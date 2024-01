Top 3 romane lansate la final de 2023 cu care merită să ne începem anul!

A fost o provocare chiar și pentru cititorii antrenați să țină pasul cu lansările cărților care nu trebuie ratate! Astfel, este dificil de alcătuit un top cu adevărat obiectiv. Cu toate acestea, 3 romane au avut în 2023 un parcurs uimitor. Să le descoperim.

Remarcabile făpturi inteligente de Shelby Van Pelt – adorat de cititorii americani, se menține în top bestseller New York Times la 18 luni de la publicare!

Deși a fost publicat în 2022 și ales „Cea mai bună carte a anului” de către Amazon, romanul de debut al lui Shelby Van Pelt, Remarcabile făpturi inteligente, publicat de Editura Trei a reușit să se plaseze în fruntea topului New York Times al celor mai populare și iubite cărți ale anului trecut. Romanul cu o poveste neobișnuită și un narator și mai ieșit din comun – o caracatiță gigantică de Pacific – a stabilit un record puțin întâlnit mai ales în cazul unui roman de debut: a fost bestseller New York Times încă de la apariție, iar la un an și jumătate de la lansare încă se regăsește în topul celor mai bine vândute cărți. Librăriile sunt asaltate de cititori cu întrebări despre „cartea cu caracatița”, deși în doar 18 luni Remarcabile făpturi inteligente a fost reeditat în Statele Unite de 28 de ori! Shelby Van Pelt i-a cucerit pe cititori atât prin formula narativă, cât și prin temele abordate și personaje. Însingurarea, ratarea, doliul, sentimentul de blocare într-un moment dureros al vieții sunt temele abordate de scriitoarea americană, dar într-o notă optimist-realistă. Cu o atmosferă marcată de mister, romanul urmărește prietenia neobișnuită dintre îngrijitoarea de la acvariul unui oraș și o caracatiță gigantică botezată Marcellus. Acest personaj se transformă într-un observator atent și caustic al realității umane, dar totodată nu lipsit de empatie – lucru normal ținând cont că anatomia sa l-a prevăzut cu trei inimi. În scenă apare și Cameron, tânăr inteligent, dar ispitit de tentația ratării, iar între cele trei personaje se naște o relație surprinzătoare. Momentele de cumpănă din viețile lor spun povești în care se regăsește majoritatea cititorilor. Ne vorbesc despre dificultatea de comunicare, spaima de a te deschide către celălalt, suferința pierderii, teama de a îndrăzni să-ți urmezi un vis, dar și despre forța teribilă care poate spulbera toate aceste emoții distructive. Umorul „englezesc” și abordarea plină de prospețime sunt alte atuuri ale romanului scriitoarei americane.

Demon Copperhead de Barbara Kingsolver – câștigătorul Premiului Pulitzer 2023

Premiul Pulitzer 2023 a revenit scriitoarei americane Barbara Kingsolver pentru romanul Demon Copperhead, publicat de Editura Trei, o poveste inspirată de celebrul roman al lui Dickens „David Copperfield” și adaptată realității vremurilor de astăzi. Barbara Kingsolver, o obișnuită a topurilor bestseller, membră a American Academy of Arts and Letters și onorată cu National Humanities Medal, cea mai înaltă distincție pentru servicii aduse artei, scrie cu umor și sensibilitate despre probleme grave ale societății americane: copii care trăiesc în sărăcie extremă, care și-au pierdut familiile din cauza analgezicelor, multe prescrise pe rețetă. Povestea este relatată de eroul principal, Demon, un companion plăcut prin umor, inteligență și spiritul de supraviețuitor. Damon Fields, poreclit Demon Copperhead grație părului său auriu, este fiul unei tinere dependente de droguri, care l-a născut în rulota unde locuiau. Demon poartă cititorii prin lumea dură a copiilor care ajung în grija statului, exploatați prin muncă încă de la vârste mici, crescuți în medii în care abuzul de alcool și opioide sunt o tragică normalitate. Roman al formării lui Demon Copperhead, cartea Barbarei Kingsolver descrie, pe lângă realitatea socială americană, „războiul” dintre lumea rurală și citadină și una profund umană, cu mesaj optimist, care se adresează fiecărui cititor. Deși cartea este dedicată supraviețuitorilor, Demon Copperhead este mai mult decât atât. Născut la periferia societății, Demon surprinde în povestea sa momentul când totul începe să se prăbușească, dar și pe acela când, suprinzător, darurile existente în interiorul lui încep să înflorească. „O poveste bună nu copiază pur şi simplu viaţa, ci îi dă peste nas”, crede Demon Copperhead, iar istoria vieții sale face exact acest lucru.

A opta viață (Pentru Brilka) de Nino Haratischwili – bestseller mondial tradus în 25 de limbi

„Cea mai importantă voce a literaturii germane contemporane”, după o cum consideră Die Zeit, Nino Haratischwili scrie în A opta viață (Pentru Brilka), considerat roman-fenomen, saga a șase generații ale aceleiași familii și urmărește 100 de ani de istorie. Roman publicat de Editura Trei, care i-a adus autoarei o nominalizare la International Booker Prize poartă cititorii de-a lungul și latul continentului european, de la Londra la Berlin, de la Viena la Tbilisi și de la Sankt Petersburg la Moscova. Comparată când cu un „Război și pace” georgian, când cu „Un veac de singurătate” pentru modul cum împletește istoria cu realismul magic, romanul A opta viață (Pentru Brilka) propune o galerie vastă de personaje pe care le urmărește de-a lungul întregului „secol roșu”, dinainte de Revoluția Rusă și până în contemporaneitate, când familia unui maître chocolatier transmite generațiilor următoare, odată cu prosperitatea și un teribil blestem.

Reprezentanții caselor de producție de film nu au ratat ocazia de a achiziționa drepturile de ecranizare astfel că toate aceste cărți sunt sursă de inspirație pentru filme și seriale care vor fi lansate într-un viitor (mai mult sau mai puțin) apropiat.

