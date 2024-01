Reduceri aniversare la Editura Curtea Veche: 25 de ani de pasiune pentru cărți

Grădinarul și tâmplarul de Alison Gopnik

Noi tendințe în psihologia dezvoltării copilului

Tu ce fel de părinte ești: tâmplar sau grădinar? O captivantă, documentată și argumentată pledoarie împotriva parentingului, de la una dintre cele mai importante specialiste din lume în psihologia copilului.

Alison Gopnik, una dintre cele mai importante specialiste din lume în psihologia copilului, susține că în epoca actuală există două tipuri de părinți: „tâmplari“ și „grădinari“. Tâmplarul se ghidează după ideea că orice copil poate fi modelat, la fel cum ai ciopli o bucată de lemn: făcând lucrurile potrivite, dobândind abilitățile potrivite, citind cărțile potrivite, va deveni un anumit tip de adult. Pe de altă parte, grădinarul este mai puțin preocupat de control, în schimb îi va oferi copilului un spațiu protejat în care să poată explora, îi va crea un ecosistem bogat și hrănitor, dar în același timp variabil, divers și dinamic – ca și când ar îngriji un copac.

Autoarea explică paradoxurile vieții de părinte dintr-o perspectivă științifică și spulberă mitul unui „parenting de calitate“. În ultimii 30 de ani, acest concept și industria care îl înconjoară au transformat îngrijirea copiilor într-o muncă obsesivă, controlată și orientată spre obiective, menită să-i proiecteze pe adulții din viitor mai degrabă decât să-i crească pe copiii din prezent. Urmarea? Părinții și copiii devin anxioși, tensionați și nefericiți. Alison Gopnik ne propune să întoarcem foaia.

Știința succesului

Prelegerile originale ale lui Napoleon Hill

Dacă vrei să îți descoperi scopul principal în viață, să ai o atitudine mintală pozitivă, să atragi cât mai multe oportunități sau să devii un lider eficient, aici vei găsi instrumentele necesare pentru a realiza tot ceea ce îți propui.

Ții în mână o carte inedită, reprezentând cel mai neașteptat și mai valoros dar pe care ni-l face, postum, Napoleon Hill. Recuperat din înregistrări audio, cursul său cuprinde toate principiile filozofiei succesului, elaborate de maestrul dezvoltării personale de-a lungul a peste două decenii. Susținute la Chicago în anul 1954, prelegerile lui Hill alcătuiesc poate cel mai cuprinzător și mai eficient program de autoperfecționare al unui clasic american al genului.

Viața secretă a banilor de Tad Crawford

Povești despre datorii, bogăție, fericire, lăcomie și caritate

Tad Crawford pleacă de la o premisă inedită: banii nu sunt doar o valoare economică și practică, ci au în spate întreaga istorie a relației omului cu divinitatea, în toate formele sale, manifestată prin spiritualitate și concretizată în ritualuri.

Printr-o abordare multidisciplinară, autorul aprofundează cele mai cunoscute elemente ale sistemelor economice moderne, precum cardurile, bursa, băncile sau moștenirile, și ne provoacă la introspecție și reflecție pe marginea unor dileme actuale. Cum să controlăm noi banii, și nu ei pe noi? Cum reacționăm la bani și de ce? Cum să prosperăm nu doar financiar, ci și spiritual? Citește și vei afla.

Tăișul cuvintelor. O colecție de haikuuri | The Blade of Words. A Collection of Haikus

Ediție bilingvă de Anca Stuparu, Marie Christine Katz

Continentele interioare ale poeziei, declinate în două limbi și prinse în stampa celor șaptesprezece silabe ale poemului medieval japonez.

„Tăișul cuvintelor e un volum care mustește de imagini vibrante. E ca și când fiecare pagină, odată citită, s-ar preschimba în origami. Iubirea, timpul, amăgirile și trezirile sunt teme care se reliefează din metaforele și simbolurile pe care Anca Stuparu le întrețese într-o alcătuire caracteristică poeziei japoneze. Punctate de momente de revelație, poemele ei se transformă în tablouri vii care, vers după vers, scot la iveală alte și alte povești. Tăișul cuvintelor este o călătorie în inima haikuului și, în același timp, o cale așternută cu perle către sinele nostru cel mai ascuns, fiecare cuvânt fiind o picătură de frumusețe.” Sabina Yamamoto

Sub cerul liber, stăm în lumină de Barbara Kingsolver

O casă, două momente istorice la distanță de un secol și jumătate, destine care se întâlnesc și se despart, epoca lui Trump, epoca lui Darwin, povești de iubire și de familie, perspective diferite sau surprinzător de asemănătoare.

Autoare distinsă cu Premiul Pulitzer pentru Ficțiune în 2023 / Bestseller New York Times

Într-un orășel din America zilelor noastre, Willa Knox și familia ei se luptă cu o precaritate dezarmantă: sărăcie, șomaj, doliu, boală și lipsa oricărei siguranțe materiale – crize personale care se profilează pe fundalul unei și mai amenințătoare crize globale. În același oraș, dar în 1874, sosește Thatcher Greenwood. Profesor de științe și adept entuziast al recentelor teorii ale lui Darwin, el se lovește de o societate aparent utopică, în realitate anacronică, roasă de ipocrizie și de teamă. La un secol și jumătate distanță, fiecare va lua lumea în piept în felul său. Poveștile lor își răspund de peste timp între pereții aceleiași case care stă să se dărâme, punând în oglindă două epoci istorice de mari frământări, două schimbări de paradigmă din a căror răscruce se desprinde o întrebare: ce faci când vechile certitudini se clatină și lumea pe care o știai pare să-și fi schimbat regulile peste noapte?

Barbara Kingsolver îmbină filigranul ironiei cu forța de a făuri lumi într-o poveste inteligentă, dulce-amăruie, prin care se mișcă personaje construite cu tandrețe. Dincolo de cangrenele societății și de durerea discretă de fiecare zi, întrezărim abisurile ființei și tot ce nu se schimbă din ce e omenesc. Dar prin crăpăturile unor vieți care par să se destrame, vedem cum pătrunde lumina.

Cartea formei și a vidului de Ruth Ozeki

O poveste despre doliu, iubire și obsesie, despre echilibrul fragil dintre iluzii, siguranță și obstacolele apărute în cale la orice pas.

Câștigătoare Women's Prize for Fiction 2022

Massachusetts Book Award

BC and Yukon Book Prize

Julia Ward Howe Prize for Fiction

După moartea tatălui său, Benny Oh, un băiat de treisprezece ani, începe să audă voci care aparțin lucrurilor din casă – un adidas, o decorațiune de Crăciun stricată, o frunză de salată ofilită. Nu înțelege ce-i spun lucrurile, dar le simte tonul și emoția – unele sunt blânde, ca un murmur plăcut, altele sunt furioase ori pline de durere. Când mama lui, Annabelle, cedează tot mai mult în fața suferinței, vocile cresc în intensitate. Căutând refugiu în liniștea unei mari biblioteci publice, unde obiectele sunt bine-crescute și știu să vorbească în șoaptă, Benny descoperă o lume nouă și bizară, învățând să pună întrebările importante, să asculte lucrurile care contează cu adevărat și să-și găsească propria voce în multitudinea de voci din jurul lui.

Deopotrivă o critică a societății de consum, o profundă introspecție în natura umană și o meditație despre compasiune, maturizare și puterea cărților, romanul are multiple chei de lectură, stârnind ecouri diferite în fiecare cititor în parte.