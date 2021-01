Top cele mai citite cărți de la Curtea Veche

După ce de-a lungul anului 2020 cititorii Editurii Curtea Veche au cumpărat cel mai des cărți de dezvoltare personală și psihologie practică, volume de educație financiară și cărți pentru copii, editura pregătește pentru 2021 alte noutăți numai bune de trecut pe listele de lectură. Printre ele, noua carte a Marinei Stepnova; iPhuck 10, de Viktor Pelevin, unul dintre cei mai spectaculoşi scriitori ruşi contemporani; cartea lui Dalai Lama despre transformarea furiei în compasiune; povestea emoționantă despre un bunic și nepotul său, Barracuda for Ever; și o minunată carte pentru copii scrisă de celebrul Bill Nye, The Science Guy.

Mai jos puteți găsi topuri cu cele mai vândute cărți ale anului care tocmai s-a încheiat, alături de detalii despre câteva dintre noutățile pe care le pregătim pentru 2021:

Lecții de italiană, de Marina Stepnova – Autoarea bestsellerului Femeile lui Lazăr revine cu o poveste despre viață și iubire, un roman despre maturizare și prețul libertății. Ivan Sergheevici Ogariov este medic de succes într-o clinică privată din Moscova anilor 2000. La 42 de ani, duce o viață superficială și predictibilă. Însă destinul i se schimbă când o cunoaște pe tânăra Malia. „Stepnova o duce pe Anna Karenina la psihoterapeut și, în schimb, se alege cu un personaj masculin care are curajul de a NU se arunca sub tren. Ceva între Doctor House și Doctor Jivago”. (Tatiana Suhareva)



iPhuck 10, de Viktor Pelevin – Cea mai bună carte a lui Pelevin din ultimii zece ani, multipremiată, plină de meme-uri și referințe ultra-contemporane, un roman SF care abordează viitorul (nu foarte îndepărtat) al felului în care tehnologia modelează iubirea și arta. Romanul are drept personaj principal un algoritm literar-polițist de inteligență artificială care scrie romane polițiste. iPhuck

10 este un foarte căutat gadget de făcut dragoste, Statele Unite sunt despărțite de Mexic printr-un zid enorm, iar Rusia este condusă de un țar-clonă, produs al ingineriei genetice. În urma unei epidemii globale, oamenii au adoptat noi modalități de

a face sex care, grație noi lor dispozitive tehnologice, se poate practica în spațiul virtual, unde nu mai există convenții sau tabuuri. Pelevin nu ratează ocazia unui comentariu social cu privire la realitățile Rusiei contemporane.

Barracuda for ever, de Pascal Rutner (Young Adult) – „Am avut un bunic și împreună cu el m-am distrat de minune”.

Romanul pentru tineri al lui Pascal Rutner a emoționat o lume întreagă, deopotrivă pe cei mari și pe cei mici. Plină de umor și tandrețe, cartea spune povestea unui duo excentric - un bunic ce divorțează la 85 de ani pe motiv că vrea o viață nouă și nepotul lui de 10 ani.

O magnifică poveste despre iubire, prietenie, familie și forța noilor începuturi.

Fițuici de parenting, de Emily Oster – O economistă vine în întâmpinarea noilor mame, care au nevoie de sprijin pentru a se informa corect într-o lume suprasaturată cu informații. Și ceea ce a aflat e că înțelepciunea populară nu e deloc corectă, când vine vorba de naștere și parenting. Prin această carte încearcă să ajute în luarea unor decizii mai bune în primii ani după venirea

copilului pe lume.

Tot deodată, de Bill Nye – Un volum de la cunoscutul om de televiziune și pasionat de știință pe care copiii îl cunosc ca „Bill Nye, the Science Guy”. Este în primul rând o carte autobiografică scrisă cu mult umor și înțelegere umană. Autorul se întoarce în timp până în copilărie, când s-a îndrăgostit de știință. Ne povestește cum a învățat că știința poate fi nu numai o sursă de delectare spirituală, ci poate fi și foarte practică și că, cel puțin o dată, i-a salvat chiar viața. Nu în ultimul rând, este o carte care invită la acțiune: împotriva prejudecăților, a bigotismului și pentru un viitor mai bun. Deviza ei este: să facem totul pentru a schimba lumea.

Fii furios, de Dalai Lama – sfaturi înțelepte despre cum poți transforma furia în compasiune, pentru a genera transformare socială. În lume știm că există nedreptăți, exploatare, inechitate între bogați și săraci. Însă întrebarea este, din perspectivă budistă, ce putem face pentru a le combate în mod constructiv?

Top nonficțiune 2020

1. Tată bogat, tată sărac – Robert T. Kiyosaki

2. Inteligența emoțională – Daniel Goleman

3. Cele cinci limbaje ale iubirii – Gary Chaman

4. Cartea înțelepciunii – Dalai Lama

5. Puterea prezentului – Eckhart Tolle

Top ficțiune 2020

1. Oameni normali - Sally Rooney

2. Scrisorar - Mihail Șișkin

3. Idioata - Elif Batuman

4. Conversații cu prieteni - Sally Rooney

5. Lumi eterice - Tatiana Tolstaia

Top cărți pentru copii 2020

1. Seria Erus – Alec Blenche

2. Seria Țup – Alex Donovici

3. Ce se întâmplă cu mine? (pentru fete) –

Susan Meredith

4. Comoara lui Ben – Alex Donovici

5. Norișorul Roz – Cristina Donovici

Top noutăți 2020

1. Țup. Nu ai nevoie de aripi ca să poți zbura –

Alex Donovici

2. Secretul Norișorului Roz – Cristina Donovici

3. Psihologie pentru oameni obișnuiți. Ediție de

colecție – Ramona și Radu F. Constantinescu

4. Papă tot – Laura Cosoi

5. Mai presus de bani... Echipa antreprenorului

– Robert T. Kiyosaki și Rich Dad Advisors