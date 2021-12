Depresia nu e rușine - Înțelege-l pe Otto!

Galeria Anca Poterașu anunță prima expoziție internațională a artistei Megan Dominescu, la NADA Miami 2021. Cea de-a 19a ediție a NADA (New Art Dealers Alliance) Miami va avea loc între 1 și 4 decembrie, la Ice...

Două trupe rock legendare vor concerta pentru prima oară în România. Kiss şi Whitesnake se vor afla pe scena Festivalului Rock The City, la 16 iulie 2022. Kiss se află în turneul "End Of The...