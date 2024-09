Dansul devine limbaj de sine stătător în spectacolul „All in Good Time”, pe 26 septembrie, la Centrul Național al Dansului

Munca lor a dus la crearea spectacolului de dans contemporan intitulat All in Good Time, o co-producție a companiei Echo Echo Dance Theatre din Derry, Irlanda de Nord și a Asociației Pentru Teatru și Carte (PETEC), care va fi prezentat și în București, pe data de 26 septembrie, de la ora 19:30, la Centrul Național al Dansului.

Artiștii implicați, fiind interesați de mai multe practici ale dansului contemporan, coregrafie cât și cercetare teoretică în domeniu, au pornit de la premisa că mișcarea este un limbaj poetic pe care îl împărtășim cu toții, dar a cărui gramatică și sintaxă au nevoie de o privire și atenție specifică, distincte de celelalte limbaje artistice, pentru a fi descoperite și înțelese, atât de performeri cât și de public.

În dans suntem invitați să privim în ce fel ne schimbă fiecare mișcare, care e sensul pauzei, a absenței mișcării în ''gramatica'' acestei transformări și mai puțin cum se face, ce prezintă sau ce demonstrează mișcarea. Intenția poetică este cea care ''rezolvă'' și dimensiunea tehnică sau funcțională a mișcării și nu invers. Fără a subaprecia alte forme artistice sau a supraaprecia poetica mișcării, artiștii din proiect își propun să scoată în evidență sensul în sine al mișcării, dincolo de forțele reprezentative sau secondarea altor forme artistice.

All in Good Time a avut premiera în luna iulie, în spațiul companiei Echo Echo Dance Theatre. Următoarele reprezentații au avut loc la Teatrul Eugene Ionesco din Chișinău, pe 7 septembrie, apoi la Caza Muzeelor din Iași, pe 18 septembrie. Alexandra Soshnicova (MD), Serghey Golovnea (MD), Cătălin Diaconu (RO) și Virginia Negru (RO) sunt creatorii și performerii spectacolului, după conceptul și coregrafia lui Steve Batts (Irlanda de Nord). Colin Norrby este creatorul universului sonor, iar luminile sunt orchestrate de Barry Davis.

Biletele pentru reprezentația din 26 septembrie de la CNDB se găsesc online și costă 40 de lei, cu reduceri pentru studenți, profesioniști și pensionari. Spectacolul va fi urmat de un artist talk cu cei patru performeri și coregraful Steve Batts.

Dansul are nevoie de propria integritate artistică înainte de a apela la susținerea muzicii, textului sau imaginii. Spectacolul All in Good Time reprezintă o cale deschisă înspre această abordare, dezvăluind apropierea naturală dintre mișcare și intenția poetică.

