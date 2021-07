Știința din spatele respirației corecte și cum ne putem transforma plămânii și viața

„Tehnicile de respirație sunt tot atât de numeroase și diverse precum felurile de mâncare“, spune James Nestor în debutul volumului Respirația. O nouă știință a unei arte pierdute, apărut la editura Lifestyle Publishing.

Nimic nu este mai important decât respirația: inspiră, expiră, repetă de 25.000 de ori pe zi. Însă oamenii și-au pierdut capacitatea de a respira corect, iar consecințele sunt grave. Ziaristul James Nestor călătorește prin toată lumea și găsește oameni care cercetează știința pierdută din spatele unor practici antice de respirație precum Pranayama, Sudarshan Kriya și Tummo. Având la bază texte de mii de ani și studii medicale de ultimă oră în domeniile pneumologiei, psihologiei, biochimiei și fiziologiei umane, Respirația răstoarnă credințele înrădăcinate despre tot ce credeam că știm în legătură cu cea mai elementară funcție biologică.

„Respirația oferă o nouă perspectivă asupra tehnologiei moderne și a felului în care, fără să știm, am renunțat la răspunsurile pe care le aveam dintotdeauna. Pentru a ne aduce înapoi cu măiestrie ceva de care societatea modernă s-a îndepărtat, James Nestor combină, într-o singură carte elegantă, tehnici ancestrale și tehnologie de ultimă oră.” – Scientific Inquirer

Șapte manuscrise de filosofie taoistă datând din jurul anului 400 î.Hr. se concentrează în totalitate pe respirație, descriind efectul ei pozitiv sau negativ asupra sănătății în funcție de felul în care respirăm. Aceste manuscrise includ instrucțiuni detaliate despre cum să-ți reglezi, încetinești, să-ți ții sau să-ți înghiți respirația. Chiar mai devreme de 400 î.Hr., hindușii considerau că respirația și spiritul sunt o singură entitate și descriau practici elaborate care aveau ca scop echilibrarea respirației pentru protejarea sănătății fizice și mintale. Pentru budiști, respirația nu era doar o metodă de a obține longevitatea, ci și de a atinge nivelurile superioare ale conștiinței. În aceste culturi, respirația era un puternic instrument terapeutic.

Revenind în zilele noastre, există zeci, sute, poate mii de oameni care practică freediving-ul. Iar în Respirația veți afla poveștile lor — programatori, manageri în publicitate, biologi, medici — care-și antrenează organismul să reziste fără aer timp de 12 minute, cufundându-se la adâncimi pe care oamenii de știință nu le-ar fi crezut posibile. Un om obișnuit nu rezistă la trei metri sub apă mai mult de câteva secunde fără să îi țiuie urechile. Cei care practică freediving pot ajunge la performanța de a se scufunda până la adâncimi de 30, 60, chiar 90 de metri. Transformarea lor a fost o chestiune de exercițiu. Și-au antrenat plămânii să lucreze mai eficient, să acceseze abilități pe care cei mai mulți dintre noi le ignoră. Vârsta nu contează, nici greutatea sau profilul genetic. Ca să practici freediving, tot ce trebuie să faci este să înveți să stăpânești „arta respirației”.

„Cu această nouă carte antrenantă și venită într-un moment straniu de potrivit, James Nestor explică știința din spatele respirației corecte și cum ne putem transforma plămânii și viața. Cartea este spumoasă și detaliată, o lectură captivantă în care autorul combină detalii personale, istorice și științifice.” – The Boston Globe



Cercetătorii au descoperit că 90% din oameni respiră incorect și asta declanșează sau agravează o serie de boli cronice. Multe afecțiuni ale lumii moderne — astmul, anxietatea, deficitul de atenție și hiperactivitatea (ADHD), psoriazisul și multe altele — ar putea fi ameliorate sau vindecate schimbând pur și simplu modul în care inspirăm și expirăm. Da, modul în care respirăm poate influența greutatea corporală și starea sănătății. Da, modul în care respirăm chiar afectează capacitatea și funcția pulmonară. Da, felul în care respirăm ne permite să controlăm în mod conștient sistemul nervos, răspunsul imun și să ne îmbunătățim sănătatea. Cât mâncăm, cât facem sport, cât de puternice ne sunt genele, cât de slabi, tineri sau înțelepți suntem — nimic din toate acestea nu contează decât dacă respirăm corect. Asta au descoperit cercetătorii. Veriga lipsă a sănătății este respirația. Totul începe cu ea.



„O carte minunată, care ne reamintește și ne arată cum conlucrează respirația și mintea.” – Dr. RAHUL JANDIAL, autorul Neurofitness



„Respirația este o călătorie de-a dreptul fascinantă printre modurile în care suntem programați. Oricine ai fi, o să-ți dorești să citești cartea.” – PO BRONSON, autorul bestsellerului What Should I Do with My Life? și coautor al NurtureShock



James Nestor a scris pentru Outside, Scientific American, The Atlantic, Dwell, New York Times și multe alte publicații. Nestor a apărut în zeci de emisiuni TV, printre care Nightline de la ABC și Morning News de la CBS, dar și la postul național de radio american. Locuiește și respiră la San Francisco.