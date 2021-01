Lecturi de suflet de la Editura Litera

Patria

Fernando Aramburu

Editura Litera

În ziua în care ETA anunță încetarea acțiunilor armate, Bittori se duce la mormântul soțului ei, Txato, asasinat de teroriștii basci, ca să-i spună că se va întoarce definitiv acasă, în sat. Dar va putea ea să conviețuiască din nou cu cei care, departe de a-și asuma vreo vină, culpabilizează și resping familia victimei? Va afla vreodată cu certitudine cine a fost cel care i-a ucis soțul? Prezența lui Bittori are un efect răscolitor asupra celor din sat și mai ales asupra lui Miren, prietena ei de o viață, al cărei fiu, Joxe Mari, este închis pentru terorism și acuzat de fapte care alimentează cele mai negre gânduri ale lui Bittori.

Structurat în secțiuni scurte care pun lumina, pe rând, asupra fiecăruia dintre numeroasele personaje, a căror evoluție este urmărită pe parcursul a mai mult de două decenii, romanul Patria dezvăluie cu o tehnică strălucită dilemele morale cu care se confruntă cele două familii. Atingând doar în măsura strict necesară contextul istoric al faptelor, Aramburu se concentrează mai ales pe complexitatea psihologică a personajelor.

Aclamat pe plan internațional, romanul lui Fernando Aramburu evocă istoricul nesoluționat al violențelor terorismului basc transpus într-o relatare fictivă a unor fapte care au distrus vieți, lansând astfel o dezbatere asupra adevărului istoric și asupra reconcilierii.

„Un roman plin de forță care își revendică rolul de relatare ficțională definitivă asupra tulburărilor din Țara Bascilor... Aramburu țese cu măiestrie poveștile în capitole scurte, percutante, care îl poartă pe cititor înainte și înapoi, în timp.“ The Economist

„O operă literară memorabilă, profund umană.“ Kirkus Reviews

„Patria este, mai presus de toate, un roman excepțional și foarte bine construit... combinând evocarea și analiza... Război și pace al lui Tolstoi a făcut-o. Opera lui Fernando Aramburu reușește același lucru.“ El País

„Un roman magnific care a devenit un fenomen editorial, politic și literar. O poveste impregnată de un simț al realismului care îți dă fiori.“ La Vanguardia

„O carte de o forță extraordinară... ne amintește o dată în plus cât de copleșitoare și de puternică poate fi literatura.“ Die Zeit

„Complex și provocator... etalând o dinamică sofisticată, asemenea unei maree, care, cu fiecare flux și reflux, lasă noi indicii în nisip.“ The Washington Post

„Remarcabilul roman al lui Aramburu constituie o viziune sinceră și empatică asupra suferinței și iertării, căminului și familiei.“ Publishers Weekly

„Patria amintește Spaniei de puterea latentă a literaturii de a zgudui societatea.“ Politico Europe

„Cu o forță izbitoare și cu un final dulce-amărui, romanul scris de acest important autor spaniol este o capodoperă.“ Library Journal

FERNANDO ARAMBURU (San Sebastián, 1959) este un prozator, poet și eseist spaniol. Este licențiat în filologie hispanică la Universitatea din Zaragoza. În prezent locuiește în Germania, unde a predat limba spaniolă din 1985. Considerat unul dintre cei mai remarcabili scriitori în limba spaniolă – este autorul a nouă romane și a patru volume de povestiri, printre alte lucrări –, a câștigat Premiul Ramón Gómez de la Serna 1997 pentru Fuegos con limón, Premiul Euskadi 2001 pentru Los ojos vacíos, iar pentru volumul de povestiri Los peces de la amargura, Premiul Mario Vargas Llosa, Premiul Dulce Chacón și Premiul Academiei Regale Spaniole 2008. Filmul Bajo las estrellas, bazat pe romanul lui Aramburu El trompetista del Utopía, a primit Premiul Goya în 2008 pentru cel mai bun scenariu adaptat din partea Academiei Spaniole de Cinema.

Printre cele mai recente romane ale sale, Años lentos (2012) a câștigat Premiul Tusquets Editores 2011 și a fost desemnat Cartea anului 2012 de către librarii din Madrid, în timp ce Ávidas pretensiones a câștigat Premiul Biblioteca Breve 2014. Însă volumul care l-a consacrat pe Fernando Aramburu este Patria, roman care s-a bucurat de un succes uimitor în rândul cititorilor și a câștigat elogiile unanime ale criticii – Premiul Național pentru Literatură 2017, Premiul Național al Criticii, Premiul Euskadi, Premiul Francisco Umbral, Premiul Internațional pentru Jurnalism, Premiul Arhiepis cop San Clemente, Premiul Cambio 16 în Spania, printre altele; Premiul Strega European 2018, Premiul Internațional pentru Literatură Giuseppe Tomasi di Lampedusa 2018 și Premiul Mediterana în Italia; Premiul pentru Literatură Atena 2019 în Grecia.

Țarina

Ellen Alpsten

Editura Litera

Sankt Petersburg, 1725. Petru cel Mare este pe moarte, în minunatul său Palat de Iarnă. Slăbiciunea și trădarea unicului fiu l-au determinat la fapte de o cruzime îngrozitoare, iar imperiul a fost lăsat fără moștenitor. Rusia riscă să alunece în haos. Dar, ca să acopere vidul de putere, intervine femeia care i-a fost alături zeci de ani – cea de-a doua soție, Ecaterina Alexeevna, la fel de ambițioasă, de lipsită de scrupule și de pasională ca Petru însuși.

Născută într-o sărăcie lucie, Ecaterina și-a folosit extraordinara frumusețe și inteligență pentru a intra în grațiile generalilor lui Petru, ajungând să-l seducă pe însuși Țarul. Cu toată opulența noii ei vieți – petrecerile, bijuteriile și nopțile petrecute în patul lui Petru –, ea nu uită că viața îi este în orice moment în pericol. Petru are o fire schimbătoare și este iute la mânie. Prima lui soție zace în închisoare, iar iubitul acesteia a fost tras în țeapă în Piața Roșie. Așa că Ecaterina se confruntă cu o întrebare esențială: cum poate face să păstreze secretul despre moartea Țarului atât timp cât are nevoie pentru a-și pune la punct planul de a-și distruge inamicii și de a lua coroana pentru ea?

Captivant și bogat în detalii istorice, Țarina, romanul de debut al lui Ellen Alpsten, este povestea unei femei extraordinare, a cărei dorință de a ajunge la putere avea să transforme Imperiul Țarist.

„Uimitoare...O poveste despre o Cenușăreasă adevărată, care face ca Urzeala tronurilor să pară o joacă de copii.“ Daisy Goodwin, autoarea bestsellerului Sissi. Împărăteasa nefericită

„[Alpsten] redă cu măiestrie viața colorată și epoca interesantă în care a trăit această femeie remarcabilă.“ Contele Nikolai Tolstoi, istoric și scriitor

„O călătorie extraordinară de la șerbie la regalitate (...) perfectă pentru cei pasionați de istorie, Rusia, intrigă politică și femei puternice.“ Booklist

„La fel de detaliat ca incrustațiile de email de pe un ou Fabergé (...) o repovestire clară și elegantă a istoriei prin ficțiune, împletită cu emoție și curaj.“ Adriana Trigiani

„Un roman captivant... Dragostea, sexul și loialitatea se luptă cu războiul, intriga și trădarea pentru a da naștere unei panorame epice la fel de exotice și puternice precum Rusia secolului al XVIII-lea. Documentarea minuțioasă și scriitura elegantă fac din această ficțiune istorică o lectură excelentă.“ Nancy Goldstone

„Extraordinara viață și carieră a Ecaterinei I a Rusiei sunt revelate în romanul plin de culoare al lui Alpsten.“ Sunday Times

„Un debut plin de vivacitate, o carte de citit pe nerăsuflate.“ The Times

ELLEN ALPSTEN s-a născut și a crescut în zona muntoasă a Keniei, apoi a studiat la Institutul de Științe Politice de la Paris. În timpul masteratului a câștigat concursul de proză scurtă Grande École cu nuvela Meeting Mr. Gandhi și astfel a fost încurajată să continue să scrie. După absolvire, a lucrat ca producătoare și prezentatoare la Bloomberg TV în Londra: fiindcă nu cunoștea pe nimeni și muncea în ture de noapte pentru ediția de dimineață, a început să scrie cu adevărat, în fiecare zi, după lucru și câte un pui de somn. Țarina este romanul ei de debut, prima carte în care este descrisă senzaționala ascensiune a Ecaterinei I de Rusia de la statutul de șerb la cel de împărăteasă. În această perioadă, Ellen lucrează pentru publicații internaționale de prestigiu cum ar fi Vogue, Standpoint și CN Traveller. Locuiește la Londra cu soțul ei, cei trei copii și un labrador roșcat, grăsuț și plin de toane.

Războiul lui Hannah

Editura Litera

Berlin, 1938. Fiziciană genială, dr. Hannah Weiss este pe cale de a face cea mai mare descoperire a secolului XX: fisiunea atomului. În același timp, înțelege că energia care se eliberează în procesul de fisiune poate să asigure iluminatul unui întreg oraș sau să-l radă de pe fața pământului, dar crede că, prin crearea acestei arme, se va pune capăt războaielor. Hannah este însă o evreică din Germania, care are de înfruntat realitățile celui de-al Treilea Reich, iar cercetarea ei este desconsiderată, trecută cu vederea și, în final, furată de-a dreptul de colegii ei germani. Față în față cu o alegere imposibilă, Hannah trebuie să decidă dacă este de acord să se sacrifice pe altarul științei.

New Mexico, 1945. Reîntors în Statele Unite după eliberarea Parisului, rănit și epuizat, maiorul Jack Delaney ajunge în deșertul din New Mexico având o misiune clară: să prindă un spion. Cineva de la laboratorul strict secret din Los Alamos a transmis ecuații criptate către oamenii de știință ai lui Hitler. Printre suspecții principali ai lui Jack este și talentata și misterioasa Hannah Weiss, o fiziciană exilată, care lucrează în echipa lui J. Robert Oppenheimer. Toate indiciile arată că Hannah ar fi trădătoarea, dar trei zile de interogatorii îl ajută pe Jack să discearnă minciuna de adevăr și să-și dea seama că au mai multe în comun decât s-ar fi așteptat.

Războiul lui Hannah este o poveste de război, dar și una despre loialitate, adevăr și efectele imprevizibile ale unei singure alegeri făcute la un moment dat.

„Un thriller de război, încântător, care ne poartă într-un ritm debordant între Berlinul anilor ’30 și New Mexico în 1945. Construit ca un elogiu adus fizicienei Lise Meitner, romanul ne prezintă portretul unei femei care a reușit să împace curiozitatea omului de știință cu o etică personală profundă.“ Historical Novels Review

„Am citit pe nerăsuflate Războiul lui Hannah, o poveste cu adevărat captivantă care trebuia spusă de mult.“ Martha Hall Kelly, autoarea romanului Când înflorește liliacul

