Crin Antonescu, dezvăluiri EXCLUSIVE la Antena 3 CNN: Ar fi un dezastru să ajungă Călin Georgescu președintele României

Iată declarațiile pe care le-a făcut în premieră candidatul coaliției la Președinția României la Antena 3 CNN:

Antonescu: „Ar fi un dezastru dacă Georgescu ar câștiga Președinția României”

Candidatul Coaliției crede că ar fi un dezastru dacă Georgescu ar câștiga Președinția României.

„Călin Georgescu, despre care cred că ar fi un dezastru dacă ar câștiga Președinția României, el a făcut un lucru riscant, dar pe care eu îl respect. S-a îmbrăcat la costum și la cravată, nu a vorbit despre ce e cool și ce nu e cool, a vorbit despre niște lucruri mari, în mod fundamental fraudulos, dar a făcut acest pariu despre care nu mulți ar fi crezut la început că ar avea succes.

Fugi de aici, ești un om de 62 de ani, vii la costum și la cravată și vorbești. Și iată că exista și această nevoie.

Să nu se înțeleagă că eu am intrat în bătălie ca să imit și să ofer o variantă mai bună decât Călin Georgescu. Doamne ferește. Din punctul meu de vedere, dacă se vorbește pe limba oamenilor care vorbesc această limbă ș sunt compatrioții noștri, atunci e un teritoriu de imaginație, de risc, de curaj, nu trebuie să copiezi pe nimeni.

Cred că fieccare dintre noi, candidații, trebuie să venim cu un proiect de țară, dar care să aibă încastrat ceva despre care s-a vorbit mai puțin, un proiect de președinte, un model de președinte.

Partidele sunt la un minimum. Nu mai avem partide mari, avem o coaliție de bine, de rău, avem un minimum garantat de stabilitate pe baza coaliției, dar e clar că e o criză, un loc mai mare decât a fost până acum care nu poate fi umplut decât de acest lider.

Trebuie să le cerem oamenilor susținerea pentru un anumit tip de lider, de personaj”, a mai spus el.

Antonescu: „O relație bună cu Trump e pentru beneficiul României”

Crin Antonescu a declarat că „nu are sprijinul lui Donald Trump” și că „o relație bună cu președintele SUA, indiferent cine este el, e o datorie a viitorului președinte al României”.

„Dacă l-o fi comunicat n-am remarcat încă. Nu, nu am sprijinul lui Trump, și dacă e și o parte bună e că mitul omnipotenței americane sau străine în ceea ce privește rezultatul alegerilor din România a căzut sau s-a întrerupt o vreme. Eu am personal momente intense, ca să nu zic tensionate cu administrații democrate. Asta nu mi-a schimbat niciodată orientarea profund pro-americană.

Am văzut însă ceea ce cred că au fost erori ale administrației democrate din timpul mandatelor Obama, dar am și spus că dacă aș fi american aș vota cu Trump, chiar dacă nu sunt un fan. Asta nu mă face pe mine ca om implicat în politica din România sau președinte să încerc în cursul campaniei sau după acea să câștig un favor personal al lui Trump.

O relație bună cu președintele SUA, indiferent cine este el, e o datorie a viitorului președinte al României, și un beneficiu pentru români, dar ideea de a răspândi zvonuri, iluzii că am găsit pe cineva prin echipa lui Donald Jr, astea nu, nu sunt de demnitatea cuiva care vrea să fie președinte al României și nu cred că sporește simpatia sau prestigiul unui fruntaș român pe la Washington DC”, a explicat Antonescu.

Am calitățile și experiența de a fi liderul de care are nevoie România, spune Crin Antonescu pentru Sabina Iosub

Antonescu spune că are calitățile și experiența de a fi liderul de care are nevoie România.

„Eu cred că la ceea ce am văzut în primul tur și la ce se prefigurează, cred că am calitățile, experiența și deschiderea de a fi acel lider. Eu am dovedit și curaj și capacitatea ca pentru anumite crezuri, pentru demnitate să-mi risc și chiar să-mi abandonez cariera politică. Din punctul meu de vedere, când vorbim de rolul președintelu, noi începem întotdeauna cu prezentarea unui program, însă primul lucru despre care trebuie să vorbim e despre ce e un lider și de ce fel de lider are nevoie România, care sunt calitățile lui, ori din punctul meu de vedere nu sunt nici cele legate de diplomație, dimensiune fundamentală a exercițiului prezidențial, ci e vorba de un anumit caracter care înseamnă forță, deschidere, capacitate de a umi tot ce e de unit în România.

