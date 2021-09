Azi începe Película #6 - O VACANȚĂ ALL INCLUSIVE ÎN SPAȚIUL IBERO-AMERICAN 

“Un basm fără cuvinte, al cărui limbaj îl ştii dintotdeauna. Pentru că vine de acolo de unde vii și tu. O experiență care nu are nevoie de descifrare. Doar de deschidere către mirare. Ca și cum ai sta pe...

Maestrul Gheorghe Zamfir va concerta în premieră pe scena principală a ediției din acest an a festivalului Untold. Concertul este programat vineri, de la ora 22.30. Concertul lui Gheorghe Zamfir de la Untold este...

Ediția 2021 a Concursului Național de Dramaturgie are un câștigător! După o deliberare strânsă, juriul a decis că textul care va fi montat pe scena Teatrului Național din Timișoara este Copiii nopții de...

Celebrul violinist Nikolaj Szeps-Znaider se întoarce la Festivalul Enescu și va concerta alături de Academy of St Martin in the Fields, cu un program de lucrări din repertoriul romantic. Uvertura Visul unei nopți...