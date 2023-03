Londra. Biografia unui oraș de Peter Ackroyd — sute de orașe cuprinse într-unul singur

Pendulând cu o ușurință uimitoare între prezent și trecut, renumitul istoric, romancier, poet și jurnalist Peter Ackroyd ne călăuzește prin vremuri dominate de ciuma necruțătoare, incendii și inundații, crimă și pedeapsă, sex și spectacol. Aduce la viață pentru cititori străzile în continuă schimbare și ne arată ce sălășluiește dedesubtul și deasupra noastră. Biografia pe care Peter Ackroyd o face acestui oraș fabulos este la fel de bogată în detalii și emană la fel de multă vitalitate precum Londra însăși.



„Vor exista anomalii și contradicții — Londra e atât de vastă și de neînfrânată, încât conține de toate —, la fel cum vor exista șovăieli și ambiguități. Dar vor fi și momente de revelație, când orașul va fi văzut adăpostind secretele lumii umane. Atunci este înțelept să te pleci în fața grandorii. Așadar, plecăm la drum cu nerăbdare, cu piatra de hotar indicând înaintea noastră: Către Londra.“ – Peter Ackroyd



Într-un fel, nimic nu s-a schimba de-a lungul timpului în Londra. Congestionarea traficului în oraș este considerată unul dintre pericolele vieții moderne. Dar nu este tocmai adevărat — bine ați venit în secolul al XVI-lea, când au existat plângeri cu privire la numărul de mijloace de transport (nu, nu automobilul modern, desigur), utilaje de drenare, cărucioare și vagoane și pericolele inerente pentru cei care locuiau în zonă.



„Dacă Londra și-ar fi putut alege cronicarul, cu siguranță acesta ar fi Peter Akroyd.“ – Vanity Fair



„Menirea fundamentală a lui Peter Ackroyd a fost să scrie această lucrare. O reușită monumentală.“ – Sunday Telegraph



Ceața densă — emblematică pentru Londra — nu este tocmai o plăcere în zilele noastre, dar pictorul francez Claude Monet a vizitat în mod repetat metropola începând din 1899, fiind atras de atmosfera misterioasă din capitala Angliei. În lucrările lui Monet, imaginile londoneze sunt pline de misticism, convenții și o culoare fantomatică specială. Una dintre lucrările artistului este Clădirea Parlamentului din Londra. Efectul ceții.



„... În fiecare pagină pulsează viața unuia dintre cele mai mari orașe ale lumii.“ – The New York Times Book Review



„Nu este nicio exagerare să spunem că «biografia Londrei» este cartea de căpătâi a acestui oraș.“ – Daily Mail



Lecția pe care cititorii o pot învăța din volumul Londra. Biografia unui oraș este aceea că istoria se repetă mereu. Peter Akroyd face paralele între sălbăticia revoltelor de la Gordon din 1780 și cele de la Brixton două secole mai târziu, între atacurile cu bombă al partizanilor fenian care au zguduit părți ale orașului la mijlocul perioadei victoriane și cele din 2005.



„Demersul lui Peter Ackroyd își croiește drum printre secole de istorie ca să scoată la lumină sute de orașe cuprinse într-unul singur.“ – The Times



„Peter Ackroyd este cel mai de seamă biograf al Londrei.“ – Independent



Peter Ackroyd este o figură marcantă a culturii și literaturii engleze. Istoric, biograf, romancier, poet și jurnalist, și-a consacrat o mare parte a activității istoriei și culturii Londrei. Pentru romanele și biografiile dedicate unor mari personalități, precum William Blake, Charles Dickens, T.S. Eliot, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock sau Sir Thomas More, a fost recompensat cu nenumărate distincții, printre care Somerset Maugham Award, Whitbread Biography Award, Guardian Fiction Prize, iar în 1987 a fost nominalizat la Booker Prize. În 1984 a fost ales membru al Societății Regale de Literatură, iar în 2003 a fost numit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic.