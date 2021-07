Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL: LAND, debutul în regie al actriței ROBIN WRIGHT

LAND, lungmetrajul de debut în regie al cunoscutei actrițe Robin Wright, care a fost prezentat în premieră internațională la Sundance Film Festival 2021, va deschide cea de-a 18-a ediție a ANONIMUL IIFF. QUO VADIS, AIDA?, o producție cu participare românească, regizată de Jasmila Zbanic (Bosnia – Herțegovina) și nominalizată la Oscar la categoria Cel mai bun film străin, va rula în afara competiției. Festivalul are loc între 9-15 august, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

Proiectat în premieră națională la ANONIMUL IIFF prin amabilitatea RO Image, LAND spune povestea impresionantă a unei femei care se izolează în aspra sălbăticie americană pentru a-și reveni în urma unei groaznice tragedii. Rolul principal este interpretat chiar de către autoarea filmului, Robin Wright, cunoscută publicului din serialul HOUSE OF CARDS, unde o interpretează pe Claire Underwood, rol pentru care a câștigat un Golden Globe în 2014 și a fost nominalizată de alte două ori, în 2015 și 2016. Robin Wright a regizat de-a lungul timpului 10 episoade din acest serial. În distribuția LAND se mai regăsesc Demián Bichir și Kim Dickens.

Autoarea filmului spune că, într-o perioadă în care împușcăturile în masă se întâmplau și de două ori pe săptămână, s-a întrebat deseori cum fac față oamenii unor evenimente nefericite care dau le dau viețile peste cap: „Am vrut să explorez asta. Filmul este despre reziliența umană, despre dezvoltarea spirituală și umană, despre cum putem să găsim o nouă speranță și să dăm un nou sens credinței. Iar asta, în general, se întâmplă cu ajutorul altor oameni.”

QUO VADIS, AIDA?, film nominalizat la Oscar 2021 la categoria Cel mai bun film străin, are ca subiect viața unei familii prinse în tragedia genocidului din 1995 de la Srebrenica, în timpul războiului din Bosnia. Masacrul a fost cea mai mare crimă în masă din Europa de după al Doilea Război Mondial, în care au fost uciși peste 8.000 de musulmani bosniaci, bărbați și băieți, de către unități ale armatei Republicii Srpska, aflată sub comanda generalului Ratko Mladić.

Regizat de Jasmila Zbanic și co-produs de Cristian Nicolescu pentru Digital Cube, QUO VADIS, AIDA? este cea mai scumpă producție de până acum realizată în Bosnia și Herțegovina, demers posibil numai cu sprijinul unui consorțiu format din nouă țări care au susținut proiectul vreme de cinci ani.

Jasmila Zbanic a mai fost prezentă în programul ANONIMUL IIFF în 2010, în competiția de lungmetraj, cu filmul ON THE PATH/ PE CALEA CEA BUNĂ, care a avut premiera în competiția oficială a Festivalului de la Berlin 2010.

QUO VADIS, AIDA? va fi proiectat în premieră națională la ANONIMUL IIFF.

Programul ANONIMUL 2021 cuprinde două competiții de scurtmetraje, românești și internaționale, o competiție de lungmetraj, precum și proiecții de film de lungmetraj și scurtmetraj în afara competițiilor, urmate de întâlniri și dialoguri între cineaști și public.