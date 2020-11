Un roman de neratat pentru iubitorii perioadei interbelice: ”Ambigen”, de Octav Șuluțiu

Jurnalul vă aduce miercuri un roman ideal pentru cei cărora le place interbelicul şi care vor să descopere şi ce se ascunde dincolo de convențional.

Cea mai cunoscută carte a scriitorului Octav Șuluțiu este construită pe structura unei confesiuni ce are ca scop explorarea celor mai ascunse trăiri, a slăbiciunilor, a iubirilor imposibile, a modului său extrem de interiorizat de a se raporta la lume. Volumul respectă un primat care devenise practic obsesiv pentru generaţia sa, acela al autenticităţii, al denudării dureroase, dar sincere a eului.

”Confesiunea pe care o încredințez acum hârtiei, începută adesea în mine, neîndrăsnind să se prindă într-un șir cronologic, am încercat uneori să o tălmăcesc în cuvinte scrise, când plictisit de stovitoarea monotonie a zilelor citadine mă retrăgeam în vreun cotlon sufletesc să petrec răgazuri intime... Am încercat să o scriu uneori – de multe ori – și n-am izbutit: poate că viața nu-mi ajunsese încă o povară, ca astăzi, sigur că nu aveam cui să povestesc stupiditatea unor repetate renunțări la fericire. Viața mea asta e: o renunțare la fericirea de-a nu simți și a nu înțelege, o renunțare intelectuală. Am văzut c-aș putea hălădui ca o larvă, zidit într-o atitudine de folosire practică a plăcerilor materiale. Un demon însă, m-a împins totdeauna spre prăpastia presimțită în viața mea, spre spărtura ce simt în sufletul meu. Sunt bolnav” - Octav Șuluțiu.

