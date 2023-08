„Arsenie. Viața de apoi”, de vineri în cinematografe

Din 30 august, “Arsenie. Viața de apoi” va rula în avanpremieră la: Brad (Cinema 3D Zarand), Brașov (Centrul Cultural Reduta), Caransebeș (Cinema Luna), Lugoj (Cinema “Bela Lugosi”), Lupeni (Cinema 3D Cultural), Oțelu Roșu (Cinema 3D Casa de Cultură), Petroșani (Cinema 3D Victoria), Reșița (Cinema Dacia 3D), Vulcan (Cinema Luceafărul 3D).

Din 1 septembrie, filmul poate fi vizionat în: București (Cinema City AFI Cotroceni, Cinema City Park Lake, Cinema City Sun Plaza, Hollywood Multiplex, Cineplexx Băneasa, Cineplexx Titan, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Europa, Grădina cu Filme - Cinema & More Lahovari, POINT), Alexandria (Happy Cinema), Brad (Cinema 3D Zarand), Borșa (Cinema Borșa – Centrul Cultural Borșa), Bacău (Happy Cinema), Brăila (Teatrul „Maria Filotti”), Bârlad (Cityplex Victoria), Bistrița (Happy Cinema, Cinema Dacia), Botoșani (Happy Cinema, Cinema Unirea), Buzău (Happy Cinema), Brașov (Cinema One Laserplex), Caransebeș (Cinema Luna), Craiova (Cinema Patria), Cluj-Napoca (Cinema City Iulius Mall, Cinema Victoria, Cinema Arta, Cinema „Florin Piersic”), Constanța (Centrul Multifuncțional „Jean Constantin”), Focșani (Happy Cinema, Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță”), Gherla (Cinema Pacea), Galați (Cinema 3D „Ioan Manole”), Iași (Cinema City, Cinema Ateneu), Lugoj (Cinema „Bela Lugosi”), Lupeni (Cinema 3D Cultural), Odobești (Casa de Cultură), Oțelu Roșu (Casa de Cultură), Petroșani (Cinema 3D Victoria), Piatra Neamț (Cinema „Mon Amour”), Pitești (Cinema Trivale), Ploiești (Cinema City Shopping City), Reșița (Cinema Dacia), Sinaia (Cinema Carpați), Satu Mare (Cinema One Laserplex, Cineplexx), Sighet (Cinema Mara), Sfântu Gheorghe (Cityplex Arta), Toplița (Cinema Călimani), Târgoviște (Cinema Independența), Târgu Jiu (Cinema „Sergiu Nicolaescu”), Târgu Mureș (Cineplexx), Vulcan (Cinema Luceafărul), Vaslui (Happy Cinema), Timișoara (Cinema Victoria).

Proiecții în prezența regizorului vor avea loc după cum urmează: 30 august, ora 19:00 – la Centrul Cultural Reduta din Brașov; 1 septembrie, ora 21:00 la Grădina cu Filme – Cinema & More din București; 2 septembrie, ora 20:00 la Cinema Victoria din Timișoara; 4 septembrie, ora 18:00 la Teatrul „Maria Filotti” Sala Studio din Brăila; 5 septembrie, ora 19:00 la Cinema 3D „Ioan Manole” din Galați; 9 septembrie, ora 19:30 la Teatrul „George Ciprian” Buzău, în închiderea Buzău International Film Festival; 11 septembrie, ora 18:30 în Sala Mare a Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, în cadrul Festivalului de Teatru Piatra Neamț; 12 septembrie, ora 19:00 la Cinema Unirea din Botoșani; 13 septembrie, ora 18:00 la Casa de Cultură din Gura Humorului; 19 septembrie, ora 20:00 la MA Hub din Oradea; 20 septembrie, ora 19:00 la Cinema Arta din Arad; 21 septembrie la Cinema Dacia din Reșița; 22 septembrie la Cinema Luna din Caransebeș; 29 septembrie, ora 18:30 la Laboratorul Ideo Ideis din Alexandria.

„Arsenie. Viața de apoi” va avea premiera sibiană în cadrul competiției naționale la Astra Film Festival în perioada 15 – 22 octombrie 2023.

Premiera internațională a avut loc în această vară la Karlovy Vary, pelicula fiind inclusă în competiția “Proxima” a celei de-a 57-a ediții a prestigiosului eveniment.

Filmul lui Alexandru Solomon merge pe urmele lui Arsenie Boca, într-un pelerinaj pus în scenă. Pelerinii și regizorul refac presupusele miracole atribuite părintelui, le dezbat și se confesează. Prin ochii credincioșilor, observați de un regizor sceptic, filmul surprinde cum se reflectă societatea românească în imaginea acestui om care urmează să fie canonizat.

„În miezul frustrărilor noastre, privirea hipnotică a unui călugăr mort de mai bine de trei decenii ne promite o lume mai bună. O lume dezamăgită, care și-a pierdut încrederea în orice, așteaptă de la acest viitor sfânt miracolul unor schimbări care nu s-au mai petrecut. Legenda părintelui Arsenie Boca umple golul lăsat de deziluziile ultimilor 30 de ani. După o viață mai degrabă obișnuită pentru timpurile în care a trăit, Arsenie Boca se bucură de o viață de apoi ieșită din comun, devenind nu numai o figură salvatoare pentru milioane de oameni sau un brand omniprezent, ci și o icoană a timpurilor frământate pe care le trăim”, spune Alexandru Solomon.

Posterul de lansare a filmului a fost realizat de SADDO, artist contemporan de origine română, stabilit în prezent la București.

Producătorii filmului sunt Ada Solomon, Diana Caravia, Adrien Chef și Paul Thiltges. Imaginea este semnată de Tudor Platon și Marius Beșu, montajul, de Cătălin Cristuțiu și Sophie Reiter, muzica originală este compusă de Alin Zăbrăuțeanu, în timp ce Andrei Coteț face improvizația handpan și flaut, sunet priză directă, de Mirel Cristea și Marin Cazacu, montajul de sunet e realizat de Dragoș Cătărău, designul de sunet, de Alin Zăbrăuțeanu, mixajul de sunet, de Thomas Bresson, iar editarea dialogului și premix, de Alexandru Dumitru.

Alexandru Solomon, regizor şi director de imagine, este cunoscut pentru lungmetraje documentare ca „Marele jaf comunist” (2004), despre jaful Băncii Naţionale Române din 1959, pentru care a câştigat marele premiu la festivalul Mediawave (Ungaria), „Război pe calea undelor/ Cold Waves” (2007), un film despre Radio Europa Liberă, pe tema propagandei din timpul Războiului Rece, „Kapitalism - reţeta noastră” (2010), o revenire fictivă a dictatorului Nicolae Ceauşescu într-o nouă societate cu obiceiuri cunoscute ale oamenilor de afaceri, „România: Patru patrii” (2015), cu scriitorii Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameşteanu, Florin Lăzărescu şi Norman Manea, și „Ouăle lui Tarzan” (2017), despre primul institut de primatologie din lume. Începând cu anul 2010, Alexandru Solomon predă la UNArte și este este președintele Asociației One World Romania. În 2016, a publicat monografia „Reprezentări ale memoriei în filmul documentar”.