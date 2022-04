Celebra soprană norvegiană Lise Davidsen cântă pe scena Operei Naționale București, într-un concert de gală caritabil

La pupitrul dirijoral se va afla, în calitate de invitat, maestrul José Miguel Pérez-Sierra. Evenimentul de Gală se va bucura de participarea Orchestrei și a Corului Operei Naționale București, iar în program se vor regăsi lucrări de Giuseppe Verdi, Richard Wagner și Pietro Mascagni.

Lise Davidsen, considerată cea mai mare voce de soprană de pe harta lirică mondială după dispariția lui Kirsten Flagsta, a evoluat în urmă cu exact un an, pe 10 mai 2021, sub bagheta maestrului Riccardo Chailly în concertul de redeschidere al celebrului Teatro alla Scala, din Milano. Evenimentul a marcat terminarea celor doi ani de inactivitate cauzați de pandemie și a celebrat 75 de ani de la reluarea spectacolelor după cel de-al doilea Război Mondial. Soprana de origine norvegiană, a devenit recunoscută pe scenele internaționale în anul 2015, câștigând multiple premii în cadrul concursurilor Operalia, Regina Sonja și Hans Gabor Belvedere. Acestea au fost îndeaproape urmate de debuturi triumfătoare la Metropolitan Opera din New York, Royal Opera House Convent Garden, Teatro Alla Scala din Milano, Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper și la festivalurile din Aix-en-Provence, Bayreuth și Glyndebourne.

Aceste teatre, la fel ca multe altele, au extins invitația adresată Lisei pentru mai multe stagiuni, adesea de mai multe ori per stagiune: în vara lui 2021 a făcut parte din două producții la Festivalul Bayreuth (Elisabeth din „Tannhäuser” și Sieglinde din „Die Walküre”, de Wagner) și deja este anunțată în cadrul a două alte mari titluri pe cele mai mari scene ale lumii: la Metropolitan Opera New York în „The Knight of the Rose” de Strauss, la Royal Opera House Convent Garden în „Tannhäuser” de Wagner.

„Un debut radiant, un timbru cu încredere, putere și scop, deopotrivă proaspăt și matur… de la prima notă atinsă, înaltă, plină, suavă și puternică totodată, remarcându-se în cvintetul din primul act Davidsen cântâ echilibrat, dând dovadă de un mimetism subtil”, a descris New York Times despre aclamatul său debut la Metopolitan Opera din New York, din „Dama de Pică”.

În ciuda crizei Covid, ascensiunea lui Lise Davidsen a fost de neoprit după ce a redeschis cu un concert solo, în mai 2021, Scala din Milano, precum și Bayerische Staatsoper intepretând primul act al „Die Walküre”. În aceeași săptămână, a fost decernată Cântăreața Anului de către International Opera Awards.

Alte momente importante includ roluri precum Sieglinde din „Die Walküre” într-o nouă producție la Deutsche Oper Berlin și în concert la Opéra National de Paris; rolul titular din „Jenufa” la Concertgebouw din Amsterdam; Elisabeth din „Tannhäuser” la Bayerische Staatsoper și rolul titular din „Ariadne auf Naxos” de Strauss la Festivalul Aix-en-Provence, Wiener Staatsoper și Festivalul Glyndebourne.

Performanța lui Davidsen ca Leonore din „Fidelio” de Beethoven în noua producție de la Royal Opera House, l-a determinat pe directorul lor muzical, Antonio Pappano, să exclame: „O voce dintr-un milion... când a deschis gura, am rămas cu toții uimiți. Vocea ei are o lumină interioară!”

Lise Davidsen a avut turnee cu multe dintre cele mai importante orchestre și dirijori din lume, dar a și interpretat lucrări de renume, cum ar fi „Requiem”-ul lui Verdi la BBC Proms, la Royal Opera House cu Antonio Pappano, Orchestra Simfonică Națională Daneză și Fabio Luisi; „Vier letzte Lieder” cu Orchestra Simfonică Națională Daneză și Orchestra Filarmonicii din Bergen; „Wesendonck Lieder” și „Rückert-Lieder” cu Orchestra de Cameră Norvegiană; și „Luonnotar” al lui Sibelius cu Filarmonica BBC la BBC Proms.

Gramophone Magazine a caracterizat-o drept „Unul dintre cele mai mari talente vocale care a apărut în ultimii ani, dacă nu decenii.”

Lise Davidsen a evoluat pentru prima dată pe o scenă din România în anul 2019, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”.