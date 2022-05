Unul dintre cele mai răsunătoare succese literare germane din ultimii cinci ani, TYLL de Daniel Kehlmann, în colecția ANANSI

Dincolo de succesul comercial, interesul lumii cinematografice pentru roman și sutele de cronici apărute în publicații din întreaga lume, Tyll este o carte care a cucerit și numele mari ale literaturii contemporane de astăzi precum Ian McEwan, care o consideră „o operă plină de măiestrie artistică”, sau Salman Rushdie: „Sclipitor! Prin figura legendarului bufon Tyll Ulenspiegel, Kehlmann și-a găsit avatarul perfect”.

Daniel Kehlmann împletește cu măiestrie poveștile unor figuri istorice reale, într-un roman ce urmărește aventurile celebrului bufon Till Eulenspiegel (în text, Tyll Ulenspiegel) prin Europa devastată de Războiul de Treizeci de Ani. Printre regi blestemați, regine ce complotează neobosit, iezuiți care vânează vrăjitori și blasfematori, printre obuze ucigătoare și țărani-alchimiști, Tyll dansează și păcălește moartea, aducând la lumină nebunia regilor și înțelepciunea nebunilor. Exploatând legendele medievale germane, Daniel Kehlmann realizează portretul plin de umor macabru al unui personaj aflat în căutarea libertății absolute, un spirit rebel.

„Am vrut ca Tyll să fie un fel de ghid pentru cititor în înțelegerea infernului începutului modernității, când nu existau decât superstiții, o lume alcătuită din moarte, miracole și magie neagră”, mărturisea Daniel Kehlmann într-un interviu din presa germană imediat după publicarea cărții.



Romanul Tyll este considerat drept cea mai ambițioasă lucrare a lui Daniel Kehlmann, „cel mai mare scriitor german în viață”, în viziunea criticului Maxim Biller de la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Cartea a avut și cea mai lungă perioadă de gestație, este romanul la care Kehlmann a scris aproape cinci ani, de două ori mai mult decât la oricare dintre celelalte romane ale sale.

Scrisese aproximativ două treimi din carte atunci când Donald Trump a fost ales președinte, în 2016. Daniel Kehlmann, soția sa, avocata specializată în drepturile omului Anne Rubesame, și fiul lor, Oscar, locuiesc în Manhattan, după ani de zile în care au făcut naveta între New York și Berlin.

„Când Trump a câștigat, am fost atât de șocat și îngrijorat încât, pentru o vreme, nu am mai putut scrie”, a declarat acesta într-un interviu. „Dar apoi m-am gândit la rezistența lui Tyll și la modul lui de a face haz de orice. A fost revelator, pentru că nu avusesem niciodată o experiență în care propriul meu personaj să mă ajute să termin ceva sau să fac față”.

Daniel Kehlmann (n. 1975) este fiul regizorului Michael Kehlmann și al actriței Dagmar Mettler. Romanul său din 2005, Die Vermessung der Welt (Măsurarea lumii), este cel mai bine vândut roman de limbă germană din istorie, după Parfumul lui Patrick Süskind. Tyll, publicat în 2017, a vândut doar în Germania peste 600 000 de exemplare și este în curs de adaptare sub forma unui serial Netflix, de către producătorii seriei Dark. Cărțile sale au fost recompensate cu numeroase premii, naționale și internaționale (WELTLiteraturpreis, Thomas-Mann-Preis).

Toate romanele sale au ajuns pe primul loc pe lista de bestselleruri Spiegel din Germania și au fost traduse în limba engleză. A colaborat cu Jonathan Franzen și Paul Reitter la cartea lui Franzen din 2013, The Kraus Project. Piesa de teatru a lui Kehlmann, The Mentor, tradusă de Christopher Hampton, a avut premiera la Theatre Royal, Bath, în aprilie 2017, cu F. Murray Abraham în rolul principal și a fost transferată la London West End în iulie 2017. În octombrie 2017, piesa sa Christmas Eve, tradusă tot de Christopher Hampton, a avut premiera la Theatre Royal, iar piesa de teatru Die Reise der Verlorenen a fost adaptată pentru BBC de Tom Stoppard sub titlul The Voyage of the St. Louis. Nuvela sa You Should Have Have Left (2016) a fost adaptată într-un film cu Kevin Bacon și Amanda Seyfried.

Din 2015, Kehlmann deține Catedra Eberhard Berent la Universitatea din New York. Este membru al Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung.

Kehlmann lucrează, de asemenea, ca scenarist și a scris scenariul pentru filmul de televiziune Das letzte Problem. El este cel care a adaptat romanul Mărturisirile escrocului Felix Krull al lui Thomas Mann pentru un viitor film.