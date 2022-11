Ne rămâne pe veci vara - un final perfect pentru o serie minunată

Oare va reuși Belly să aleagă până la urmă între Jeremiah și Conrad? Aflați răspusul în încheierea trilogiei Vara, bestseller New York Times și adaptată pentru marele ecran.



“Ochiul impresionant al lui Han pentru descrierea interacțiunilor între adolescenții care încă n-au devenit adulți și acuratețea de care dă dovadă oferă un final atrăgător pentru această trilogie cu tineri sclipitori din clasa de mijloc.” – Kirkus Reviews



Belly nu a iubit decât doi băieți, ambii purtând același nume de familie. După ce a fost cu Jeremiah în ultimii doi ani, e aproape sigură că el e sufletul ei pereche. Aproape sigură. În timp ce Conrad nu-și poate ierta că a lăsat-o pe Belly să plece, Jeremiah a știut dintotdeauna că ea este aleasa lui. Așa încât când Belly și Jeremiah se hotărăsc să-și lege viețile pentru totdeauna, Conrad își dă seama că trebuie să aleagă — fie îi spune că o iubește, fie o pierde definitiv. Iar ea va trebui să-și pună în balanță sentimentele pentru cei doi și, inevitabil, să-i frângă inima unuia dintre ei.



„În încheierea trilogiei Vara, Jenny Han subliniază nebunia logodnelor la vârste fragede și descrie în culori vii emoțiile unei fete aflate în pragul maturizării, nerăbdătoare să-și împlinească toate visurile. (…) Dacă hotărârea pe care o ia Belly poate că n-o să-i surprindă pe cititori, cu siguranță că le va plăcea celor care au urmărit-o de-a lungul verilor.” – Publishers Weekly



Jenny Han a creat o nouă poveste emoționantă, magică. O poveste care îți arată cât de fragile sunt personajele aparent puternice. Fanii trilogiei Vara au crescut împreună cu eroii lor. Au identificat greșelile lui Belly, Conrad sau Jeremiah și i-au iertat. Au văzut laturile suave ale protagoniștilor, dar și cele urâte.

Jenny Han este autoarea seriei Tuturor băieților pe care i-am iubit, bestseller New York Times și ecranizată de Netflix. De asemenea, a scris seria Vara, precum și romanele Shug și Clara Lee and the Apple Pie Dream. Cărțile sale au fost traduse în peste 30 de limbi. A fost bibliotecară și are o diplomă în scriere creativă la New School. Locuiește în Brooklyn, New York.

La Editura Trei au mai apărut Tuturor băieţilor pe care i-am iubit, P.S. Te mai iubesc şi acum, A ta veșnic, Lara Jean, Vara în care am devenit frumoasă și Nu e vară în lipsa ta.