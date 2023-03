Mohamed Mbougar Sarr, câștigătorul premiului Goncourt 2021, vine la București

Cea mai tainică amintire a oamenilor a fost de asemenea recompensat și cu Prix Transfuge 2021, precum și cu Premiul Goncourt – Alegerea României 2021. La câteva zile de la decernarea premiului, Mohamed Mbougar Sarr a transmis un mesaj cititorilor din România, în care a vorbit și despre relația sa cu literatura română contemporană: „Am descoperit literatura și gândirea românească în Senegal, prin intermediul lui Cioran, apoi al lui Mircea Eliade. L-am descoperit apoi pe Liviu Rebreanu, ale cărui mari romane – Pădurea spânzuraților și Ion – m-au impresionat și m-au marcat profund. Acum îl citesc pe Mircea Cărtărescu, pe care îl consider unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii”.



Publicat de Editura Pandora M în colecția Anansi. World Fiction anul trecut, romanul lui Mohamed Mbougar Sarr a fost unul dintre titlurile-vedetă primite cu entuziasm de presa culturală atât din România cât și din Franța: „un roman excepțional de (re)citit!” (Observator Cultural), „o construcție narativă fără fisură, un roman scris parcă pe viață și pe moarte” (Alecart), „o declarație de dragoste pentru literatură” (Lire), „o carte mare, o bijuterie de măiestrie literară care te încântă, te copleșește, te urmărește” (L’ Express), „o pasionantă și derutantă trecere printr-un mozaic de mărturii, de relatări și documente, care este, de asemenea, un roman inițiatic” (Libération).



Cea mai tainică amintire a oamenilor spune povestea lui Diégane Latyr Faye, tânăr scriitor senegalez care, în 2018, descoperă la Paris o carte mitică, editată în 1938, Labirintul neomenescului. Povestea, descrisă ca o reflecție asupra legăturilor dintre ficțiune și realitate, este un ecou al experienței reale a scriitorului malian Yambo Ouologuem, care în 1968 a devenit primul african câștigător al unui alt premiu literar francez celebru, Prix Renaudot, dar care a fost ulterior acuzat de plagiat, a fugit din Franța și a dispărut din viața publică. „Fac parte dintr-o mare tradiție de oameni care, atât în Occident, cât și pe continent, nu l-au abandonat niciodată pe scriitorul malian Yambo Ouologouem, nu au vrut să-l uite și care, de-a lungul deceniilor, i-au dedicat omagii sub diverse forme”, declara Mohamed Mbougar Sarr imediat după publicarea romanului.



Mohamed Mbougar Sarr, născut în 1990 în Senegal, a absolvit studiile militare la prestigiosul Prytanée Militaire de Saint-Louis din Senegal. După mutarea în Franța, este admis la École des hautes études en sciences sociales (EHESS), unde studiază literatură și filosofie. Remarcat în 2014 după publicarea primei sale povestiri, La Cale, pentru care a primit premiul Stéphane-Hessel pentru tineri scriitori francofoni, el a ajuns în lumina reflectoarelor în 2015 prin Terre ceinte (Pământ împresurat), primul său roman, care i-a adus Premiul Ahmadou-Kourouma și apoi Grand Prix du roman métis.

În 2018 devine cel mai tânăr scriitor recompensat vreodată cu Prix Littérature-Monde, pentru Silence du choeur (Tăcerea corului). De purs hommes (Despre oameni puri) este cel de-al treilea roman al său urmat, în 2021, de Cea mai tainică amintire a oamenilor, care îi va aduce în același an Prix Goncourt și Prix Transfuge pentru cel mai bun roman de limbă franceză din 2021. În prezent, Mohamed Mbougar Sarr locuiește la Paris.