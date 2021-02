Cel mai nou proiect media al TVR continuă, în 28 februarie, cu Experimentul Bucureşti, regizat de Tom Wilson

Din acest an, în ultima duminică a fiecărei luni, Televiziunea Română aduce publicului larg câte o producţie valoroasă, dar mai puţin cunoscută, din Arhiva TVR, filme documentare realizate în coproducţie cu parteneri din România sau din străinătate.

Filmul Experimentul Bucureşti, în regia britanicului Tom Wilson, va fi disponibil în ultima duminică a lunii, în 28 februarie, în intervalul 10.00 – 23.30, exclusiv pe canalul de YouTube al arhivei TVR. Realizat în 2013, filmul a primit Premiul GOPO pentru Cel mai bun documentar în 2014 şi a fost a fost selectat la Festivalul de Film de la Milano din acelaşi an, în secțiunea Coup d'état.

Totodată, Experimentul Bucureşti a fost prezentat la numeroase festivaluri precum: Transilvania International Film Festival, Leeds International Film Festival, Milano International Film Festival, Making Waves Film Festival NYC, Astra Film Festival, Rotas & Rituais Festival, Lisbon.

„Sunt foarte încântat că TVR va difuza pe canalul de youtube al arhivei TVR "The Bucharest Experiment". Este un film pe care l-am făcut cu buget zero și fără echipă. A început ca un experiment - este fantastic că îl vor putea vedea mai mulți oameni. Pune câteva întrebări dificile despre istoria recentă a României și este un film care, de obicei, șochează la prima vizionare - iar pentru mine acesta este un lucru bun. Înseamnă că mi-a ieșit!”, mărturisește Tom Wilson, autorul acestui film documentar.

În Revista online All about Romanian Cinema (AaRC), editată de Uniunea Cineaştilor din România, Dana Medar a scris că „filmul Experimentul Bucureşti începe cu o ficţiune tratată ca un documentar. „Experimentul Bucureşti” nu a avut niciodată loc. Este o „conspiraţie” la care avem martori credibili, locuri subterane în care nu s-a întâmplat nimic, poveşti de viaţă ficţionale interpretate de neprofesionişti, o telenovelă amoroasă cu personaje reale. Tot acest puzzle uman are menirea să ne introducă în atmosfera post-decembristă, cu nostalgiile şi evoluţia unor personaje care au trăit în ambele regimuri politice. E greu să discerni adevărul de poveste. Ficţiunea e abil adusă într-un punct emoţional. Când lucrurile sunt direcţionate către concluzia că fiecare are propria imagine asupra evenimentelor, Tom Wilson ne anunţă că „Experimentul Bucureşti” nu a avut loc şi ne loveşte cu adevărata poveste – Experimentul Piteşti.



După toată această elaborată construcţie păcălitoare, când eşti condus pe nenumărate căi ocolitoare, Wilson aduce mărturia unui supravieţuitor al Experimentului Piteşti. Contrapunerea are efect emoţional major. Comunismul romanţat şi capitalismul primitiv din prima parte a fimului sunt anihilate de mărturia rece a unor teribile adevăruri. Abordarea lui Tom Wilson este cu atât mai percutantă. Documentaristul britanic a filmat singur, a construit povestea şi avea un singur punct fix – Iustin Capră, inventatorul pe care îl cunoscuse în timpul realizării unui reportaj pentru BBC”.

Experimentul București este un film românesc din 2013 regizat de Tom Wilson. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Carmen Anton, Daniel Bilt, Andrei Juvina.

Partenerii prezentului proiect sunt: Radio Romania, Festivalul de Film şi Istorii Râşnov, Fundaţia Culturală Memoria şi Memoria - Revista gândirii arestate, Liternet şi UNATC.