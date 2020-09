AMERICAN INDEPENDENT FILM FESTIVAL, între 14 și 20 septembrie

Ediţia a 4-a a festivalului American Independent Film Festival, se desfăşoară între 14 și 20 septembrie 2020, în aer liber la Cinema Muzeul Țăranului și la Muzeul Național de Artă al României, Curtea de Onoare.

Această ediție este şi una dintre cele mai bogate în premiere absolute pe marele ecran în România, de aceea te invităm să consulți aici PROGRAMUL COMPLET al festivalului și să accesezi EVENTBOOK.RO pentru achiziționarea biletelor.

Au loc proiecții speciale și la Deschis Gastrobar, Mercato Kultur, Cinema drive-in Militari Shopping și Event Park Snagov.

RESIDUE - „Residue e un film calibrat cu delicateţe care explorează conversaţii din unghiuri deseori invizibile.” Film Threat - Proiecția de joi, 17 septembrie, de la ora 20:00, de la Cinema Muzeul Țăranului în aer liber este urmată de o sesiune Q&A via Skype cu regizorul Merawi Gerima

FIRST COW - „First Cow, o poveste discretă despre o prietenie masculină de la graniţa Americii, este unul dintre cele mai bune filme ale anului” The Atlantic

HONEY BOY - „Cu această dramă, LaBeouf a reuşit o interpretare atât de îndrăzneaţă, de şocantă şi de sfâşietoare, încât nu vei putea s-o uiţi prea curând.” Common Sense Media.

THE CLIMB - „Covino etalează un control formal impresionant pentru că permite timpului, spațiului și ritmului – pe scurt, fundamentele cinema-ului – să fie participanți egali în comedie. Viața e o bătălie dificilă spune The Climb, un film care se îmbunătățește pe măsură ce se derulează (chiar dacă viața, de cele mai multe ori, nu o face).” Globe and Mail

GIVE ME LIBERTY - „Give Me Liberty e un film ca un şoc electric, simultan cinetic și controlat. E o comedie burlescă anarhică care evoluează într-un romance chiar în momentul în care povestea explodează." New York Times - Proiecția de marți, 15 septembrie, de la Cinema Muzeul Țăranului în aer liber, ora 20:00 este urmată de o sesiune Q&A via Skype cu regizorul Kirill Mikhanovsky

WAVES - „Chiar şi în faţa unui ghinion apăsător, personajele create de Schults emană o tandreţe care îi permite acestei drame dureros de intime să depăşească amărăciunea şi să te împuşte direct în inimă.” Rolling Stone

SOUND OF METAL - „Într-un debut remarcabil de bine conturat, Darius Marder descoperă un limbaj cinematografic perfect potrivit poveștii sale despre un om care se luptă să-şi păstreze calitatea care-l definește." TIFF.net

SECȚIUNEA DOCS OF THE DAY

THE AMERICAN SECTOR - „Arta publică și diviziunea politică, amprenta istoriei și impulsul spre libertate sunt elemente inseparabile în paleta bogat nuanțată a acestui documentar. Ceea ce ar putea fi, la prima vedere, o anchetă în istoria altei națiuni, se adună într-o iluminare provocatoare a tuturor istoriilor. Terenul pe care călătorește acest film este unul al întrebărilor deschise și polifonice.” Hollywood Reporter

O foarte interesantă sesiune de întrebări și răspunsuri cu autorii Courtney Stephens și Pacho Velez, via Skype, va fi deschisă după proiecția filmului de la Cinema Muzeul Țăranului în aer liber, de miercuri, 16 septembrie.

THE BIGGEST LITTLE FARM - „Ritmurile gentile ale acestui documentar de actualitate, ecologic, vă vor extrage, temporar, din lumea micilor ecrane și vă vor catapulta într-o poveste parțial ambiguă, însă împlinită, despre rezistență.” EmpirePROIECȚII SPECIALE

THE LAST VERMEER (regia Dan Friedkin, 2019, proiectat la festivalurile de la Toronto și Telluride) se vede de la ora 20:00, sâmbătă, 19 septembrie, în Curtea de Onoare a Muzeului Național de Artă – Curtea de Onoare

THE HATEFUL EIGHT (regia Quentin Tarantino) - proiecție omagiu adus geniului muzicii de film Ennio Morricone, rulează de la ora 21:00, vineri, 18 septembrie, la Cinema Drive-in Militari Shopping

LOST IN TRANSLATION (regia Sofia Coppola) se vede dumincă, 20 septembrie, de la ora 22:30, la Cinema Muzeul Țăranului în aer liber.

DOUBLE BILL BENH ZEITLIN LA AMERICAN INDEPENDENT FILM FESTIVAL

Proiecțiile filmelor Beasts of the Southern Wild și Wendy în regia lui Benh Zeitlin vor fi urmate de două întâlniri online cu regizorul: o sesiune de întrebări și răspunsuri pe 18 septembrie și un masterclass susținut de acesta online, pe 19 septembrie.

Beasts of the Southern Wild, declarat, în 2012, filmul american arthouse al anului, spune povestea lui Hushpuppy, o fetiță de șase ani care trăiește într-un tărâm fantastic numit Bathtub (Cada de baie). Tatăl ei este diagnosticat cu o boală stranie și o furtună îi inundă casă. Și ca și cum toate acestea n-ar fi de ajuns, o haită de „auroci”, niște monștri antici, este eliberată din captivitatea glacială de la Polul Sud. Filmul se vede pe 19 septembrie, de la ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului în aer liber.

Wendy, cel de-al doilea film al său, este o reinterpretare liberă a basmului Peter Pan, cu o distribuție plină de copii care-și fac debutul în actorie. „Filmat la poalele unui vulcan activ din Caraibe, filmul combină din nou ritmuri obsedante și copleșitoare ca să transpună perspectiva despre viață a unui copil." Proiecția filmului urmată de Q&A online cu regizorul va avea loc pe 18 septembrie, de la ora 20:00, la Muzeul Național de Artă - Curtea de Onoare.