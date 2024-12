Bollywood scoate primul film indian nominalizat la categoria cel mai bun regizor la Globurile de Aur

„All We Imagine as Light”, un film multilingv a cărui acțiune se desfășoară în Mumbai, capitala financiară a țării, a câștigat mai multe premii internaționale în acest an, inclusiv Marele Premiu la Cannes, și este primul film indian nominalizat la categoria Cel mai bun regizor la Globurile de Aur, care vor fi prezentate pe 5 ianuarie.

De asemenea, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun film pentru filmele care nu sunt în limba engleză, potrivit Reuters.

Pentru regizoarea Payal Kapadia, răspunsul la filmul său de debut în țara sa natală este un plus față de laudele pe care le-a obținut în străinătate.

„Este foarte dificil pentru filmele independente să fie pe ecrane în India. Sunt foarte mulțumită de răspuns. Acum, vreau să prezint filmul în locuri din țară unde nu a fost prezentat până acum, în orașele mai mici”, a declarat Kapadia într-un interviu pentru Reuters.

Filmele de artă independente nu găsesc prea mulți adepți în India, unde publicul este crescut cu filme Bollywood și alte filme mainstream, completate cu cântece și dansuri, violență și melodramă, deși conținutul mai serios de pe platformele de streaming schimbă încet gusturile.

Cu vânzări de peste 2 milioane de dolari la box office la nivel global, „All We Imagine as Light” are, de asemenea, nominalizări la premiile Oscar pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original, a declarat un reprezentant al Sideshow și Janus Films, care dețin drepturile de distribuție în Statele Unite.

Dar aceasta nu a fost propunerea oficială a Indiei pentru categoria Cel mai bun film străin la Oscaruri.

Kapadia, în vârstă de 38 de ani, a declarat că s-a gândit la ideea filmului în sala de așteptare a unui spital. Conceput inițial ca un scurtmetraj, filmul a avut nevoie de opt ani pentru a fi realizat.

Fostul președinte american Barack Obama l-a ales drept unul dintre filmele sale preferate ale anului, într-o listă pe care a împărtășit-o pe social media.

Povestea se învârte în jurul prieteniei și vieții amoroase a trei femei imigrante care trăiesc și muncesc în Mumbai, metropola aglomerată cu peste 12 milioane de locuitori, un laitmotiv important în filmul ei.

„Mumbai este un oraș cu multe contradicții. În timp ce viața poate fi grea aici, oferă oamenilor și un sentiment de libertate. Am încercat să redăm și acest lucru în film”, a spus Kapadia.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)