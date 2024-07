Festivalul SoNoRo Musikland, ediția a VI-a, propune publicului 13 concerte în Brașov, Sighișoara și în câteva sate de pe Colinele Transilvaniei

Festivalul este programat în perioada 25 iulie - 4 august 2024 și va continua să celebreze, prin intermediul muzicii clasice, patrimoniul cultural din orașele Brașov și Sighișoara, dar și pe cel al câtorva sate care fac parte din arealul Colinelor Transilvaniei - Cristian, Râșnov, Cincu, Meșendorf, Criț și Viscri. Cu excepția primului concert, accesul la concertele Festivalului SoNoRo Musikland este liber și se face pe bază de invitație sau rezervare.

Această ediție a festivalului propune publicului 13 concerte, dintre care 3 jam sessions surpriză. 70 muzicieni din 10 țări vor încânta publicul seară de seară, interpretând capodopere de Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Joseph Haydn, Franz Liszt, Serghei Rachmaninov, Johannes Brahms, Béla Bartók și mulți alți compozitori.

Concertul de deschidere va avea loc joi, 25 iulie, de la ora 20:00, în Piața Sfântul Ioan, împreună cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov, dirijată de Cristian Oroșanu. Enescu afirma într-un interviu pe care l-a acordat după concertul susţinut cu orchestra Societăţii Filarmonice din Braşov: " […] la saşi am descoperit o cultură muzicală uimitoare, extraordinară. Aşa, la Braşov, ei au o merituoasă orchestră simfonică".

Piața Sfântul Ioan este un spațiu urban redat orașului. Aflată în vecinătatea Bisericii Franciscane, cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, această piață a devenit un veritabil hub al vieții culturale brașovene. Intrarea se va face în baza biletului care poate fi achiziționat din zona de acces, în seara concertului.

Festivalul revine și în acest an în câteva locuri ale primelor ediții, precum Bastionul Țesătorilor / Bastionul Artiștilor, Das Fort Boutique, Sala de Festivități a Primăriei Municipiului Sighișoara, Criț Cross din Criț, Meșendorf Gasthaus și Biserica fortificată Meșendorf, dar ajunge și în șase spații noi: Căminul Cultural Cristian, Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, Biblioteca Județeană "George Barițiu", Biserica Evanghelică Sfântul Bartolomeu, Fuga Lolelor Cincu. Museum in Progress și Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea.

Căminul Cultural din Cristian a fost edificat în anul 1927. Cristian este o comună atestată documentar în 1223, sub numele de "Insula Christiana"; denumirea de insulă provine de la cele două braţe ale Cibinului (Sibiului) ce cuprindeau aşezarea.

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovuluieste cea mai nouă filială a Muzeului de Etnografie Brașov și funcţionează într-un important monument de arhitectură civilă, reprezentativ pentru tipologia spaţiului comercial și de locuit privat, din oraşele transilvănene, între secolele al XVI-lea şi al XIX-lea.

Biblioteca Județeană "George Barițiu" poartă numele unei personalități polivalente ale românilor din Transilvania - pedagog, jurnalist, om politic şi istoric. A fondat "Gazeta de Transilvania" în 1838, primul ziar politic românesc din Transilvania, şi suplimentul acestuia, "Foaie pentru minte, inimă şi literatură". George Barițiu a devenit președintele Academiei Române în anul 1893.

Biserica Evanghelică Sfântul Bartolomeu este cel mai vechi monument de arhitectură din Brașov, fiind construit în 1223, în stil gotic timpuriu. Este o fostă biserică catolică, ridicată în stil romanic, și a fost refăcută în secolul XV. Din secolul al XVI-lea devine biserică luterană, iar întemeietorul acestei biserici a fost Herman von Salza, conducătorul ordinului cavalerilor germani.

Fuga Lolelor Cincu. Museum in Progresseste un "muzeu în devenire", dedicat străvechiului obicei de alungare a iernii și a spiritelor rele, Fuga Lolelor. Muzeul este situat în prima primărie a Cincului de până la 1714 (monument de patrimoniu Clasa A) și se află în incinta zidurilor fortificate ale Bisericii Evangelice C.A. din Cincu. Concertul SoNoRo Musikland va avea loc în grădina dintre zidurile incintei Bisericii fortificate din Cincu, fiind deschisă pentru prima oară publicului cu această ocazie.

Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea este o proprietate tradițională săsească din satul Viscri, parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Aceasta găzduiește în șura reconvertită expoziția permanentă de artă și carte botanică Transylvania Florilegium, precum și o serie de expoziții temporare. Vizitând Casa Regelui, turiștii pot afla informații despre proiectul "Ambulanța pentru Monumente" - o inițiativă care a câștigat premiul publicului în cadrul ediției din 2020 a Premiilor Europene pentru Patrimoniu.

