Actrița Kathy Bates a anunțat că se retrage: „Acesta este ultimul meu dans”

După o carieră impresionantă, fiind distinsă cu premii Oscar și Emmy, actrița Kathy Bates a anunțat că va renunța la actorie după ce își va duce la bun sfârșit rolul din serialului „Matlock”, scrie publicația Deadline.

Actrița, în vârstă de 75 de ani, a descris acest proiect drept „ultimul său dans”, într-un interviu recent pentru New York Times.

Bates a mărturisit că intenționa să se retragă chiar mai devreme, după o experiență neplăcută pe un platou de filmare, de anul trecut, fără a da detalii suplimentare.

Cu toate acestea, scenariul „Matlock”, care i-a fost trimis la începutul anului 2024, ar fi captivat-o.

Kathy Bates a devenit cunoscută pentru rolul din filmul „Misery” (1990), pentru care a câștigat premiul Oscar. Filmul este adaptat după un roman scris de Stephen King.

De-a lungul carierei, a jucat în seriale precum „Six Feet Under”, „The Office”, „Two and a Half Men” și „American Horror Story: Coven”.

În ultimii ani, a apărut în filme ca „Are You There God? It's Me”, „Margaret” și „A Family Affair”.

Bates a recunoscut că actoria îi acaparează viața: „Uneori, sunt geloasă pe acest talent, pentru că nu îl pot reprima și doar îmi doresc viața înapoi”.

