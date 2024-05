Jurnalul.ro › Cultură › Eveniment editorial Eveniment editorial

Eveniment editorial

În cadrul Sesiunii de Shakespearologie se vor lansa cărțile album TNC – Purcărete & Boroghină. Pelerini în marele teatru al lumii / NTC – Purcărete & Boroghină. Pilgrims of the Great Theatre of the World