O nouă aventură muzicală ne așteaptă în această zonă a României, pe care o consider Toscana estului Europei. Parcă ieri ajungeam în Meșendorf, la invitația unui bun prieten, care restaurase o splendidă casă cu șură, și am fost fascinat de frumusețea locului, de oameni, de biserica fortificată din sat, construită în stil gotic timpuriu. Atunci a încolțit ideea unui festival dedicat moștenirii incredibile a sașilor din Transilvania, iar din acel moment s-au adunat cinci ediții ale Festivalului SoNoRo Musikland, care a dobândit deja o identitate solidă și echilibrată, cu un public fidel și nerăbdător să ne urmeze în fiecare vară la concertele din Brașov și din satele de pe Colinele Transilvaniei.

În acest an propunem publicului 13 concerte care celebrează prin muzică patrimoniul arhitectural și cultural al zonei; și, ca de fiecare dată, includem spații noi și în ediția a VI-a: Căminul Cultural Cristian, Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, Biblioteca Județeană "George Barițiu", Biserica Evanghelică Sfântul Bartolomeu, Fuga Lolelor Cincu. Museum in Progress și Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea.

Sunt foarte încântat că la Cincu, în acest "muzeu în devenire", concertul SoNoRo Musikland va avea loc în grădina dintre zidurile incintei Bisericii Fortificate de acolo, care va fi deschisă pentru prima oară publicului cu această ocazie.

Tot noi, prin intermediul turneului SoNoRo Conac, am susținut în acest an primul concert de muzică clasică în Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea, de când aceasta a fost introdusă în circuitul turistic. Am considerat că este firesc să revenim la Casa Regelui, câteva luni mai târziu, cu un concert SoNoRo Musikland.

Lucruri minunate se vor întâmpla în această ediție a festivalului, cu muzicieni remarcabili, care interpretează pe cele mai importante scene ale lumii; cu un repertoriu consistent și foarte frumos; cu deja celebrele apusuri de soare și concerte la lumina lunii.

Salut prezența noilor sponsori - Banca Transilvania, Visa și Philip Morris -, dar și a celorlalți sponsori și parteneri fără de care un astfel de festival nu ar fi posibil. Adresăm mulțumiri și Consiliului Județean Brașov, ne bucură decizia de a sprijini un festival care pune în valoare patrimoniul local. Le suntem recunoscători tuturor pentru încrederea acordată, pentru viziune și disponibilitatea de a susține manifestarea muzicii clasice la cel mai înalt nivel, în contexte inedite - declară Răzvan Popovici, directorul Festivalului SoNoRo Musikland.

Printre muzicienii care vor concerta anul acesta la Festivalul SoNoRo Musikland se numără violoniștii Nicolas Dautricourt, Johannes Fleischmann, Clémence de Forceville și Abigél Králik; violiștii Răzvan Popovici și Mathis Rochat; violonceliștii Raphael Bell, Adolfo Gutiérrez Arenas și Benedict Klöckner; pianiștii Cristian Budu, Ioan-Dragoș Dimitriu, Gülru Ensari, Cristiana Mihart și Herbert Schuch; chitaristul Alberto Mesirca și clarinetista Shirley Brill. O prezență notabilă este cea a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Brașov și a dirijorului Cristian Oroșanu, care vor deschide festivalul.



Programul SoNoRo Musikland 2023 este următorul:

CONCERT DE DESCHIDERE - Joi, 25 iulie 2024, ora 20.00, Piața Sf. Ioan;

CON AFFETTO - Vineri, 26 iulie 2024, ora 19:00, Bastionul Țesătorilor;

ALLA UNGARESE - Sâmbătă, 27 iulie 2024, ora 18:00, Căminul Cultural Cristian;

GUTEN MORGEN, WOLFIE! - Duminică, 28 iulie 2024, ora 12:00, Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului;

JAMSESSION I - Duminică, 28 iulie 2024, ora 19:30, Das Fort Boutique din Râșnov;

DANCE, DANCE, DANCE - Luni, 29 iulie 2024, ora 19:00, Biblioteca Județeană "George Barițiu";

AN DIE FREUDE - Marți, 30 iulie 2024, ora 19:00, Biserica Evanghelică Sfântul Bartolomeu;

LA APUS - Miercuri, 31 iulie 2024, ora 19:00, Fuga Lolelor Cincu. Museum in Progress;

POVEȘTI DIN PĂDUREA NEAGRĂ - Joi, 1 august 2024, ora 18:00, Sala de Festivități a Primăriei Municipiului Sighișoara;

SCHUBERTIADA - Vineri, 2 august 2024, ora 18:00, Biserica Fortificată din Meșendorf;

JAMSESSION II - Vineri, 2 august, ora 21:00, Meșendorf Gasthaus;

JAMSESSION III - Sâmbătă, 3 august, ora 20:00, Critz Cross din Criț;

FINALE - Duminică, 4 august, ora 11:30; Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea.