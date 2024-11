Conferința „CE ESTE MUNCA” România la cea de-a 60-a ediție a Bienalei de Artă de la Veneția

Conferința, realizată în colaborare cu European Alternatives, va fi susținută de Ovidiu Țichindeleanu, care propune analizarea experiențelor de viață a lucrătorilor migranți, ca proces de construire de solidaritate și dobândire de cunoștințe, în ciuda divizării politice dintre migranți și nativi, examinând procesele transnaționale implicate și constituirea reciprocă a identității și a agențiilor europene, naționale și locale.

Acest eveniment este inclus în programul festivalului artistic, cultural și politic transnațional organizat de European Alternatives, intitulat „Transeuropa - Undercurrents”, care va avea loc la Veneția în perioada 6-10 noiembrie 2024.

Ovidiu Țichindeleanu este doctor în filosofie la Binghamton University, State University of New York, filosof, traducător și teoretician al culturii. Scrierile sale teoretizează critica socială, gândirea decolonială, istoria afectivității și a simțurilor și istoria culturală. Din 2012 predă la The Decolonial Summer School, University College Roosevelt, Middelburg, Olanda. Printre altele, este co-fondator al platformelor independente Indymedia Romania, CriticAtac.ro și LeftEast.

România este prezentă la Bienala de Artă de la Veneția 2024 cu proiectul WHAT WORK IS / CE ESTE MUNCA, care se desfășoară în Pavilionul României din Giardini della Biennale și în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.

Artist: Șerban Savu

Artiste invitate: Atelier Brenda (Nana Esi & Sophie Keij)

Curator: Ciprian Mureșan

Comisar: Ioana Ciocan

Proiect inițiat de Fundația IDEA

Manager de proiect: Cristian Alexandru Damian

Arhitect: Gabriel Chiș

Responsabil producție: Paul Stoie

Producție: Lucian Indrei, Mihai Jula

Comunicare: Mariana Damian

Coordonator program de dezbateri publice: Ovidiu Țichindeleanu

Editori: Mihnea Mircan, Bertha Savu

Coordonatoare program de mediere: Larisa Oancea, Georgiana Buț

Design grafic: Atelier Brenda

Asistență design: Aaron David Neubauer, Mari Lebanidze

PR: Sutton Agency; Dăescu Borțun Olteanu Agency (DBO)

Fotografie: Marius Popuț