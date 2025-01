Damian Drăghici a compus coloana sonoră pentru filmul „Țăndări”! Din distribuția filmului lui Bogdan Naumovici fac parte cunoscuți actori de comedie

Acțiunea filmului are loc în Movilița, unde primarul implică toată suflarea din sat în organizarea unui meci de fotbal. Dacă echipa Movilițele din Movilița va câștiga meciul împotriva echipei Țăndările din Țădărești (antrenată de fostul primar movilițean), va primi și bugetul satului pe un an. Muzica special compusă de Damian Drăghici însoțește cele 102 minute ale filmului, pas cu pas, punctând toate întâmplările - de la planificarea meciului și a unor sabotaje împotriva echipei adverse, la desfășurarea acestuia, planurile pentru ridicarea unui parc de distracții și a unui eveniment în scop electoral.

Câteva imagini din studio, cu Damian Drăghici alături de instrumentiștii săi, au fost deja publicate pe pagina filmului.

„Bogdan Naumovici și Laura Georgescu Baron mi-au prezentat ideea și conceptul proiectului. Apoi, am văzut imediat un first cut. M-am regăsit în el, stilistic vorbind. Se pupă bine cu ce fac eu muzical în proiectul Damian & Brothers. Bogdan și-a dorit, totuși, un sunet mai pregnant de fanfară, așa că am adus o echipa forță, o fanfară întreagă cu lautari extrem de talentați și am compus aproape 90 de teme muzicale. Și acum se zguduie studioul de la ritm. Petru Bârladeanu m-a ajutat atât la producție, cât și ca inginer de sunet și vreau să-i mulțumesc.

Îmi place filmul „Țăndări” pentru că arată realitatea brută. Arată viața reală, așa cum este ea, nu cum ne-am dori noi sa fie. De multe ori, avem impresia că tot ce vedem în film se întâmplă doar acolo, nu și în realitate. În acest caz, realitatea a dat viață filmului, nu invers. Bogdan vine cu geniul lui creativ și face ca totul să curgă de la sine. Este un film mișto, bun, te prinde. Merge pentru toate vârstele și cred că va fi un adevărat succes.

Mă simt onorat că am putut participa și că am pus umărul pentru a ajuta un prieten, pe Bogdan și o prietenă, pe Laura. Sper să fiți făcuți Țăndări de râs.”, spune Damian Drăghici.

Damian Drăghici, cunoscut publicului român pentru activitatea sa impresionantă (20 de albume solo și numeroase proiecte speciale cu care a călătorit în lumea întreagă și a cântat alături de numeroase vedete internaționale precum Joe Cocker, Omara Portuondo, James Brown, Cindi Lauper, Shaggy, Zucchero, Nigel Kennedy, Chris Botti, Arturo Sandoval, Michel Camilo, Stanley Clarke, Luciana Souza, Eddie Daniels, Dave Weckl, Russell Ferante, Bob Mintzer) și colaborările cu numeroși artiști români (Delia, Andra, Smiley, Loredana, Dan Bittman, Ștefan Bănică, Connect-R, Lora, Alina Eremia, Feli, Zdob și Zdub, Grasu XXL, Cabron, DOC, Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sorin Romanescu, Vlad Popescu, Blue Noise), este absolvent al Universității de Muzică din Atena Philipos Nakas (1993-1996) și al Colegiului de Muzică Berklee din Boston, SUA (1997-1999), fiind primul român care a absolvit această școală.

Pentru regizorul Bogdan Naumovici, universul muzical creat de Damian Drăghici a fost cea mai potrivită alegere pentru film. „M-am gândit multă vreme cum să găsesc muzica potrivită pentru o comedie care se petrece în mediul rural, dar care să sune distinct, inconfundabil. Răspunsul Damian Drăghici a venit aproape în același timp și în mintea mea și în a Laurei Baron, producătorul filmului. L-am sunat, iar Damian a acceptat propunerea noastră pe loc și cu grație. Ne-am văzut de câteva ori, i-am arătat și un prim montaj al filmului și am ajuns împreună la ideea unei muzici mai apropiată de fanfară decât de taraf. Damian a compus niște teme de care ne-am îndrăgostit pe loc, apoi a venit „prăjitura”, o sesiune de înregistrare la care am luat parte, cu niște instrumentiști desăvârșiți, unde tuba, trompetele, trombonul, saxofonul sau clarinetul s-au întâlnit cu chitara electrică cu distors, într-un stil extrem de propriu lui Damian, la granița dintre tradițional și modern atât de specifică lui și „brothers-ilor” săi.

Cred că muzica e unul dintre punctele forte ale filmului și le mulțumesc din suflet lui Damian și soției lui, Cristina, lui Petru Bârlădeanu, tuturor instrumentiștilor, dar și lui Adrian Sandu-Yota, care a venit tocmai de la Londra, după ce a lucrat la cel mai recent „Mission Impossible”, să facă aranjamentul muzical pentru „Țăndări".”

