Nou sezon al seriei „Viața de la capăt”, la ICR New York

ICR New York și Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) au lansat cel de-a doilea sezon al programului online “LIFE ANEW. Writers Imagine the World after the Pandemic” / „Viața de la capăt. Scriitorii imaginează lumea după pandemie”, inițiat la începutul crizei medicale și derulat cu un important succes de public.

Noua seria de recitaluri literare bilingve (română și engleză) a debutat în 11 mai cu o lectură plină de culoare a scriitorului Cosmin Perța și va continua în 25 mai cu Florina Ilis, care va citi o proză scurtă intitulată „Locul de joacă”. În cadrul acestui proiect, care se va desfășura până în data de 2 noiembrie 2021, mai sunt invitați scriitorii: Diana Bădica, Merlich Saia, Bogdan-Alexandru Stănescu, Mihok Tamas, Chris Tănăsescu, Lucian-Dan Teodorovici, Tatiana Țîbuleac și Răzvan Țupa. Textele inedite, scrise special pentru această serie, sunt traduse de Andrew K. Davidson, Carrie Hooper, Diana Manole și Andreea Scridon.

“LIFE ANEW. Writers Imagine the World after the Pandemic” / „Viața de la capăt. Scriitorii imaginează lumea după pandemie” a fost lansat în iunie 2020 cu participarea unora dintre cei mai importanți autori români contemporani, care au fost invitați să ofere, în texte de proză, eseu sau poezie, posibile imagini ale unei existențe care își regăsește firescul. Și cum, în ciuda marilor progrese înregistrate în ultima perioadă, pandemia mai e încă o realitate bulversantă, programul continuă cu un nou contingent de scriitori valoroși, provocați să exprime cum cred ei că va arăta viața noastră, a tuturor, după ce acest virus va fi, în sfârșit, anihilat.

Recitalurile vor fi vor fi difuzate pe paginile de Facebook, YouTube și Instagram ale celor doi parteneri, precum și pe website-ul ICR New York, marțea, începând cu ora 21.00, ora României, ora 14.00, ora New York-ului.

“LIFE ANEW. Writers Imagine the World after the Pandemic” / „Viața de la capăt. Scriitorii imaginează lumea după pandemie” vine în completarea celorlaltor serii de conținuturi online originale și exclusive oferite de echipa ICR New York împreună cu diferiți parteneri, care pun în evidență, într-un mod susținut și atractiv, diversitatea expresiilor creativității și istoriei românești, precum și unele dintre cele mai semnificative contribuții intelectual-academice la înțelegerea și dezvoltarea relațiilor româno-americane.