Unirea nu e o adunare aritmetică, ca la voturi, e un sens pentru care chemi și inspiri oamenii și asta se face dincolo de partide, etnie, religie. Trebuie să existe ceva în această Românie pentru care tu și numai tu, în nume propriu, președintele României, o poți reprezenta pentru toți, pentru că toți ceilalți, Parlament, Guvern, derivă tot din votul oamenilor, dar sunt indirecte sau colective. E un singur om care poate vorbi și trebuie să vorbească în numele tuturor românilor, președintele României.

Pentru asta trebuie să fii foarte puternic, generos, deschis la minte, incluziv, să ai capacitatea să vezi că peste tot, în toate aceste lucruri, instituții, partide, moravuri, apucături, există și lucruri bune și rele”, a mai explicat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a dezvăluit că s-a retras din viața politică din cauza eșecului USL.

„M-am retras din cauza eșecului USL. Eu n-am plecat de asta, am făcut ceea ce trebuia să fac și am făcut mișcări costistioare politic pe care a trebuit să le asum, pentru că eram liderul PNL. Am făcut niște lucruri care au fost necesare, am pornit unificarea PNL cu PDL, am dus PNL în PPE și chiar dacă am participat la competiția pentru desemnarea candidatului, cel care a câștigat, Klaus Iohannis, indiferent cum îi privim mandatele acum, e un om pe care eu l-am adus și le-am lăsat un candidat la îndemână cu care să poată câștiga.

Mi-am socotit încheiat parcursul pe care eu ca lider puteam să-l fac. Există oameni care doresc să atârne prin culoarele politicii cât le dă Dumnezeu zile. Pentru mine politica a fost ca o chemare la oaste. De când am început, din 1990, când am simțit că o bătălie, una în care aveam un rost, s-a încheiat, am plecat în viața civilă și se întâmplă astăzi, ca veteran cumva, să simt aceeași chemare și să nu ezit să-i dau curs, deși toate rațiunile egoiste și de comoditate m-ar fi putut face să stau deoparte”, a mai spus el.

„Există o foarte mare fustrare în societate”

Crin Antonescu spune că a fost surprins de rezultatul turului 1 al alegerilor prezidențiale. De asemenea, a mai explicat că „există o foarte mare frustrare în societate”.

„Am fost surprins. Au fost surprinse instituții ale statului care nu puteau fi surprinse, pentru că știau cam tot ce se întâmplă. Nu pot să nu fiu surprins când liderii politici ai României au fost în toate sensurile surprinși și cum nici din corpul analiștilor nu au fost mulți care au prevăzut așa ceva. Important e acum să vorbim cu oamenii care sunt mai atenți, mai exigenți și în mare măsură mai frustrați ca niciodată.

Unii sunt frustrați pentru că au avut votul anulat, alții, chiar dacă respiră ușurați, sunt frustrați că s-a ajuns aici. Un asemenea gen de frustrare o încerc și eu și o înțeleg. E momentul nu doar să înțelegem ce vor oamenii, ci să încercăm să-i facem să înțeleagă ce vrem noi, cei care ne vom alinia la bătălia asta. România e într-un moment complicat”, a mai spus el.

Antonescu: Pornesc cu ideea de a câștiga

Crin Antonescu a fost întrebat dacă el crede că are șanse să câștige alegerile prezidențiale.

„Dacă socoteam că nu am șanse, nu aș fi intrat în luptă. Eu pornesc în această bătălie cu convingerea că e o șansă foarte bună. Pornesc cu ideea să o câștig, pentru că România are o nevoie decisivă să aibă în perioada următoare un președinte bun, un lider autentic. Întâmplarea face că mi-am dat seama că întâlnirea cu liderii a avut loc în dimineața zilei de 22 decembrie, exact la 35 de ani de la ziua în care regimul comunist oficial a căzut în România. Astăzi suntem printr-un drum pe care l-am făcut în istorie în fața unei alegeri care ar putea fi la fel de importantă ca cea de atunci și să pună în pericol tot ceea ce noi, cu atâtea eforturi, frustrări, bucurii, am reușit toți să facem în acești 35 de ani”, a răspuns Antonescu

Antonescu, despre UDMR: „Cred că e cea mai serioasă formațiune”

Crin Antonescu spune că la alegerile prezidențiale nu a votat cu Călin Georgescu în primul tur și că, „la Parlament, la Cameră a votat cu UDMR”.

