluit niciodată? Însă nu toată lumea îl vrea pe Lup înapoi. Pe măsură ce investigația pe care o conduce îl poartă tot mai adânc în lumea coruptă a poliției, nu doar cariera lui va fi pusă în pericol, ci și viața celor din jurul său… Vor supraviețui Lupul și Baxter celui mai greu caz al lor de până acum?

„Un thriller strălucit, care te ține cu sufletul la gură.” – M. J. Arlidge



„O intrigă complexă, dialoguri bine construite și personaje memorabile.” – Crime Fiction Lover



„Sfârșitul partidei are toate ingredientele unui thriller de succes: o atmosferă plină de suspans, un ritm alert și nenumărate răsturnări de situație.” – Bookliterati



Daniel Cole a fost paramedic și a lucrat pentru Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals și pentru Royal National Lifeboat Institution. Locuiește în Bournemouth, Anglia.

La Editura Trei au apărut primele două romane din seria Ragdoll / detectivul William Fawkes: Ragdoll. Ultima ta zi (bestseller internațional, tradus în peste 40 de limbi) și Călăul.

Personaje sexy, umor și povești fabuloase - noutățile Erosocop

Două noi apariții editoriale în colecţia „care pătrunde cu adevărat în miezul tenebros al pasiunilor omeneşti”, cum a numit-o Pascal Bruckner în urmă cu câtiva ani: Eroscop. Helen Hardt continuă aventurile fraților Steel, iar Vi Keeland ne propune povestea unei relații pasionale la birou.

Obsesia, de Helen Hardt

Traducere de Daniela Purgaru



Al doilea volum din Saga Frații Steel



A dorit-o, a râvnit-o, a visat la ea... iar acum dorința lui s-a transformat în obsesie!



Jade Roberts este îndrăgostită de Talon Steel, dar nu i se mai îngăduie să intre în casa lui. Deși decide să meargă mai departe, tânjește încă după pasiunea pe care ea și Talon au împărtășit-o… Iar când șeful ei îi cere să caute informații despre familia Steel, acceptă fără să stea pe gânduri. Talon și frații lui ascund ceva și Jade e hotărâtă să afle ce anume.

Din clipa în care Talon a văzut-o pe Jade, a dorit-o, a râvnit-o, a visat la ea… iar acum dorința lui s-a transformat în obsesie. Știe că Jade merită mai mult decât sufletul său distrus, dar nu poate sta departe de ea și în cele din urmă își mărturisește dragostea. Dacă el și Jade sunt meniți să aibă un viitor împreună, Talon e convins că trebuie să facă pace cu umbrele întunecate și demonii din trecutul său.



„Helen Hardt a țesut o poveste în care se îmbină delicat intriga, secretele bine ascunse și pasiunea. Efectiv, simți că te topești.“ - Bare Naked Words



„Povestea de dragoste dintre Talon și Jade continuă în Obsesie. Un titlu foarte bine ales, fiindcă toate personajele au obsesii. Dragă Helen Hardt, te-am boscorodit că mă faci să mă perpelesc. Dar apreciez enorm felul în care pregătești terenul pentru ceea ce va fi cu siguranță deznodământul incendiar al unei serii uluitoare.“ - Heroes and Heartbreakers



„Chimia dintre Talon și Jade e totală, iar scenele de dragoste te vor fermeca.“ - The Book Sirens



„O poveste care te va absorbi complet.“ - Wicked Babes Blog



„Helen Hardt știe să te țină în priză. Nu te vei opri din citit până nu vei afla ce secrete e pe cale să descopere Jade...“ - The Book Fairy Reviews



Helen Hardt este o autoare de bestselleruri #1 New York Times, #1 USA Today și #1 Wall Street Journal. Pasiunea pentru scris s-a născut odată cu cărțile pe care mama ei i le citea înainte de culcare. A scris prima poveste la șase ani și nu s-a mai oprit de atunci. Pe lângă faptul că este o multipremiată autoare de romance, Helen este mamă, avocată, are centura neagră la Taekwondo, e obsedată de gramatică, adoră vinul roșu și înghețata Ben and Jerry’s. Scrie de acasă, din Colorado, unde locuiește cu familia ei. Lui Helen îi place foarte mult să asculte opiniile cititorilor săi.



În colecția Eroscop, a apărut Dorință, primul volum din Saga Frații Steel și Aventurile unei soții cuminți (scrisă împreună cu Meredith Wild)

Șeful, de Vi Keeland

Traducere de Daniela Purgaru



Bestseller # 1 New York TimesNu te aștepți ca la birou să dai peste bărbatul visurilor tale…



Când l-am întâlnit prima oară pe Chase Parker, nu mi-a făcut tocmai o impresie bună. Mă ascundeam în toaleta unui restaurant, lăsându-i un mesaj disperat pe telefon prietenei mele, în care o rugam să mă salveze de la o întâlnire dezastruoasă. Chase m-a auzit și mi-a zis că sunt o nemernică. Așa că i-am zis să-și miște fizicul din fața mea – fizicul lui superb, bine făcut și plin de infatuare – și m-am dus la masa mea. Când a trecut pe lângă mine, mi-a zâmbit compătimitor și s-a dus la partenera lui. Însă în clipa în care străinul acela fermecător a apărut la masa mea, însoțit de blonda lui sexy, am crezut că intru în pământ...



„Două personaje fabuloase, multă tensiune erotică, scene fierbinți și o doză sănătoasă de umor: Vi Keeland îți oferă un romance pe care pur și simplu o să-l devorezi!“ - Totally Booked Blog



„Te va face să roșești, ba chiar îți va frânge inima pe alocuri, dar apoi te va face să te topești și să râzi în hohote.“ - Aestas Book Blog



„Chase Parker nu are concurență! E cel mai sexy personaj de care te poți îndrăgosti.“ - The Rockstars of Romance



Vi Keeland este autoare de bestselleruri #1 din topurile New York Times, Wall Street Journal și USA Today. Cu milioane de exemplare vândute, titlurile sale au apărut în peste o sută de liste de bestselleruri și sunt traduse în 26 de limbi. Locuiește la New York împreună cu soțul și cei trei copii ai lor, trăind fericită alături de cel pe care l-a cunoscut când avea șase ani.



De aceeași autoare, în colecția Eroscop, au apărut: Bilete înveninate, Ticălos la patru ace, Mister Moneybags (scrise împreună cu Penelope Ward) și Egomaniac.