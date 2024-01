Au început filmările pentru Stranger Things 5!

După ce un băiat dispare pur și simplu fără urmă, grupul său apropiat de prieteni și familia caută răspunsuri și sunt atrași într-o serie de evenimente periculoase. Sub orașul lor obișnuit se ascunde un mister supranatural extraordinar, care include experimente guvernamentale secrete și o poartă de acces care leagă lumea noastră de un tărâm puternic, dar sinistru. Prieteniile vor fi testate și viețile vor fi schimbate, deoarece descoperirile lor transformă Hawkins și, eventual, lumea - pentru totdeauna.

Serialul Stranger Things, creat de Frații Duffer, a fost lansat în iulie 2016 și a devenit în scurtă vreme unul dintre cele mai populare seriale de televiziune de pe Netflix, cu cel de-al patrulea sezon care a generat peste 140,7 milioane de vizualizări la nivel global. Ancorat în nostalgia anilor '80, serialul a adus în prim plan, în fiecare sezon, elemente de cultură pop din acest deceniu, printre care vafele Eggo și New Coke. Mai recent, serialul a propulsat în lumina reflectoarelor melodia Running Up That Hill a lui Kate Bush, al cărei număr de difuzări pe Spotify a crescut enorm, intrând în top 10 pe Billboard Hot 100 pentru prima dată în 38 de ani de la lansare. De asemenea, serialul a obținut peste 70 de premii la nivel mondial, inclusiv premii Emmy și Screen Actors Guild pentru Cea mai bună distribuție într-un serial dramatic și a fost nominalizat la peste alte 230 de premii. Fanii de pretutindeni ai serialului Stranger Things sărbătoresc pe 6 noiembrie (data în care Will Byers a dispărut) ziua Stranger Things, o zi specială în care își împărtășesc dragostea pentru universul Stranger Things.

Sezonul 5 este ultimul din serie, cu proiecte suplimentare în lucru, inclusiv: Stranger Things: The First Shadow live pe scena din West End din Londra, împreună cu o serie animată spin-off fără titlu.

