Scritorii Carmen Firan și Adrian Sângeorzan își lansează la ICR New York cele mai recente cărți în limba engleză

Publicul prezent la eveniment va putea asculta, în lectura autorilor, fragmente din Quarantine Songs / Cântece de carantină, poeme de Carmen Firan și Adrian Sângeorzan, The Lost Shadow / Umbra pierdută, roman de Carmen Firan, și The Circus in Front of My House / Circul din fața casei, roman de Adrian Sângeorzan, toate apărute la editura new-yorkeză New Meridian Arts. Lecturile vor fi însoțite de o discuție între cei doi autori și directorul ICR New York, Dorian Branea.

În limba română, romanul Umbra pierdută de Carmen Firan a apărut în 2018 la Editura Polirom, în colecția Ego proză, iar romanul Circul din fața casei de Adrian Sângeorzan în 2006, la Editura Curtea Veche.

Poetă, prozatoare, eseistă, autoare de piese de teatru și scenarii de film, Carmen Firan este membră a Uniunii Scriitorilor din România, membră a Societății Poeților Americani și a PEN Clubului din New York. În Statele Unite, unde s-a stabilit în anul 2001, desfășoară o intensă activitate culturală, este gazda unor seri de poezie la diverse cluburi literare; susține conferințe pe teme de literatură și cultură la Biblioteca Congresului American, Indiana University, U.C.L.A, Columbia University, Centrul de Studiu al Holocaustului din cadrul The City University of New York; colaborează cu poezie, proză, eseu, interviuri la numeroase reviste americane. Din opera lui Carmen Firan, apărută în SUA, amintim: Afternoon With An Angel / După-amiază cu un înger (Poetry New York); The First Moment after Death / Prima secundă de după moarte (Writers Club Press, New York); Accomplished Error / Desăvârșirea erorii (Spuyten Duyvil Press); The Second Life / A doua viață (Columbia University Press); Words and Flesh / Cuvinte carnale (Talisman Publishers); Inferno (Spuyten Duyvil Press) și Interviews and Encounters with Nina Cassian / Interviuri și întâlniri cu Nina Cassian (Sheep Meadow Press).

Adrian Sângeorzan s-a născut la Bistriţa și este absolvent, în 1978, al Facultății de Medicină a Universității din Cluj. În 1990 a emigrat în SUA, iar de atunci locuiește la New York unde profesează ca medic specialist în obstetrică şi ginecologie. Este poet, prozator, eseist și publicist, autorul volumelor de poezie în ediție bilingvă româno-engleză Pe Viu, Tatuaje pe marmură, Anatomia Lunii și Voci pe muchie de cuțit (împreună cu Carmen Firan). În engleză i-au apărut volumele Over the Life Line / Dincolo de Linia Vieții (versuri) și Exiled from the Womb - Tales of a Women’s Doctor / Exilat din pântece - Poveștile unui doctor de femei (proză), ambele la Spuyten Duyvil Press din New York, cu prezentări de Nina Cassian, Andrei Codrescu și Bruce Benderson. Volumul de proză Among Women / Printre femei a fost publicat, de asemenea la New York, de către New Meridian Arts. Adrian Sângeorzan a participat la realizarea documentarului Născuți la comandă. Decrețeii, coproducție româno-germană regizată de Florin Iepan. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al International Library of Poets din SUA, unde, în 2003, a obţinut locul III la concursul de poezie. Poemele sale se regăsesc în antologii precum The Best Poems and Poets of 2002, Born in Utopia sau Stranger at Home. Contemporary American Poetry with an Accent.

Programul de lansări al ICR New York va continua în 12 mai a.c. cu lansarea thriller-ului de spionaj The Bucharest Dossier (Oceanview, 2022), romanul de debut al lui William Maz, scriitor american născut la București și emigrat în SUA încă din copilărie. Acest roman, a cărui acțiune este plasată la sfârșitul Războiului Rece la New York și București, se bucură deja de cronici excepționale cum sunt cele din Epoch Times sau BookReporter.

Mai multe detalii despre proiectele în desfășurare ale ICR New York pot fi găsite pe rețelele de socializare și website-ul Institutului: