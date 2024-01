Women in Music România anunță o nouă serie de evenimente Her Story – conversații unice cu femei din mai multe sectoare creative

#Her Story – Women Shaping the Narrative va debuta pe 25 ianuarie la Cărturesti Modul. Prin seria de evenimente începută anul trecut, Women in Music Romania a creat o platformă dedicată femeilor remarcabile din diverse domenii, începând cu industria muzicală și extinzându-se din acest an către alte sectoare. Cel de-al doilea sezon al HerStory, prezintă încă 6 femei de succes. Prima invitată este Sonia Nechifor, fondatoarea agenției de comunicare Comm’ON, care o va avea ca moderator pe realizatoarea TV, Ionela Năstase.

Programul evenimentelor #Her Story – Women Shaping the Narrative este:

25 ianuarie – Invitata: Sonia Nechifor, Managing partner Comm’ ON

Moderator: Ionela Nastase, TV Host

26 februarie - Invitata: Oana Gheorghiu, Vicepreședintă, Membră fondatoare “Dăruiește viață”

Moderator: Paula Herlo, ProTV

21 martie - Invitata: Monica Munteanu, Director General Strategic Events & Communicatin

Moderator: Emma Stefan, ​​Radio ZU

18 aprilie - Invitata: Oana Giurgiu, Producător Libra Film Productions

Moderator: Carla Teaha, Regizoare, jurnalistă Radio Guerilla

16 mai - Invitata: Diana Munteanu, Head of Label Global Records

Moderator: Lucia, Artistă

18 iunie - Invitata: Alina Eremia, Artistă

Moderator: Ana Moga, Kiss FM

‚Și în acest an continuăm să aducem în prim plan poveștile captivante ale acestor femei, construind un pod între domenii variate și oferind oportunitatea de a cunoaște și aprecia contribuțiile lor notabile. Ne propunem să subliniem nu doar diversitatea impactului feminin, ci și să inspirăm schimbări și colaborări între domenii aparent diferite. Astfel, HerStory devine un catalizator pentru conectarea și îmbogățirea comunității prin prezentarea unui tablou autentic al povestilor si succeselor feminine’, declară Carina Sava, fondatoarea Women in Music Romania.