Filmul produs de Laura Georgescu Baron (Hi-Fi Production) va fi distribuit de Forum Film din 28 ianuarie, în toate cinematografele din România. Lulu de Hillerin semnează imaginea filmului, iar montajul a fost realizat de Nikolay Georgiev.



Personajele comediei „Țăndări”, diverse și colorate, vor fi prezentate pe canalele Forum Film de Facebook - Instagram - YouTube - TikTok, precum și pe paginile dedicate filmului - Facebook - Instagram și TikTok, înainte de premiera filmului.

Ghiță – Alin Florea – e noul primar din Movilița, după ce a fost viceprimar timp de trei mandate. E predispus la combinații, ranchiunos și certăreț, mereu înconjurat de clica lui, formată din Stelică, Enrique și Mariela. Deși a fost scutit la sport toată viața, pe motiv de platfus, se vede nevoit să joace acum fotbal, să contribuie la victoria Movilițelor.

Mitică – Constantin Florescu – fost fotbalist, e primarul anterior din Movilița, actualul antrenor al echipei de fotbal din comuna vecină și concurentă, Țăndărești. Caută cu orice preț răzbunare pentru că e convins că a fost furat în alegeri și este cel care vine să provoace Movilița la meciul secolului, pe bugetele anuale ale celor două comune.

Stelică – Nicodim Ungureanu – e proprietarul chioșcului cu de toate din sat. Combinagiu, încrezut, e creierul întregii strategii de a câștiga meciul prin orice metode.

Enrique – Cristian Bota - e tipul de șmecheraș care s-a întors din Spania cu coada între picioare, dar se dă mare. Se crede și fotbalist bun, deși se pricepe mai mult să stea pe lângă primar.

Mariela – Carmen Tănase – este sora lui Mitică, angajată de el la primărie, care însă își vede acum propriul interes. Dacă planul lui Ghiță de a aduce turiști în Movilița se materializează, Mariela are toate motivele să dea o mână de ajutor la victoria Moviliței.

Mandache – Alex Conovaru – fost fotbalist, acum bețiv, renunță la băutură când i se oferă șansa de a deveni antrenorul Movilițelor din Movilița. Spirit cazon și luptător, șiret dar relativ onest, Mandache va antrena din toate puterile, cum se pricepe el mai bine.

Preotul satului – Sergiu Costache – credincios principiului că trebuie să faci ce zice, nu ce face popa, preotul din Movilița încalcă o parte dintre cele zece porunci, ceea ce îl aduce în situația de a fi șantajat de Petculescu, în numele liberului arbitru. Pe scurt, dacă vrea să mai fie liber, va fi arbitru.

Petculescu – Dan Badea – polițistul satului, fost fotbalist la copiii Stelei, este trimis de primarul Ghiță să racoleze săteni pentru echipa de fotbal. Credincios uniformei de care nu se poate despărți, Petculescu este și om de bază în echipa Moviliței.

Cristina – Adriana Mârnea – fiica lui Mitică, rămasă în Movilița după plecarea tatălui la Țăndărești, este una dintre femeile singure din sat care visează să se mărite dar n-au ce alege din satul lor, așa că pune ochii pe starul Țăndărilor Țăndărești, Fabian.

Nea Tiribombă – Gabriel Spahiu – este cel care negociază la sânge și care le vinde movilițenilor primele tiribombe din viitorul lor parc de distracții. Atât „canapeaua” cât și „montairusul cu buclă mare” sunt niște vechituri de care vrea să scape, dar vorba aia, gunoiul unuia e comoara altuia.

Coporan – Cătălin Neamțu – prietenul din copilărie al lui Enrique și fundaș de bază în echipa Moviliței, este în cercul de inițiați patronat de Stelică. Este inventatorul răgetului direcțional la măgari.

Clementina – Andreea Samson – poate că din grupul doamnelor din Movilița, Clementina nu are moravurile cele mai grele, însă, și pentru ea vine o vreme a intratului în „onorabilitate”. Dacă nici acum nu se mărită, apoi când? Ce ocazie mai bună decât venirea unor fotbaliști din afara comunei?

Soția lui Mandache – Maria Radu – deși e măritată, aplecarea către alcool a soțului o face să contemple și alte posibile drumuri în viitor. Dar aici, în sat, cu cine, soro?

Axinte – magicianul Robert Tudor – născut talent, murit speranță, această perpetuă rezervă a Țăndărilor Țăndărești este determinat să devină titular. Chiar și la adversari, dacă trebuie!

Nea Olaru – Puiu Lăscuș – Nea Olaru e omul cu autocarul, inventatorul căruței de 12 metri, cu două capete, microfon și scăunel de ghid.

Portarul – Alin Aronovici – ca orice plinuț care are mingea lui, joacă obligatoriu, dar, tot obligatoriu, stă în poartă.

