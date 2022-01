Ecranizarea romanului Fiica ascunsă de Elena Ferrante, disponibilă pe Netflix

Ultima zi a anului 2021 le-a adus cinefililor și fanilor Elenei Ferrante acces la ecranizarea romanului Fiica ascunsă pe una dintre cele mai populare platforme de streaming, Netflix.

Filmul reprezintă debutul în regie al actriței Maggie Gyllenhaal, care a scris și scenariul, premiat anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde pelicula a avut premiera oficială. Distribuția reunește nume importante ale cinematografiei, precum Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley sau Paul Mescal.

Dpă lansarea din septembrie, în scurt timp, ecranizarea a cucerit și festivalurile de la Chicago, Philadelphia și Londra. „O ecranizare care te zguduie și îți lasă cicatrici emoționale, așa cum numai cele mai bune filme sunt capabile să o facă”, apreciază criticii. Numele protagonistei Olivia Colman și al regizoarei-scenariste Maggie Gyllenhaal s-au regăsit, recent, în mai toate listele de premii și nominalizări importante, inclusiv la Globurile de Aur din 2022 – pentru cea mai bună actriță, respectiv cea mai bună regizoare.

Meditație profundă şi emoționantă asupra condiției de femeie şi mamă, Fiica ascunsă evocă emoții primordiale, păstrând sinceritatea confruntării eroinei cu propriile amintiri. Romanul Elenei Ferrante a fost o adevărată revelație pentru proaspăta regizoare și scenaristă, după cum aceasta mărturisește într-un interviu recent: „Când am citit-o pe Elena Ferrante am avut un fel de revelație, la auzul unor lucruri pe care le-am simțit mereu în adâncul sufletului meu. Sunt acolo adevăruri nerostite despre drumul unei femei prin lume. Într-un fel, ca femei, ne-am născut cu un pact al tăcerii, iar textul lui Ferrante rupe acest pact. Stând singură în camera mea cu cartea ei, am simțit că ceva foarte vechi s-a sfărâmat cu putere. A fost, deopotrivă, terifiant și incitant”.

Cartea Elenei Ferrante, nominalizată la Man Booker Prize (2016) și recompensată cu Medalia de Aur pentru ficțiune în cadrul Independent Publisher Book Awards (2016), spune povestea Ledei, o profesoară de literatură engleză, divorțată de multă vreme. Leda rămâne pentru prima oară singură după ce fetele sale, de-acum mari, pleacă în Canada, să locuiască împreună cu tatăl lor. Convinsă că va fi copleşită de singurătate şi de un sentiment de inutilitate, Leda găseşte în schimb o libertate la care nu îndrăznise să se gândească. Această libertate, însă, se transformă într-o necruțătoare introspecție provocată de întâlnirea cu o familie gălăgioasă într-un sătuc din sudul Greciei, unde Leda pleacă într-o mică vacanță. Astfel, povestea unei femei care se redescoperă pe sine devine povestea unei confruntări nemiloase cu trecutul.

Ediția în limba română a cărții poartă semnătura Ceraselei Brabone.

Încă de la apariția romanului Prietena mea genială, care deschide Tetralogia Napolitană, faima Elenei Ferrante a crescut enorm, transformându-se în așa-numita „Febră Ferrante".

Este considerată una dintre prozatoarele contemporane cele mai puternice, o stilistă desăvârșită, cu o intuiție artistică ieșită din comun, care a câștigat admirația mai multor scriitori celebri, precum Jhumpa Lahiri, Elizabeth Strout, Claire Messud, și a unor critici importanți: James Wood, John Freeman, Eugenia Williamson etc.

Dar, fără îndoială, primirea cea mai călduroasă a avut-o din partea cititorilor, care au descoperit o autoare ce le vorbește într-un stil plin de frumusețe și de forță despre sentimentul de apartenență, despre relațiile umane, dragoste, familie și prietenie.

La Editura Pandora M au apărut toate volumele Tetralogiei Napolitane: Prietena mea genială, Povestea noului nume, Cei care pleacă și cei ce rămân și Povestea fetiței pierdute – ecranizată de HBO sub forma unui miniserial, romanele Fiica ascunsă, Iubire amară, Zilele abandonului , volumul de interviuri, eseuri și confesiuni Frantumaglia, precum și cartea pentru copii Noaptea pe plajă. Ediția în limba română a celui mai recent roman al Elenei Ferrante, Viața mincinoasă a adulților, este una dintre cele șase romane care au pregătit, în toamna anului 2020, lansarea colecției Anansi. World Fiction. Și această carte se află în curs de ecranizare într-un nou serial original Netflix, realizat împreună cu compania Fandango.