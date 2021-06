Documentarul „Copiii din canale”, un  proiect de artă participativă și incluziune comunitară, se filmează în luna iunie în București

Bradamante film, alături de o prestigioasă echipă internațională: Michela Scolari (scenarist/ producător/ regizor), Felix Maximilian (producător), Jerry Ying (producător), David Zuckerman (producător) și Gianluca Fellini (regizor), realizează în iunie, la București, proiectul „Copiii din canale” / „The Sewer Kids”.

Cineaștii își propun să aducă la lumină, cu mult curaj și sensibilitate, un fenomen actual: viața copiilor din canale, prin intermediul unui serial documentar ce va surprinde viața de zi cu zi a unei comunități care provine dintr-un strat social existent și ignorat încă din vremea comunismului.

Vocile din fața camerelor de filmat aparțin unor foști copii ai canalelor, ce au depășit bariera unui aparent destin implacabil, cu ajutorul Fundației Parada, condusă de Franco Aloisio. Acești tineri au reușit, prin artă socială și mai ales prin intermediul circului, să se motiveze și dea o nouă turnură existenței lor, câștigând dreptul la un altfel de viitor.

Publicul le va putea descoperi poveștile de viață, de cele mai multe ori crude, dureroase, cu situații și momente la limita supraviețuirii, dar și momentele de bucurie, trăite și exprimate prin artă.

„Fiecare copil poate contribui la o schimbare majoră în bine. Iar datoria adulților e să aibă grijă de copiii prezentului - adulții viitorului. Prin intermediul acestui documentar dorim să vorbim despre responsabilitatea noastră comună pentru viața și bunăstarea copiilor și să atragem atenția asupra unei situații pe care mulți preferă să o ascundă și să o ignore, în loc să prevină ca aceasta să se mai întâmple. Putem învăța multe din poveștile acestor copii și le putem oferi la fel de multe în schimb: instrumente pentru un viitor mai bun. E important să putem înțelege, fără a blama.”, consideră realizatorii proiectului.

Toate încasările rezultate în urma distribuirii serialului documentar vor fi donate Fundației Parada.

Michela Scolari (scenarist și producător) a creat serialul documentar TV „Copiii din canale”/ „The Sewer Kids” pe care îl co-produce împreună cu câștigătorul Emmy, David Zuckerman.

Doctor în studii comparative, bursier al Universității Columbia din New York, scenarist și producător premiat la festivaluri internaționale importante, Michela Scolari lucrează din 2003 în televiziune și cinema. A contribuit la realizarea unor productii internaționale de succes, lucrând cu mulți cineaști de renume, precum: Giuseppe Tornatore, David Lynch, Adam Leipzig, Umberto Eco, Lydzia Englert, John Charles Jopson, Piergiorgio Bellocchio, Cristian Mungiu. Este fondatoarea companiei independente de producție, Bradamante.org, care se ocupă de recrutarea celor mai bune talente din Noul Val, dezvoltă și produce filme, formate TV, documentare, spoturi publicitare, piese muzicale și piese de teatru. Filmul ei „Hannah Can You Hear Me” a fost distins cu premiul pentru cel mai bun film de artă la Cannes 2019. Filmografia sa include, producții precum: „Anna Rosenberg” (2020), „Paolo Rossi: Dreams Create the Future” (lungmetraj documentar, 2019); „Ahimsa: Puterea celor neputincioși” (lungmetraj documentar, 2018 - în premieră la Națiunile Unite în 2019). Michela pregătește în prezent, printre altele, „The Maestro” (lungmetraj, regizat de câștigătorul de Oscar Roland Joffé) și „Alexandria Killings” (emisiune TV scrisă de Terry George și Mariam Khadour).

David Zuckerman (producător executiv și scenarist), absolvent al UCLA School of Motion Picture/ Television, a fost director executiv de creație pentru Lorimar - Telepictures și NBC. Primul său proiect a fost celebrul serial „Fresh Prince of Bel Air”. Prima colaborare cu FOX ca scenarist și co-producător executiv a fost pentru „The Last Frontier”; au urmat trei sezoane din „King of the Hill” realizate pentru FOX Animation și primele patru sezoane din „American Dad” ca producător executiv. David a fost primul producător executiv al serialului animat „Family Guy”, dezvoltat împreună cu Seth MacFarlane. A creat serialul ABC „The Big House”, cu Kevin Hart și a produs versiunea americană a serialului „Wilfred”, difuzat de FX.

Jerry Ying (producător, regizor, scenarist) are în palmares peste 70 de roluri în filme și televiziune pe parcursul a 20 de ani de carieră ca actor, printre care: „Friends With Benefits”, „Ray Donovan”, „Agents of SHIELD”, „Dexter”, „Hawaii 5-0”, „Scorpion” și „How to Get Away with Murder”). A realizat documentare pentru Condé Nast, spoturi publicitare pentru branduri celebre și a debutat în cinema ca scenarist și regizor în 2016, cu proiectul „We Are Fathers”. Primul lungmetraj realizat în calitate de producător „Drowning”, regizat de Melora Walters (cu Mira Sorvino, Gil Bellows și Jay Mohr) a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Roma în 2019. Este co-fondator Hero LA.

Felix Maximilian este la primul său proiect în calitate de producător. Actor, dansator și model german, Felix a jucat roluri principale în producții de teatru muzical („Saturday Night Fever” și „Mamma Mia”, printre altele), dar și în film sau televiziune („Herz über Kopf”, „Lindenstrasse”, „Sturm der Liebe”, „Rosamunde Pilcher”).