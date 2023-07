Scriitorii româno-americani Adrian Sângeorzan și William Maz și-au lansat cele mai recente volume la ICR New York

Cu ocazia acestui eveniment, cei doi autori și-au lansat cele mai recente cărți publicate în spațiul american în ultimele luni: Vitaly: A Ukrainian-Russian American Story, semnată de Adrian Sângeorzan (New Meridian, 2023) și The Bucharest Legacy. The Rise of the Oligarchs, semnată de scriitorul William Maz (Oceanview Publishing, 2023).

În cadrul evenimentului, a avut loc o discuție literară care s-a concentrat, printre altele, pe tema și subiectul celor două romane, dar și pe complexitățile identității româno-americane a celor doi scriitori, trecerea de la medicină la literatură și împlinirea vocației literare după o carieră de succes în alt domeniu.

Adrian SÂNGEORZAN este medic specialist în obstetrică și ginecologie, autorul volumelor de poezie în ediție bilingvă româno-engleză: Pe viu, Tatuaje pe marmură, Anatomia lunii, Voci pe muchie de cuțit, Ținere de minte, Geografia lucrurilor. A publicat colecții de eseuri și povestiri, printre care Între două lumi – povestirile unui doctor de femei, Bătaia pe umăr, Judecata (împreună cu Carmen Firan) și Drumuri. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Bibliotecii Internaționale a Poeților din SUA. Fragmente din scrierile sale au fost traduse în antologii apărute în Europa și America.

William MAZ s-a născut în București și a emigrat în SUA încă din copilărie. Este absolvent al Universității Harvard, al Școlii de Medicină Mount Sinai și al rezidențiatului Yale. În anii de liceu și de licență, și-a dezvoltat o pasiune pentru scris. A participat la cursuri de scriere creativă la Harvard, New School, iar apoi a continuat specializarea în acest domeniu la The Writer’s Studio din New York, în prezent dedicându-se în totalitate scrisului. Este autorul The Bucharest Dossier, continuat cu The Bucharest Legacy. The Rise of the Oligarchs, apărut în iunie 2023.

