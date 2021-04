Invitație la lectură. Mănâncă sănătos, fă mișcare, gestionează stresul, iubește mai mult!

Cercetările științifice revoluționare ale dr. Dean Ornish, unul dintre autorii volumului ReSetează-te!, arată că schimbarea stilului de viață poate determina reversibilitatea evoluției celor mai comune și costisitoare boli cronice (cancer, diabet, boli cardiovasculare, obezitate) și chiar a procesului de îmbătrânire.

ReSetează-te! (traducere de Otilia Tudor) se bazează pe dovezile științifice rezultate în urma aplicării unui program medical de stil de viață de nouă săptămâni pe care dr. Dean Ornish l-a implementat în spitale, grupuri medicale, sisteme de sănătate și clinici din Statele Unite.



Resetează-te!, volum publicat de editura Lifestyle Publishing House, explică în termeni simpli cum îți poți schimba regimul alimentar și stilul de viață în moduri care se bazează pe decenii de experiență. Cu 70 de rețete, planificări pentru mese, sugestii pentru aprovizionarea bucătăriei și pentru ieșirile la restaurant, recomandări de exerciții, sfaturi pentru reducerea stresului și povești de succes, ReSetează-te! le oferă cititorilor noi speranțe și opțiuni.



Programul include patru componente majore, fiecare dintre ele însumând instrumente de vindecare în sine care, asociate, au efecte cumulative:

O dietă bazată preponderent pe produse vegetale, cu un conținut scăzut de proteină animală, grăsimi, zaharuri sau carbohidrați procesați — și bogată în arome —, fructe, legume, cereale, leguminoase și produse din soia neprocesată.

Exerciții fizice moderate — plimbări sau antrenament de forță. Alege ce vrei — dacă-ți place, o vei face zilnic.

Gestionarea stresului — tehnici (precum meditația sau yoga) care stimulează productivitatea prin diminuarea nivelului de stres.

Iubirea, susținerea socială, intimitatea. Oamenii care se simt singuri, deprimați și izolați sunt de la trei până la zece ori mai vulnerabili în fața bolii și a morții premature din diverse cauze, comparativ cu cei care se bucură de afecțiune, conexiune și apartenență. Autorii explică modalitatea prin care putem transforma izolarea în vindecare.



„Dacă vrei să vezi cum va arăta medicina peste zece ani, citește cartea asta astăzi.” - Dr. Rita F. Redberg, redactor-șef al publicaţiei JAMA Internal Medicine



„Dr. Dean Ornish este un pionier în domeniul revoluționar al medicinei stilului de viață, promovând schimbări care au ca efect prevenția și reversibilitatea – resetarea – bolilor cardiovasculare, diabetului, cancerului de prostată, hipertensiunii, depresiei, obezității, nivelurilor crescute ale colesterolului și a altor afecțiuni cronice. Noua sa teorie este cu adevărat deschizătoare de drumuri și îți poate salva sănătatea și viața.” - Dr. Kim A. Williams, președinte emerit al Colegiului American de Cardiologie



„Dacă am urma programul revoluționar prezentat în această carte genială ne-am putea da seama că majoritatea bolilor cronice și efectele încălzirii globale sunt reversibile și am reuși să eradicăm foametea la nivel planetar. Efectele secundare ale Programului Ornish sunt creșterea nivelului de energie, liniștea interioară și relații intime mai satisfăcătoare.” - James Cameron, regizorul filmelor Avatar și Terminator, și Suzy Cameron, autoarea cărții The OMD Plan



„Această carte îți va schimba viața. După 40 de ani de cercetare, soții Ornish prezintă esența descoperirilor lor într-o rețetă simplă, bazată pe dovezi științifice, pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă. În fiecare zi, oamenii mă întreabă cum își pot activa genele responsabile pentru longevitate ca să inverseze procesul de îmbătrânire și să prevină bolile asociate vârstei. Acum pot recomanda cu încredere: «Citește ReSetează-te!» ” - Dr. David A. Sinclair, autorul bestsellerului Lifespan: De ce îmbătrânim și cum să nu o mai facem?



Dr. Dean Ornish este fondatorul și președintele Institutului de Cercetare în Medicină Preventivă, profesor de medicină la Universitatea din California, San Francisco, și autorul a șase cărți, toate bestselleruri.



Anne Ornish este vicepreședintele programului de dezvoltare al Institutului de Cercetare în Medicină Preventivă și creatorul platformei digitale Ornish Lifestyle Medicine. Are peste 25 de ani de experiență avansată în yoga și meditație.