„Am votat, dar în Diaspora. Nu am votat cu Călin Georgescu. Pot să vă spun că la Parlament, la Cameră am votat cu UDMR ca să dau un vot util. Celelalte partide despre care credeam că ar fi bine să intre în Parlament nu aveau nevoie, se punea problema la un grad de prezență mare că UDMR ar putea fi la limită și o consider o formațiune serioasă, poate chiar cea mai serioasă”, a mai spus el.

Cine l-a propus pe Crin Antonescu candidatul Coaliției

„Primul care a propus a fost Kelemen Hunor, dar e mai puțin important. El a fost primul care m-a întrebat. Eram la Bruxelles când am primit telefonul. Din acest moment, odată implicat, nu trebuie să „mai dau vina pe ei”. E un lucru pe deplin asumat. Nu am avut până acum, până în dimineața zilei de 25 noiembrie, ideea că s-ar putea să se pună această problemă în legătură cu mine. Era ultima dintre ele”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

De asemenea, a fost întrebat dacă e sigur că ajunge candidat.

„E un lanț de traumatisme care justifică temerile unora și e normal. Din acest moment, chiar dacă în interiorul partielor mai pot fi dezbateri, nu-mi pun această problemă. Această propunere a venit din partea unor lideri de partid care sunt niște oameni responsabili. În al doilea rând, dacă the right thing to do pentru mine a fost să răspund pozitiv acestei propuneri, din acest moment nu mai e problema mea. Mă interesează acum că am acceptat să intru în această luptă, pentru că am ajuns la concluzia că România e la o răscruce și că pot răspunde, în varianta mea, unei nevoi și așteptări pe care o parte semnificativă a electoratului român o are și ca atare am plecat. Această bătălie în care suportul logistic al partidelor este important, bătălia se va da totuși între persoane. În niciun fel alegătorii nu sunt arondați, nu se poate conta pe ei ca pe un bun câștigat”, a mai explicat Antonescu.

Crin Antonescu, despre faptul că nu există pe rețelele de socializare: Este foarte adevărat

Crin Antonescu, candidatul comun la alegerile prezidențiale anunțat de PSD, PNL; UDMR și grupul minorităților, a admis vineri că „poate nu există” pentru unii alegători, din cauza lipsei de activitate pe rețelele de socializare în ultimii ani.

„N-aveți TikTok, n-aveți Instagram, pe Facebook ați postat în 2015 ultima dată, pentru unii s-ar putea să nu existați. (…) Aveți nevoie și din acea zonă de voturi, cum le veți accesa?”, a fost întrebat vineri seara, la Antena 3, Crin Antonescu.

„Este foarte adevărat”, a răspuns acesta.

„Eu n-am avut în acești ani în care am lipsit din exercițiul politic activ viață pe rețelele sociale, pe niciuna, pentru că nu am avut nevoie. Preocupările mele au fost de altă natură, am scris, am citit, am călătorit, am gândit, am observat, nu am comunicat social de amploare, am comunicat în regim intim. De bună seamă că, intrând în această bătălie, intrând în acest dialog, încercând să mă arăt acestor oameni, ar fi în primul rând nu o lipsă de eficiență sau simț practic, ci o lipsă de respect față de ei”, a declarant Antonescu.

El a spus că va încerca să le vorbească acestor oameni pe limba lor.

„Este o limbă pe care mulți oameni, gândiți-vă că fiica mea are 23 de ani, eu știu cât de greu o duc spre o carte sau chiar spre o dicuție mai lungă cu cuvinte, fără aparate, și cum trăiește în TikTok, în X, trăiește bine, dar știu că este limba lor. Nu se pioate de mulți ani să nu dai un semn minimal de respect să încerci să vorbești pe limba unor oameni cărora vrei să le spui ceva. Cum voi face? Sper să fiu ajutat într-un chip cât mai eficient să pot vorbi cu toți acești oameni”, a mai adăugat el.

Crin Antonescu a spus că primul care i-a propus să candideze la alegerile prezidențiale a fost liderul UDMR, Kelemen Hunor.

„El a fost primul care m-a întrebat dacă nu vreau să revăd nişte vechi prieteni”, a declarat Antonescu, potrivit Mediafax