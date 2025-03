Jurnalul.ro › Cultură › Arte Vizuale › Galeria Jecza, jucător important pe piața artei contemporane. Lucrări din portofoliu au ajuns la MoMA, în New York Galeria Jecza, jucător important pe piața artei contemporane. Lucrări din portofoliu au ajuns la MoMA, în New York

Galeria Jecza, jucător important pe piața artei contemporane. Lucrări din portofoliu au ajuns la MoMA, în New York

Trei lucrări ale unui artist român, reprezentat de Galeria Jecza, au ajuns în patrimoniul celui mai cunoscut muzeu de artă contemporană din lume. Curatorii MoMA (The Museum of Modern Art) din New York au achiziționat creațiile lui Iosif Király (n. 1957) și ale Aurorei Kiraly. Alte două opere de artă importante, o sculptură de Peter Jecza (1939-2009) și o grafică de Roman Cotoșman (1935-2006), au fost achiziționate și în alte colecții americane de prestigiu, extrem de importante la nivel mondial.