Pământul făgăduinței

Barack Obama

Editura Litera

„Nimic nu se compară cu sentimentul pe care-l ai când termini de scris o carte și sunt mândru de aceasta pe care tocmai am finalizat-o. Mi-am petrecut ultimii câțiva ani reflectând asupra președinției mele, iar în PĂMÂNTUL FĂGĂDUINȚEI am încercat să redau cu sinceritate povestea campaniei mele prezidențiale și timpul în care am fost în funcție: evenimentele-cheie și oamenii care au stat la baza lor; părerea mea despre lucrurile care mi-au ieșit și greșelile pe care le-am făcut; și forțele de ordin politic, economic și cultural cu care echipa mea și cu mine ne-am confruntat atunci – și cu care, ca națiune, încă avem de-a face. De asemenea, am încercat să redau cititorilor călătoria intimă pe care Michelle și cu mine am făcut-o în acei ani, cu toate momentele abisale și cele înălțătoare. Și în cele din urmă, în aceste vremuri în care America trece prin niște momente decisive atât de semnificative, cartea oferă câteva dintre părerile generale pe care le am despre cum putem să vindecăm diviziunile din țara noastră de-acum încolo și cum să facem ca democrația să fie în folosul tuturor – o sarcină care nu va depinde de un anume președinte, ci de noi toți, ca cetățeni implicați. Dincolo de a fi o lectură plăcută și informativă, sper mai mult decât orice ca această carte să inspire tinerii din toate colțurile țării – și ale lumii – să preia ștafeta, să-și facă vocea auzită și să întreprindă tot ce ține de ei ca să schimbe lumea în bine.” Barack Obama

Într-un stil original, Barack Obama istorisește în PĂMÂNTUL FĂGĂDUINȚEI povestea odiseei sale neverosimile de la un tânăr aflat în căutarea propriei identități la liderul lumii libere, descriind prin amănunte deosebit de intime atât educația sa politică, cât și momentele cruciale din primul mandat al președinției sale istorice – o perioadă de frământări și de transformări profunde.

Obama relatează de o manieră emoționantă și foarte personală cum s-au scris pagini întregi de istorie și îi poartă pe cititori într-o călătorie irezistibilă, pornind de la cele mai timpurii ambiții politice ale sale, la victoria în prima rundă din alegeri în Iowa, care a reprezentat un punct de cotitură și care a demonstrat forța activismului la firul ierbii, până la noaptea istorică din 4 noiembrie 2008, când a fost ales al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, devenind primul afro-american care ocupa cea mai înaltă funcție în stat.

Reflectând la perioada în care a fost președinte, ne prezintă atât o analiză unică și minuțioasă a influenței uluitoare și a limitelor puterilor prezidențiale, cât și o înțelegere remarcabilă a dinamicii politicii partizane din SUA și a diplomației internaționale. Obama aduce cititorii înăuntrul Biroului Oval și în Sala situațiilor speciale și îi poartă prin Moscova, Cairo, Beijing și prin alte astfel de locuri îndepărtate. Suntem martorii intimi ai gândurilor sale în timp ce-și formează cabinetul, se luptă cu o criză economică globală, îl evaluează pe Vladimir Putin, urnește munții din loc ca să se asigure că Legea serviciilor medicale va fi adoptată, își înfruntă generalii cu privire la strategia Statelor Unite în Afghanistan, abordează reforma de pe Wall Street, gestionează situația iscată de incidentul devastator de la Deepwater Horizon și autorizează Operațiunea Neptune’s Spear, care duce la moartea lui Osama bin Laden.

PĂMÂNTUL FĂGĂDUINȚEI este o relatare deosebit de intimă și de introspectivă – povestea unui om care a pus pariu cu istoria, credința unui organizator al comunității, testată pe scena mondială. Obama vorbește cu franchețe despre cum a împăcat candidatura la fotoliul prezidențial ca afro-american în care își pusese speranțele o generație îmbărbătată de mesaje de „speranță și schimbare”, cu provocările de ordin moral pe care le presupun deciziile de mare miză ce trebuie luate. Relatează în mod deschis despre forțele care i s-au opus atât în țară cât și în străinătate, despre impactul pe care traiul la Casa Albă l-a avut asupra soției și a fiicelor sale, și nu-i este teamă să-și dezvăluie îndoielile de sine și dezamăgirile. Cu toate acestea, păstrează credința nestrămutată în ideea că e întotdeauna loc pentru progres în mărețul și perpetuul experiment american.